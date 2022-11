DEC accorde près de 300 000 $ au Centre de ski Mont‑Béchervaise pour l'amélioration de ses installations.

Les espaces publics communs sont au cœur des communautés du Canada. Ils attirent les résidents et les visiteurs et soutiennent les entreprises et les emplois locaux. Partout au pays, ces espaces ont connu une fluctuation importante de leur utilisation alors que les Canadiens prenaient des précautions pour se protéger de la COVID‑19.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‍-Les Îles‍‑de‑la‍-Madeleine et ministre du Revenu national, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, et l'honorable Pascale St‑Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, ont annoncé une contribution non remboursable de 294 391 $ au Centre de ski Mont‑Béchervaise dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) pour des travaux d'amélioration et d'accessibilité à son centre multifonctionnel.

Le Centre de ski Mont‑Béchervaise offre à la population locale et aux touristes des activités sportives, culturelles et de plein air tout au long de l'année. L'organisation gère le bâtiment principal, propriété de la Ville de Gaspé et situé au pied de la montagne, et offre des activités de ski alpin pendant les mois d'hiver. Le site offre également des sentiers pédestres, des pistes de vélo de montagne et des espaces de concert en plein air pendant les mois d'été. L'aide de DEC permettra la réalisation de travaux d'amélioration aux espaces communs du bâtiment communautaire, ainsi qu'une augmentation de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Le projet de modernisation du centre multifonctionnel stimule la croissance économique locale, améliore la qualité de vie de la population et encourage l'inclusion sociale.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les espaces communautaires sont des lieux propices aux interactions sociales et à l'activité physique. En favorisant un meilleur accès à des installations et des programmes récréatifs, il contribue au bien‑être des collectivités, des familles et des individus à travers le pays. La reprise économique dépend entre autres de la vitalité des communautés locales et de leurs espaces communs.

« Les travaux d'amélioration au bâtiment communautaire du Centre de ski Mont‑Béchervaise sont une excellente nouvelle pour les citoyens et les touristes de Gaspé! Ce projet soutenu par DEC permettra d'améliorer le centre et son accessibilité, afin que l'ensemble des citoyens et des visiteurs puissent en bénéficier. Cet appui témoigne de l'engagement de notre gouvernement à soutenir les acteurs touristiques dans les régions du Québec. »

L'honorable Pascale St‑Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Après avoir aidé les PME à reprendre leurs activités, nous investissons maintenant dans les espaces publics communs. Notre appui au projet du Centre de ski Mont‑Béchervaise témoigne de l'engagement de notre gouvernement à soutenir le développement économique des collectivités dans toutes les régions. L'amélioration du bâtiment principal saura dynamiser la communauté en lui offrant un centre multifonctionnel plus moderne et accessible aux personnes à mobilité réduite. Je n'ai pas de doute que les citoyens se l'approprieront et que leur qualité de vie s'en trouvera améliorée. Bravo pour ce projet emballant pour la ville de Gaspé! »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‍-‍Les Îles‑de‑la‑Madeleine et ministre du Revenu national

« Le secteur canadien du tourisme reste l'un des plus touchés par la pandémie de COVID‑19. Nous travaillerons de concert avec les organisations en ces temps difficiles afin qu'elles obtiennent le soutien nécessaire pour offrir des produits et des services novateurs, prendre leur essor et prospérer, tout en faisant de la sécurité une priorité absolue. L'économie canadienne ne se rétablira pas complètement tant que notre secteur touristique ne sera pas rétabli. »

L'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton‑Centre, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Le Centre de ski Mont‑Béchervaise est très heureux de recevoir le soutien de Développement économique Canada pour les régions du Québec ainsi que de la Ville de Gaspé pour la modernisation des installations du chalet. Ces travaux permettront d'offrir une expérience sportive et culturelle plus inclusive, en améliorant entre autres l'accessibilité du bâtiment. »

Gaëlle Vivier, directrice générale du Centre de ski Mont‑Béchervaise

Le FCRC a été lancé en juin 2021. Une somme de 500 millions de dollars sur deux ans est versée aux agences de développement régional du Canada (ADR), dont 107 M$ à DEC pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs au Québec. Alors que les restrictions en matière de santé publique s'atténuent, le gouvernement du Canada maintient son engagement d'investir dans des espaces communs afin de les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles. Cela stimulera les économies locales, créera des emplois et améliorera la qualité de vie des Canadiens. Ce financement aide les communautés à :

aménager ou améliorer des espaces communautaires afin d'encourager les Canadiens et les Canadiennes à s'impliquer de nouveau dans leurs communautés et régions et à les explorer.

Le FCRC est mis en œuvre dans le cadre du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

