Étude sur le transport collectif - Plus de sous-traitance rime avec moins de qualité

MONTRÉAL, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Une nouvelle étude révèle qu'une augmentation du recours à la sous-traitance dans le transport collectif entraîne une diminution des services pour les usagères et les usagers. Cette étude intervient alors que la STM souhaite justement accroître le recours à la sous-traitance, sujet au cœur de la négociation des 2400 employé-es d'entretien.

Sous-traiter sur le dos des usagères et des usagers

Les nombreuses données présentées dans l'étude rendue publique le 12 février par l'IRIS illustrent les conséquences de la sous-traitance dans le transport collectif. On y apprend notamment que le taux de plaintes des usagères et des usagers est plus de quatre fois plus élevé chez Exo, l'organisme qui a le plus recours à la sous-traitance, qu'à la STM. À cela s'ajoute le fait que les bris de services sont beaucoup plus fréquents chez Exo que chez les sociétés publiques de transport.

« Il y a fort à parier que la hausse du recours à la sous-traitance viendrait diminuer la qualité des services, soit avec des bris plus fréquents, soit par une diminution de la sécurité. Rien pour convaincre les Québécoises et les Québécois de choisir le transport collectif », lance le président du Secteur transport de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN, Kevin Mc Lean.

La STM doit se rendre à l'évidence : la sous-traitance n'est pas la voie à suivre

L'étude sur la sous-traitance permet aussi de comprendre l'importance pour les sociétés de transport de maintenir à l'interne les services d'entretien, tant pour faire des économies que pour assurer la qualité du service. Le rapport de la vérificatrice générale de Montréal démontrait d'ailleurs l'avantage de maintenir à l'interne la remise à neuf de pièces abimées. Pourtant, la STM continue de demander un plus grand recours à la sous-traitance dans la négociation en cours avec ses employé-es d'entretien.

« La sous-traitance, c'est un mirage. On ne doit pas perdre notre expertise et voir diminuer la qualité du service. Les Montréalaises et les Montréalais tiennent à un transport collectif de qualité. C'est pourquoi nous poursuivons la négociation pour contrer la sous-traitance. En misant sur notre expertise, on s'assure de limiter les bris de services et d'offrir la meilleure qualité », lance le président du Syndicat du transport de Montréal-CSN, Bruno Jeannotte.

La solution c'est d'augmenter le financement public dans le transport collectif

Le gouvernement de la CAQ a sous-financé le transport collectif tout au long de son règne. C'est dans cette optique qu'il a commandé un audit de performance, diffusé en novembre 2024, afin de favoriser le recours à la sous-traitance, le tout sans tenir compte du service qualité des sociétés de transport. Pourtant, aussi bien pour faire face à la crise climatique que pour freiner la congestion routière ou développer un secteur économique d'avenir, il est urgent que le Québec prenne le virage du transport collectif en augmentant le financement public.

« La CAQ n'en a que pour l'asphalte. C'est un manque de vision terrible. Elle ne fait rien pour aider les sociétés de transport aux prises avec des déficits causés principalement par l'inflation et la pandémie. La sous-traitance, c'est l'option de ceux qui ne croient pas au transport collectif. Pour la CSN, les partis politiques doivent dès maintenant s'engager à rehausser le financement public pour bien entretenir les infrastructures et développer de nouveaux projets de transport collectif », de conclure le 1er vice-président de la CSN, François Enault.

À propos de la CSN

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

