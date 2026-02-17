/R E P R I S E -- La Banque Scotia annoncera ses résultats du premier trimestre de 2026/

TORONTO, le 30 janv. 2026 /CNW/ - La Banque Scotia annoncera ses résultats du premier trimestre le mardi 24 février 2026.

Communiqué de presse de la Banque Scotia

Un communiqué de presse sur les résultats financiers sera publié vers 6 h 15 (HE) le mardi 24 février 2026. Les résultats seront accessibles sur le site Web de la Banque Scotia, à la page Relations avec les investisseurs, au www.banquescotia.com/investisseurs.

Conférence téléphonique sur les résultats de la Banque Scotia

La conférence téléphonique débutera à 8 h (HE) le mardi 24 février 2026 et durera environ une heure.

Les parties intéressées peuvent suivre la conférence en direct :

par téléphone, en mode écoute seulement, en composant le 647-557-5524 ou le 1-888-440-4083 (numéro sans frais en Amérique du Nord), code d'accès 6343333#. Veuillez téléphoner quelques minutes avant 8 h (HE);

à la page Relations avec les investisseurs au www.banquescotia.com/investisseurs.

La conférence comprendra une présentation par la haute direction de la Banque Scotia, suivie d'une période de questions avec des analystes.

Enregistrement de la conférence téléphonique

Un enregistrement audio de la conférence téléphonique sera accessible du mardi 24 février 2026 au mardi 3 mars 2026, au 647-362-9199 ou au 1-800-770-2030 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Le code d'accès est 6343333#.

Après la conférence, un enregistrement vidéo sera accessible sur le Web à la page Relations avec les investisseurs, au www.banquescotia.com/investisseurs.

SOURCE Scotiabank

Renseignements : Meny Grauman, Relations investisseurs, Banque Scotia, [email protected]