TORONTO, le 4 mars 2026 /CNW/ - Raj Viswanathan, chef de groupe et chef, Affaires financières de la Banque Scotia participera à la Conférence des institutions financières de RBC Marchés des Capitaux 2026 qui se tiendra le 11 mars 2026.

M. Viswanathan sera présent de 13 h 20 à 13 h 50 (HE), approximativement. Un lien vers la webdiffusion en direct sera accessible sur le site Web de la Banque Scotia, dans la section Événements et présentations de la page Relations avec les investisseurs. Un enregistrement de la webdiffusion sera accessible après la conférence.

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 janvier 2026.

