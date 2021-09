Parmi les 43 % de personnes ayant un plan au Canada, plus du tiers (33 %) n'ont pas d'assurance-vie ou d'assurance contre les maladies graves. La protection est encore moins élevée chez les personnes de 55 ans et plus, qui sont 44 % à dire qu'elles n'ont pas d'assurance. Viennent ensuite celles âgées de 35 à 54 ans (27 %) et celles âgées de 18 à 34 ans (21 %). Quand on leur demande pourquoi elles n'ont pas d'assurance, presque un tiers (29 %) des personnes répondent qu'elles n'en ont pas besoin. Les hommes sont plus susceptibles que les femmes de dire qu'ils n'ont pas besoin d'assurance (41 % contre 19 %).

« L'assurance est un aspect important d'un plan financier conçu pour vous protéger durablement, vous et vos proches », souligne Vineet Kochhar, vice-président principal, solutions d'assurance, Sun Life Canada. « La vie est faite d'imprévus - beaucoup d'entre nous font face à des défis susceptibles de nous laisser démunis. Que vous soyez mariés avec des enfants ou ayez un partenaire ou des parents qui dépendent de vous financièrement, l'assurance-vie offre la protection nécessaire », ajoute M. Kochhar. « Si vous trouvez intimidant d'explorer les offres d'assurance, les conseillers sont là pour vous aider à comprendre les solutions qui vous sont offertes et à choisir les produits qui conviennent le mieux à vos besoins et s'intègrent à votre plan financier. »

Même si bon nombre de Canadiens retardent la création d'un plan et l'achat d'une assurance-vie, les questions d'ordre financier demeurent des préoccupations importantes. La Sun Life a demandé aux personnes interrogées quel était leur plus grand souci financier - c'est le coût de la vie qui est arrivé en première place à 36 %. Viennent ensuite épargner assez d'argent pour l'avenir et/ou la retraite (23 %), rembourser les dettes (17 %) et avoir les moyens de se payer une maison (13 %).

Les Canadiens âgés de 55 ans et plus ont classé « avoir assez d'argent pour l'avenir et/ou la retraite » en deuxième place après le coût de la vie. Pourtant, bien des personnes de ce groupe d'âge n'ont pas de plan financier. C'est le cas de près de la moitié (47 %) d'entre elles, alors qu'elles sont les plus proches de la retraite.

« À la Sun Life, notre objectif est d'équiper chaque Client d'un plan financier personnalisé pour profiter d'une meilleure qualité de vie », affirme Rowena Chan, présidente, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. et vice-présidente principale, distribution. « Un plan financier, combiné à la capacité unique des conseillers d'offrir aux Clients des conseils globaux, ouvre une multitude de possibilités pour les Canadiens. Quand un conseiller aide des Clients à établir un plan financier global, il axe la discussion autour de trois thèmes - la gestion de patrimoine, la santé et les besoins en assurance - qui sont tous aussi importants pour l'atteinte de vos objectifs », ajoute Mme Chan.

La sécurité financière est un pilier de la stratégie de durabilité de la Sun Life. En fournissant aux Clients des produits et des services novateurs, nous les aidons à prendre leurs finances - et celles de leur famille - en main. La Sun Life a récemment annoncé une collaboration avec Conquest Planning Inc. en vue d'offrir son outil numérique hors pair permettant d'établir des plans financiers qui donneront aux Canadiens les moyens d'atteindre leurs objectifs de vie. La Sun Life est la première entreprise canadienne à le mettre en place sur toutes ses plateformes de services d'assurance et de gestion de patrimoine.

À propos du sondage

Cette enquête est basée sur les conclusions d'un sondage mené par Ipsos entre le 27 et le 30 août 2021. Un échantillon de 1 502 Canadiens âgés de 18 ans et plus tiré du panel en ligne « Je-dis » d'Ipsos a été utilisé. Les données recueillies auprès des Canadiens ont été pondérées pour que l'échantillon soit représentatif de la population canadienne réelle selon la région, l'âge et le sexe. La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats du sondage sont exacts à ± 2,9 %, 19 fois sur 20, par rapport à ce qu'ils auraient été si l'ensemble des Canadiens adultes avaient été sondés. D'autres sources d'erreur peuvent toucher les enquêtes par sondage, notamment les changements de méthodologie, les erreurs de couverture et les erreurs de mesure.

