Au Canada, 79 % des jeunes savent repérer les fraudes, mais 82 % d'entre eux craignent que l'IA entraîne des arnaques financières encore plus sophistiquées.

TORONTO, le 6 mars 2026 /CNW/ - La plupart des jeunes canadiens et canadiennes se disent aptes à déceler les fraudes par IA. Malgré cette confiance en ses aptitudes, cette génération est également la plus susceptible d'être victime d'arnaques.

Selon un nouveau sondage de la Banque Scotia sur la sensibilisation à la fraude, les Canadiens et Canadiennes de 18 à 34 ans représentent le groupe d'âge qui a le plus confiance (76 %) en ses capacités à détecter les arnaques par IA. Toutefois, les personnes de cette tranche d'âge sont également les plus vulnérables, car près d'une d'entre elles sur trois (29 %) reconnaît avoir été victime d'une arnaque au cours de la dernière année.

Les fraudes liées aux médias sociaux et aux courriels étaient tout en haut de la liste, ce qui suggère que les fraudeurs misent sur les nouveaux canaux pour cibler les générations plus jeunes et présentes sur les plateformes numériques.

Les résultats du sondage illustrent une tendance grandissante au Canada : malgré la perception selon laquelle les personnes âgées sont plus vulnérables à la fraude financière, la jeunesse canadienne en est de plus en plus victime. Avec les avancées de l'IA et la montée de l'hypertrucage, les Canadiens et Canadiennes de tous les âges sont préoccupés par ce que l'avenir leur réserve : 90 % d'entre eux expriment des craintes que l'IA crée des arnaques financières encore plus difficiles à détecter.

Dans ce contexte de préoccupations, la moitié des Canadiens et Canadiennes (50 %) affirment compter sur leur institution financière pour avoir des ressources en matière de prévention de la fraude. À mesure que les fraudeurs élargissent leurs cibles d'âges, il est essentiel que la population canadienne perçoive les institutions financières comme des partenaires de confiance en matière d'éducation et d'accès à des ressources sur la fraude.

« Les fraudeurs misent sur l'IA pour créer des arnaques plus convaincantes que jamais. Les institutions financières comme la Banque Scotia doivent saisir l'occasion de contribuer à l'éducation des Canadiens et Canadiennes afin de leur apprendre comment déceler les fraudes, adopter des pratiques bancaires sécuritaires et prendre des mesures de protection additionnelles, affirme Tammy McKinnon, première vice-présidente de la Gestion mondiale de la fraude à la Banque Scotia. La fraude affecte de plus en plus la jeunesse canadienne, et il est important que les familles puissent se tourner vers leur banque afin de trouver des ressources de prévention de la fraude pouvant les aider à demeurer informées et protégées. À la Banque Scotia, nous nous engageons à soutenir la lutte contre la fraude et à assurer la sécurité des renseignements financiers de notre clientèle. »

Le sondage montre aussi que 78 % des Canadiens et Canadiennes connaissent les mesures de sécurité mises en place par leur institution financière.

La majorité d'entre eux utilisent des mots de passe uniques et sécurisés (88 %), activent la vérification en deux étapes lorsqu'elle est offerte (82 %) et savent comment repérer et signaler une activité frauduleuse (81 %).

Près des trois quarts (71 %) de la population canadienne pensent que les institutions financières devraient disposer de plus de temps pour traiter les opérations afin de protéger leur clientèle contre la fraude.

Comment la population canadienne peut-elle se protéger elle-même contre les arnaques par IA?

Rendez-vous dans le portail sur la cybersécurité et la fraude : vous y trouverez des ressources de prévention de la fraude comme la description des fraudes courantes, des activités de simulations de fraudes et un outil de repérage des fraudes.

Lorsque c'est possible, activez l'authentification à facteurs multiples sur tous vos comptes en ligne afin de protéger vos renseignements.

Établissez un mot-code avec les membres de votre famille. Si vous recevez un appel vocal ou vidéo inhabituel de leur part, demandez ce mot-code pour valider la légitimité de l'appel ou rappelez la personne en question pour vous assurer que c'est bien elle qui communique avec vous.

Si vous soupçonnez une tentative de fraude utilisant l'hypertrucage ou l'IA, évitez de partager, d'aimer ou de commenter la communication. Signalez-la au moyen de la fonction appropriée dans le média social.

Si vous êtes un client ou une cliente de la Banque Scotia : Activez les InfoAlertes Scotia pour recevoir des avis sur les opérations effectuées dans votre compte à l'aide de vos cartes bancaires. Dès qu'une opération semble inhabituelle, le service Alertes de fraude de la Banque Scotia vous la signalera. Nous ne vous demanderons jamais de divulguer votre NIP, votre mot de passe, vos codes de vérification à usage unique ou vos numéros de comptes bancaires lorsque nous communiquons avec vous. Nous ne vous demanderons jamais de nous remettre vos cartes bancaires ou de télécharger un logiciel tiers.



Pour aider les Canadiens et Canadiennes à se protéger contre la fraude, la Banque Scotia a fait équipe avec le gouvernement fédéral, les forces de l'ordre et les grandes organisations de services financiers, de télécommunications et de technologie au Canada pour former la Coalition canadienne antifraude. Il s'agit de la toute première initiative intersectorielle au pays ayant pour mandat de combattre les arnaques.

À propos du sondage de la Banque Scotia sur la sensibilisation à la fraude

Ce sondage a été réalisé par The Harris Poll Canada. Il a été mené sur un jour le 7 janvier 2026 auprès de 1 514 adultes canadiens sélectionnés en ligne au hasard.

Les données ont été pondérées par âge, sexe, région et niveau de scolarité (et au Québec, par langue) afin d'être représentatives de la population selon les données de recensement. On s'assure ainsi que l'échantillon est représentatif de la population adulte du Canada.

À des fins de comparaison, la marge d'erreur estimée pour un échantillon de cette taille est de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les écarts dans les totaux ou entre les totaux comparativement aux tableaux de données s'expliquent par l'arrondissement des chiffres.

