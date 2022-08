L'organisme de Ville-Marie obtient une aide financière de plus de 300 000 $ de DEC.

Soutenir le tourisme à travers les festivals et les événements contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 301 910 $ à la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. Cet appui de DEC lui a permis de poursuivre son positionnement sur la scène nationale et internationale et de développer de nouveaux produits pour les éditions 2018, 2019 et 2022.

Créée en 2002, la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien est un OBNL qui organise annuellement un événement festif et gourmand d'une durée de trois jours. Cette organisation regroupe des producteurs et des transformateurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. La Foire gourmande a pour but de maximiser les retombées touristiques et socio-économiques au sein de la ville de Ville-Marie, du Témiscamingue ainsi que du Nord-Est ontarien. Elle est le fruit d'une collaboration unique entre le Québec et l'Ontario.

L'aide de DEC a permis la commercialisation du festival hors Québec. Les activités et produits visés sont plus précisément les placements média hors Québec, les relations publiques, les outils promotionnels, le site Web, les capsules touristiques, le marketing électronique incluant les applications mobiles, et le développement de nouveaux produits.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Les PME et le génie entrepreneurial québécois sont au cœur du développement de nos communautés et font partie du plan de relance économique du gouvernement du Canada. Grâce à un soutien continu, notre gouvernement les aide à améliorer leurs produits et à commercialiser leurs événements à l'étranger afin d'attirer davantage de visiteurs et de générer des retombées économiques pour leur région. Alors qu'elle célèbre sa 20e édition, la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien peut à nouveau compter sur notre appui. Son apport à la vitalité économique de Ville-Marie et ses environs est indéniable. Nul doute que le succès et les retombées de son projet rejailliront sur l'ensemble du Québec et du Canada. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Nous sommes heureux de contribuer au rayonnement de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. Nous tenons à remercier DEC pour cette précieuse contribution financière qui est un formidable levier pour la Foire gourmande et qui nous a permis d'en faire la promotion ainsi que de développer des nouveaux produits de l'agroalimentation. C'est avec fierté que nous célébrons notre 20e anniversaire. Notre rendez-vous gourmand est fort attendu par nos visiteurs, nos agroproducteurs, nos artisans et nos bénévoles, et nous vous en remercions sincèrement. »

Bernard Flebus, président du conseil d'administration de la Foire gourmande de l'ATNEO

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

