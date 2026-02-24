TORONTO, le 24 févr. 2026 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui le dividende sur ses actions en circulation. Ce dividende sera payable le 28 avril 2026 aux porteurs d'actions inscrits à la fermeture des bureaux le 7 avril 2026, comme suit :

Actions ordinaires

Dividende no 627 de 1,10 $ par action

Conformément aux dispositions du Régime de dividendes et d'achat d'actions (le « Régime ») de la Banque, les porteurs d'actions peuvent opter pour le paiement de leur dividende sous forme d'actions ordinaires au lieu d'une remise en espèces. Aux termes du Régime, la Banque établit si les actions ordinaires additionnelles seront achetées sur le marché libre ou émises à même son capital autorisé.

Comme elle l'avait annoncé précédemment et jusqu'à ce qu'elle en décide autrement, la Banque a mis fin à l'émission de nouvelles actions ordinaires aux termes du Régime. Les achats d'actions ordinaires aux termes du Régime seront effectués dans le marché secondaire par la Société de fiducie Computershare du Canada, à titre d'agent du Régime, conformément aux dispositions du Régime. Tous les frais de courtage et d'administration en lien avec ces achats seront acquittés par la Banque.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 janvier 2026. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

Renseignements : Meny Grauman, Relations avec les investisseurs, Banque Scotia, [email protected]; Rebecca Hoang, Relations avec les investisseurs, Banque Scotia, [email protected]