TORONTO, le 11 mars 2026 /CNW/ - Le document « Avis de convocation à la 194e assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires et circulaire de sollicitation de procurations » de la Banque Scotia est maintenant accessible sur le site de la Banque, à l'adresse banquescotia.com/assembleeannuelle.

La circulaire de sollicitation de procurations contient des renseignements importants au sujet de l'assemblée annuelle et extraordinaire et des différents points à l'ordre de jour, comme l'élection des administrateurs, la nomination de l'auditeur de la Banque, les modifications au règlement administratif, le vote sur une résolution consultative portant sur la démarche de la Banque en matière de rémunération de la haute direction et les propositions des actionnaires.

L'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Banque Scotia est prévue en présentiel à Toronto en Ontario et en ligne par webémission en direct, le mardi 14 avril 2026 à 9 h (heure de l'Est). Les actionnaires et leurs fondés de pouvoir dûment nommés sont invités à assister à l'assemblée en personne ou en ligne. Les invitées et invités sont les bienvenus; ils peuvent assister à l'assemblée en ligne en regardant la webémission en direct.

Les actionnaires sont invités à voter d'avance par l'une des méthodes indiquées dans la circulaire; pour ce faire, ils peuvent utiliser leur formulaire de procuration ou le formulaire d'instructions de vote.

Tous les détails seront fournis d'avance sur le site banquescotia.com/assembleeannuelle.

Le bilan des contributions communautaires au Canada de la Banque Scotia 2025 souligne l'apport de la Banque à l'économie et à la société canadienne. Ce document publié pour satisfaire aux exigences de la Loi sur les banques au Canada est maintenant accessible à l'adresse suivante : scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/responsabilite-et-impact.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 janvier 2026. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

Relations avec les médias seulement : Hannah Ward, Communications des Affaires financières mondiales, [email protected]