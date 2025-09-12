GATINEAU, QC, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Commission de l'assurance-emploi du Canada a annoncé qu'elle a établi le taux de cotisation d'assurance‑emploi de 2026 à 1,63 $ par tranche de 100 $ de rémunération assurable pour les employés et à 2,28 $ pour les employeurs, qui paient 1,4 fois le taux des employés. Cela représente une baisse d'un cent par rapport au taux de cotisation de 2025 et de trois cents par rapport au taux de 2024. Le taux est fondé sur le Rapport actuariel 2026 et son addendum, qui ont été rendus publics aujourd'hui, ainsi que sur le sommaire du rapport produit par la Commission.

Chaque année, la Commission détermine le taux de cotisation annuel, d'après un taux d'équilibre sur sept ans prévu par l'actuaire en chef de l'assurance-emploi. Le rapport de l'actuaire en chef, intitulé Rapport actuariel 2026 sur le taux de cotisation d'assurance‑emploi, son addendum et le sommaire du rapport produit par la Commission sont accessibles en ligne à des fins de transparence et de responsabilisation relativement au processus d'établissement du taux.

Le taux de cotisation d'équilibre prévu sur sept ans, soit 1,63 $ par tranche de 100 $ de rémunération assurable en 2026, permettrait d'équilibrer le Compte des opérations de l'assurance-emploi d'ici la fin de 2032.

En 2026, le taux de cotisation des travailleurs du Québec couverts par le Régime québécois d'assurance parentale sera de 1,30 $ par tranche de 100 $ de rémunération assurable, et celui des employeurs sera de 1,82 $.

La Commission a également annoncé que le maximum de la rémunération assurable passera de 65 700 $ en 2025 à 68 900 $ en 2026. Indexé chaque année, le maximum de la rémunération assurable représente la rémunération annuelle maximale assurée en vertu du régime pour laquelle les travailleurs et les employeurs versent des cotisations d'assurance-emploi. La cotisation maximale annuelle d'un travailleur augmentera de 45,59 $ pour atteindre 1 123,07 $, alors que celle des employeurs augmentera de 63,83 $ pour atteindre 1 572,30 $ par employé.

La cotisation annuelle maximale d'un travailleur du Québec augmentera de 35,03 $ pour atteindre 895,70 $, alors qu'elle augmentera de 49,04 $ pour les employeurs pour atteindre 1 253,98 $ par employé. Les taux de cotisation sont différents au Québec, car la province administre son propre régime d'assurance parentale, financé par les travailleurs et les employeurs du Québec.

Par ailleurs, le Programme de réduction du taux de cotisation, qui permet aux employeurs de demander une réduction des cotisations d'assurance-emploi s'ils offrent un régime d'assurance-salaire admissible à leurs employés, fournira environ 1,46 milliard de dollars de réduction des cotisations en 2026 aux employeurs inscrits et à leurs employés, dans une proportion respective de 7/12 et de 5/12. Cette mesure vise à tenir compte des économies réalisées par le régime d'assurance-emploi grâce aux régimes d'assurance‑salaire à court terme des employeurs inscrits.

Liens connexes

SOURCE Emploi et Développement social Canada