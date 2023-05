OTTAWA, ON, le 24 mai 2023 /CNW/ - L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) estime que les initiatives communautaires sont indispensables pour comprendre les causes de la réticence à l'égard des vaccins et renforcer la confiance dans la vaccination. C'est la raison pour laquelle l'ASPC s'est associée à des organismes communautaires pour faciliter l'accès à des renseignements et à de la formation sur les vaccins qui sont crédibles et adaptés à la culture, afin d'aider les personnes à faire des choix éclairés en matière de vaccination pour elles-mêmes et pour leur famille.

Par l'intermédiaire du Fonds de partenariat d'immunisation (FPI), l'ASPC a investi 200 000 $ pour soutenir un projet mené par la Nation métisse de la Saskatchewan intitulé Improving Métis-specific Immunization Access and Promotion in Saskatchewan.

Ce projet a permis de renforcer la confiance à l'égard des vaccins contre la COVID-19, de sensibiliser la population métisse de la Saskatchewan et d'encourager l'adoption de ces vaccins. Il y est parvenu par les moyens suivants :

Élaboration d'activités de sensibilisation et de promotion des vaccins;

Organisation de séances d'information, comme la série de conférences en ligne Tea & Talks , axée sur les questions liées à la vaccination;

, axée sur les questions liées à la vaccination; Amélioration de la compréhension des obstacles à la vaccination au sein de cette population.

Grâce à ces initiatives, des ressources ont été mises à la disposition des communautés métisses de la Saskatchewan, offrant ainsi aux individus des occasions uniques de s'informer sur la vaccination dans un cadre accueillant et accessible.

Le FPI est un élément clé de l'approche du gouvernement du Canada visant à promouvoir la protection de la santé de la population contre les maladies évitables par la vaccination, à soutenir l'équité en matière de vaccination ainsi qu'à améliorer le taux de vaccination et l'accès aux vaccins grâce à la sensibilisation du public et à la mobilisation communautaire.

Citations

« Les vaccins sauvent des vies. La Nation métisse de la Saskatchewan a contribué de façon importante aux efforts de vaccination contre la COVID-19 au Canada. Les fonds alloués ont permis de communiquer des informations précieuses sur les vaccins contre la COVID-19 et de fournir des espaces culturellement sûrs pour que les communautés métisses de la Saskatchewan puissent poser des questions et s'informer sur la vaccination. Grâce à nos partenariats avec le FPI, nous continuerons à soutenir l'équité vaccinale afin d'accroître la vaccination et de protéger tout le monde contre les maladies évitables par la vaccination. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Le projet Improving Métis-specific Immunization Access and Promotion in Saskatchewan a aidé les gens à prendre des décisions éclairées en matière de vaccination contre la COVID-19. Cette initiative, qui renforce la confiance dans les vaccins, a visé à protéger la santé des individus, des communautés et de l'ensemble de notre système de soins de santé. »

Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique

Agence de la santé publique du Canada

Faits en bref

Lancé en 2016, le Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) est un élément clé des initiatives de vaccination de l'Agence de la santé publique du Canada . Le FPI est un levier important pour trouver les lacunes en matière d'acceptation et d'utilisation des vaccins et pour aider à les combler, ainsi que pour donner à la population canadienne les moyens de faire des choix éclairés en matière de vaccination.

. Le FPI est un levier important pour trouver les lacunes en matière d'acceptation et d'utilisation des vaccins et pour aider à les combler, ainsi que pour donner à la population canadienne les moyens de faire des choix éclairés en matière de vaccination. En 2020 et 2021, dans le contexte des efforts du Canada en matière de vaccination contre la COVID-19, le gouvernement du Canada a investi jusqu'à 45,5 millions de dollars dans des projets visant à favoriser l'acceptation et l'adoption des vaccins contre la COVID-19 au Canada .

2021, dans le contexte des efforts du en matière de vaccination contre la COVID-19, le gouvernement du a investi jusqu'à 45,5 millions de dollars dans des projets visant à favoriser l'acceptation et l'adoption des vaccins contre la COVID-19 au . En 2022, un financement supplémentaire de 3 894 545 $ au titre du Fonds de partenariat d'immunisation a été annoncé pour offrir un soutien continu à neuf projets déjà financés par le FPI.

Le 5 mai 2023, l'Organisation mondiale de la Santé a annoncé que la COVID-19 est maintenant un problème de santé établi et à caractère persistant qui ne constitue plus une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI). Même si la situation actuelle relative à la COVID-19 ne constitue plus une urgence sanitaire mondiale, les vaccins demeurent la meilleure ligne de défense contre le virus, car il circule toujours au Canada et dans le monde entier.

et dans le monde entier. L'Agence de santé publique du Canada recommande à tous de se tenir à jour dans leurs vaccins, notamment ceux contre la COVID-19, conformément aux recommandations de leur autorité locale de santé publique.

Liens connexes

Vaccins et immunisation

Fonds de partenariat d'immunisation

Canada.ca/le-coronavirus

Mise à jour sur la situation relative à la COVID-19 au Canada - 5 mai 2023

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Guillaume Bertrand, Conseiller principal en communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709