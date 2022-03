Le gouvernement du Canada octroie 1,75 M$ pour agrandir les installations de l'Hôtel-Musée Premières Nations

WENDAKE, QC, le 10 mars 2022 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et Services aux Autochtones Canada (SAC)

Le secteur du tourisme, notamment à Wendake et dans la Capitale-Nationale, est un moteur économique important pour nos régions et soutient plus d'un emploi sur dix à l'échelle du pays. Il contribue entre autres à assurer une croissance durable, à diversifier les économies locales et à créer de bons emplois pour les familles de la classe moyenne, des centres urbains et des régions du Québec.

C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé en son nom et en celui de l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, des contributions totalisant 1,75 million de dollars à la Maison des Premières Nations, l'entreprise assurant le développement de l'Hôtel-Musée Premières Nations de Wendake.

La contribution remboursable de 750 000 $ consentie par DEC et la contribution non remboursable de 1 M$ de SAC permettront à l'Hôtel-Musée Premières Nations de procéder à l'agrandissement de ses installations. Les travaux consisteront notamment au réaménagement des espaces d'hébergement, de réception et d'accueil.

L'Hôtel-Musée Premières Nations est situé en plein cœur de Wendake, un site de la Nation huronne-wendate considéré comme l'un des plus vieux territoires autochtones en Amérique du Nord. Le complexe hôtelier accueille des milliers de visiteurs internationaux chaque année et offre une immersion dans la riche histoire culturelle des Premières Nations, notamment avec son Musée huron-wendat et la Maison longue nationale Ekionkiestha'. Ce projet, dont le coût total s'élève à 6,5 M$, vise à bonifier l'offre touristique de la communauté autochtone de Wendake et à renforcer la capacité d'attraction et de rétention de touristes étrangers.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont sources de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose notamment sur une industrie touristique forte dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de ce secteur contribuent de façon importante à sa croissance en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

Citations

« Le soutien annoncé aujourd'hui à l'Hôtel-Musée Premières Nations constitue une excellente nouvelle pour la communauté huronne-wendat. C'est un appui concret de son ambition renouvelée d'offrir une expérience unique au monde aux visiteurs d'ici et d'ailleurs soucieux d'en apprendre davantage sur la riche histoire des peuples autochtones. Je ne peux que féliciter le Grand Chef Rémy Vincent et l'équipe de la Maison des Premières Nations d'offrir un produit d'appel qui fait la fierté de la région. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Wendake est une communauté reconnue pour sa nature et ses attraits touristiques. L'agrandissement de l'Hôtel-Musée Premières Nations est un exemple des grands projets de développement économique en cours, et notre gouvernement est heureux d'appuyer ce projet qui contribuera à la richesse culturelle de la Nation huronne-wendat. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« Ces contributions permettent non seulement d'assurer une croissance pour notre industrie touristique, mais témoignent de l'importance de celle-ci pour la région. Depuis des dizaines d'années, Wendake est précurseur du tourisme autochtone au Québec et cette notoriété permet le rayonnement de notre culture, de nos traditions et de notre histoire à l'international. C'est une fierté de voir notre Hôtel-musée se développer pour mieux répondre à la demande croissante. »

Grand Chef Rémy Vincent, Conseil de la Nation huronne-wendat

« Ces appuis financiers sont majeurs pour nous afin de continuer à grandir et à offrir une expérience autochtone unique au monde. L'agrandissement de nos installations, 24 chambres et suites, l'ajout d'une verrière sur trois étages faisant face à la rivière Akiawenrahk, d'un magnifique bar lounge, de salons privés pour des rencontres d'affaires et l'agrandissement du Restaurant La Traite créeront plus de 15 emplois. »

Colombe Bourque, directrice générale de l'Industrie touristique de Wendake

Faits en bref

Les fonds consentis par DEC proviennent de son Programme de développement économique du Québec. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Les fonds alloués par SAC sont issus du Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques. Ce programme offre aux communautés des Premières Nations et des Inuit des fonds axés sur les projets pour une gamme d'activités visant à soutenir la recherche de possibilités économiques pour les communautés.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Vous pouvez vous abonner pour recevoir les communiqués et discours de SAC par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, [email protected]; Alison Murphy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Services aux Autochtones, [email protected]