Les Canadiens et Canadiennes peuvent désormais utiliser la carte2 Visa* Or Scotia PasseportMD pour payer leur loyer dans la plateforme Casa, sans frais de transaction, et obtenir des points Scène+ pour l'une de leurs dépenses mensuelles les plus élevées.

TORONTO, le 2 mars 2026 /CNW/ - Casa, une nouvelle plateforme canadienne de paiements et de récompenses3, et la Banque Scotia ont annoncé aujourd'hui leur collaboration pour moderniser la manière dont les Canadiens et Canadiennes paient pour se loger, puisqu'elles partagent toutes deux la conviction que des dépenses élevées méritent des récompenses élevées. Par suite de cette collaboration, les titulaires d'une carte Visa* Or Scotia PasseportMD peuvent utiliser leur carte pour payer leur loyer ou leurs frais de copropriété par l'intermédiaire de la plateforme Casa, et ce, sans frais de transaction.

Les titulaires de la carte obtiennent 1 point Scène+MC sur chaque dollar d'achats courants, et ceux dont les dépenses totalisent au moins 350 $ par mois obtiennent aussi un 1 point Scène+ par dollar de paiement lié au logement effectué dans la plateforme Casa.4

Scène+ est l'un des principaux et des plus grands programmes de fidélisation du Canada, et il offre diverses façons d'accumuler et d'échanger des points à plus de 15 millions de membres. Ses partenaires - des entreprises des secteurs du voyage, de l'alimentation, de la restauration et du divertissement, des stations-services et maintenant des fournisseurs de services de paiement liés au logement - sont choisis avec soin afin de récompenser les achats quotidiens des membres.

« Nous nous sommes donné comme mission d'offrir plus de récompenses pour les paiements liés au logement, explique Brandon Koffler, chef de la direction de Casa. Nous sommes ravis de travailler avec la Banque Scotia pour concrétiser cette vision, en offrant aux Canadiens et Canadiennes une nouvelle manière de faire leurs paiements liés au logement, sans avoir à payer de frais de transaction, et en les aidant à tirer le meilleur parti de l'une de leurs dépenses mensuelles les plus élevées. »

La plateforme Casa a été élaborée en partenariat avec les plus importants propriétaires et exploitants d'immeubles résidentiels au pays. Aujourd'hui, en collaboration avec des chefs de file comme FirstService Residential, Westdale Properties, Signet Group, Deveraux Apartment Communities, Fengate et de nombreux autres, la communauté de Casa constitue un réseau comptant plus de 500 000 appartements et unités de copropriété au Canada.

De plus, Casa ouvre sa plateforme aux ménages qui ne font pas partie de la communauté Casa. Ainsi, dans tout le pays, des personnes qui paient leur loyer ou leurs frais de copropriété par l'entremise de la plateforme Casa - y compris dans des immeubles qui n'acceptent pas les paiements par carte de crédit à l'heure actuelle - peuvent commencer à obtenir des récompenses pour une dépense qu'elles paient déjà chaque mois.

Casa accepte aussi les paiements effectués au moyen d'autres cartes de débit ou de crédit Visa et Mastercard© canadiennes.

Des frais de transaction standard s'appliquent aux paiements effectués dans la plateforme Casa par une autre carte que la Visa* Or Scotia PasseportMD.5

« La Banque Scotia est fière de travailler avec Casa pour présenter à sa clientèle une offre vraiment différenciée. La carte Visa* Or Scotia PasseportMD est la première carte de crédit au Canada6 à n'exiger aucuns frais de transaction sur les paiements de loyer et de frais de logement effectués dans la plateforme Casa, pour aider les Canadiens et Canadiennes à obtenir des récompenses et tirer le meilleur de leurs dépenses courantes, explique Aris Bogdaneris, chef de groupe, Réseau canadien à la Banque Scotia. Cette collaboration témoigne de notre volonté de créer des solutions concrètes qui récompensent et soutiennent nos clients et clientes dans les moments qui comptent le plus. »

En plus d'offrir des récompenses appréciées des Canadiens et Canadiennes qui paient un loyer ou d'autres dépenses liées à leur logement, Casa offre aussi une valeur ajoutée aux propriétaires, exploitants et gestionnaires d'immeubles résidentiels. La plateforme Casa leur permet de simplifier la perception des loyers et des frais de copropriété, de faciliter le rapprochement des comptes et de réduire leurs tâches administratives.

Ils peuvent aussi profiter de la plateforme Casa pour offrir des récompenses et incitatifs, dont des points Scène+, afin d'encourager certains comportements comme la signature ou le renouvellement d'un bail, la recommandation d'amis pour l'immeuble ou encore pour remplacer certains avantages locatifs traditionnels. Résultat : une expérience plus moderne pour les résidents et une relation plus solide à long terme.

Allez au paywithcasa.com pour en savoir plus ou demandez la carte Visa* Or Scotia PasseportMD au banquescotia.com/casa.

La carte Visa* Or Scotia PasseportMD est offerte exclusivement par la plateforme Casa.

Casa est accessible partout au Canada, sauf au Québec.

