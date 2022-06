La cote de crédit de Montréal est révisée à la hausse

MONTRÉAL, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal se réjouit de voir sa cote de crédit révisée à la hausse par l'agence S&P Global Ratings (S&P). Passant de « AA- stable » à « AA stable ». Elle rejoint ainsi le même niveau de notation que celui déjà détenu chez l'agence Moody's.

« On se réjouit de cette nouvelle. C'est majeur et c'est une marque de confiance sans précédent que nous accorde l'agence S&P Global Ratings. Cela témoigne de notre saine gestion des finances publiques. En 2022, nous avons présenté un budget responsable, qui respecte la capacité de payer des Montréalaises et des Montréalais, tout en investissant dans leurs priorités. En cohérence avec les priorités qui guident nos actions et que nous partageons avec la population, nous allons poursuivre sur notre lancée, en misant sur l'abordabilité de la métropole, la sécurité urbaine, la résilience environnementale et la vitalité de nos quartiers », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Depuis mars 2020, nous faisons preuve de résilience et d'agilité afin de traverser la crise sanitaire tout en soutenant la population. Dans ce contexte exceptionnel, des efforts incalculables ont été consentis pour les finances municipales. Nous avons contrôlé les dépenses de la Ville et nous avons soutenu de façon importante nos commerçants et notre économie, sans compromettre la santé financière de la Ville. Une mobilisation sans précédent nous a permis de contribuer à la relance des différents secteurs d'activités de la métropole, tout en poursuivant les investissements nécessaires pour préparer l'avenir », a ajouté Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des finances.

S&P Global Ratings a annoncé avoir relevé ses notes de crédit pour 21 municipalités canadiennes. Les perspectives stables sur la plupart des cotes sont inchangées et reflètent l'excellente solvabilité des municipalités, qui continuent à offrir un très faible de risque de défaut en cas d'événement majeur.

