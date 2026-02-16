Budget du Québec : des milliards que le gouvernement doit aller récupérer

MONTRÉAL, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Au moment où l'économie québécoise est secouée par la guerre tarifaire américaine et où les services publics sont en crise, le gouvernement Legault doit récupérer les sommes astronomiques dont il se prive afin de redresser les finances publiques et répondre aux besoins de la population.

C'est le message envoyé aujourd'hui par la CSN, qui rencontrera, avec les autres centrales syndicales cet après-midi, le ministre des Finances, Éric Girard, dans le cadre des consultations prébudgétaires menées par celui-ci.

« Au cours des sept dernières années, le gouvernement de François Legault a fait des choix budgétaires qui ont gravement nui à la société québécoise », rappelle la présidente de la CSN, Caroline Senneville. « Des baisses d'impôts, qui ont profité surtout aux mieux nantis, une ouverture toujours plus grande au secteur privé qui englouti des sommes colossales, des millions perdus dans la filière batterie sans même qu'un seul emploi ne soit créé, sans parler de cet entêtement à rembourser la dette du Québec coûte que coûte, malgré les indicateurs révélant que celle-ci est sous contrôle… Ces choix ont un coût, et ce sont les travailleuses et les travailleurs qui en font les frais. »

« Alors qu'il termine son dernier tour de piste, le premier ministre Legault a l'occasion de réparer certaines erreurs de son gouvernement. Qu'il la saisisse », ajoute la leader syndicale.

Dans le mémoire qu'elle présentera au ministre Girard, la CSN rappelle que la baisse d'impôt octroyée dans le budget de 2023, qui a surtout favorisé les contribuables gagnant plus de 100 000 $, représente aujourd'hui un manque à gagner annuel de 1,8 G$. En vue du prochain budget du Québec, la CSN met de l'avant plusieurs recommandations : un renforcement de la progressivité de l'impôt sur les revenus des particuliers, une amélioration de la fiscalité sur le patrimoine et l'interruption des versements au Fonds des générations.

Ces sommes doivent être dévolues à la consolidation de nos réseaux publics, notamment en matière de santé et d'éducation. Rappelant que l'interruption du recours aux agences de placement a permis d'économiser près de 700 millions en un peu plus d'un an, la CSN invite le gouvernement à freiner l'ouverture toujours plus grande au secteur privé mise de l'avant par Santé Québec.

Alors que les établissements de santé et d'enseignement font couramment les manchettes en raison de leur vétusté, le gouvernement doit accroître ses investissements dans les infrastructures publiques. Cependant, l'aventure électoraliste du 3e lien, qui a déjà mené à la perte de millions en deniers publics et qui pourrait engloutir jusqu'à 11 milliards de dollars, ne reflète aucunement les besoins réels du Québec et doit être rayée du prochain budget, estime la CSN.

D'autres mesures figurent dans le mémoire présenté par la centrale syndicale : le retour à 2030, plutôt qu'à 2035 pour l'atteinte des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre, jumelé à une augmentation des budgets alloués au transport collectif, permettront au Québec de faire face aux défis posés par la crise climatique.

Enfin, la CSN urge le gouvernement du Québec à mettre en place une politique structurante pour sauver l'industrie des médias et de la culture, ainsi qu'une seconde pour le secteur forestier, qui a déjà coûté des milliers d'emplois en région. La mise en branle d'un plan ambitieux de chantier en habitation, priorisant le logement social, lui permettrait de faire d'une pierre deux coups, estime la centrale syndicale.

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour renseignements : Noémi Desrochers, Service des communications de la CSN, Cell. : 514 216-1825, [email protected]