Sauf indications contraires, tous les montants sont en dollars canadiens et se fondent sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés (non audités) de la Banque pour le trimestre clos le 31 janvier 2026 et sur les notes connexes préparés selon les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »).

Faits saillants du premier trimestre de 2026 - résultats présentés

(comparaison avec le T1 de 2025) Faits saillants du premier trimestre de 2026 - résultats ajustés1)

(comparaison avec le T1 de 2025) Bénéfice net de 2 299 millions de dollars, comparativement à 993 millions de dollars (compte tenu à l'exercice précédent d'une perte de valeur de 1 355 millions de dollars liée à la vente annoncée des activités bancaires en Colombie, au Costa Rica et au Panama)

Bénéfice par action (dilué) de 1,73 $, comparativement à 0,66 $

Rendement des capitaux propres2 ) de 11,1 %, comparativement à 5,5 % Bénéfice net de 2 695 millions de dollars, comparativement à 2 362 millions de dollars

Bénéfice par action (dilué) de 2,05 $, comparativement à 1,76 $

Rendement des capitaux propres de 13,0 %, comparativement à 11,8 %

TORONTO, le 24 févr. 2026 /CNW/ - La Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque Scotia ») (TSX : BNS) (NYSE : BNS) a affiché un bénéfice net de 2 299 millions de dollars pour son premier trimestre, comparativement à 993 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le bénéfice par action (le « BPA ») dilué s'est établi à 1,73 $, comparativement à 0,66 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Le bénéfice net ajusté1) pour le premier trimestre s'est établi à 2 695 millions de dollars et le BPA dilué1) a augmenté, passant de 1,76 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent à 2,05 $. Le rendement des capitaux propres (le « RCP ») ajusté1) s'est établi à 13 %, contre 11,8 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

« L'exercice 2026 a démarré en force pour la Banque Scotia, a déclaré Scott Thomson, président et chef de la direction. La Banque a affiché une croissance du BPA ajusté1) de 16 %, un rendement des capitaux propres ajusté1) de 13 % et un levier d'exploitation ajusté1) positif de 4 %. Tous nos secteurs d'activité ont enregistré une croissance de leur bénéfice au cours du trimestre, y compris le Réseau canadien, qui a encore une fois élargi sa marge trimestrielle, accéléré la croissance des revenus qu'il tire des frais et enregistré un levier d'exploitation positif. Nous sommes persuadés d'être en mesure d'atteindre nos objectifs à moyen terme en 2027, y compris celui d'enregistrer un rendement des capitaux propres supérieur à 14 %, et ce, un an avant la date que nous avions fixée lors de notre Journée des investisseurs. »

Le Réseau canadien a dégagé un bénéfice de 960 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 5 % d'un exercice à l'autre principalement attribuable à la forte croissance des revenus et à la gestion rigoureuse des dépenses, facteurs contrebalancés en partie par la hausse de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances. Cela s'est traduit par un excellent levier d'exploitation positif et par une amélioration de 140 points de base du RCP sur douze mois, qui a été porté à 18,1 %.

Les Opérations internationales ont dégagé un bénéfice de 737 millions de dollars, en hausse de 7 % sur douze mois, grâce à l'expansion de la marge et à l'excellent levier d'exploitation positif. La rentabilité s'est améliorée en raison de la mise en œuvre continue de notre stratégie, le RCP s'étant établi à 16 %, ce qui est supérieur à celui de 14,2 % enregistré il y a un an.

Le secteur Gestion de patrimoine mondiale a dégagé un bénéfice ajusté1) de 491 millions de dollars, soit une augmentation de 18 % d'un exercice à l'autre qui découle de la croissance vigoureuse des revenus attribuable à la hausse des honoraires liés aux fonds communs de placement, des commissions de courtage et des revenus d'intérêts nets dans les activités de gestion de patrimoine au Canada et à l'international. Le RCP ajusté1) s'est amélioré pour atteindre 17,9 %, tandis que les actifs sous gestion2) se sont accrus de 10 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à 436 milliards de dollars.

Les Services bancaires et marchés mondiaux ont bien commencé l'exercice en réalisant un bénéfice de 544 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 5 % sur douze mois. Ce résultat est attribuable à la forte croissance des revenus tirés des honoraires et à la vigueur des activités sur les marchés financiers, facteurs atténués par l'augmentation des dotations au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et les investissements continus visant à soutenir la croissance des activités à long terme.

La Banque a affiché un ratio des actions ordinaires et assimilées de T13) de 13,3 %.

__________________________________ 1) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 6. 2) Se reporter à la page 53 du rapport de gestion figurant dans le rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2026 de la Banque, disponible à www.sedarplus.ca, pour obtenir une description de cette mesure. Cette description est intégrée par renvoi au présent document. 3) Les ratios de fonds propres réglementaires sont fondés sur les exigences de Bâle III et sont calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres du BSIF.

Faits saillants financiers

Résultats présentés Pour les trimestres clos les

31 janvier

31 octobre

31 janvier



(non audité) (en millions de dollars) 2026

2025

2025



Résultats d'exploitation













Revenus d'intérêts nets 5 582 $ 5 586 $ 5 173 $

Revenus autres que d'intérêts 4 064

4 217

4 199



Total des revenus 9 646 $ 9 803 $ 9 372 $

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 176

1 113

1 162



Charges autres que d'intérêts 5 299

5 828

6 491



Charge d'impôt sur le résultat 872

656

726



Bénéfice net 2 299 $ 2 206 $ 993 $

Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales 12

(13)

(154)



Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres de la Banque 2 287 $ 2 219 $ 1 147 $

Actionnaires privilégiés et porteurs d'autres instruments de capitaux propres 132

115

122



Actionnaires ordinaires 2 155 $ 2 104 $ 1 025 $

Bénéfice par action ordinaire (en dollars)













De base 1,75 $ 1,70 $ 0,82 $

Dilué 1,73 $ 1,65 $ 0,66 $



Données par secteurs d'activité

Réseau canadien

Comparaison du premier trimestre de 2026 et du premier trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 960 millions de dollars, comparativement à 913 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 5 %. Cette augmentation est essentiellement attribuable à la hausse des revenus d'intérêts nets et des revenus autres que d'intérêts, contrebalancée en partie par l'accroissement de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances.

Comparaison du premier trimestre de 2026 et du quatrième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 960 millions de dollars, comparativement à 941 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 2 %. Cette augmentation s'explique en grande partie par la hausse des revenus d'intérêts nets et des revenus autres que d'intérêts, contrebalancée en partie par l'accroissement de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances.

Opérations internationales

Comparaison du premier trimestre de 2026 et du premier trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 717 millions de dollars, comparativement à 651 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 10 %. L'augmentation est attribuable surtout à la baisse des charges autres que d'intérêts et de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances ainsi qu'à l'incidence favorable de la conversion des devises, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation de la charge d'impôt sur le résultat et le repli des revenus autres que d'intérêts et des revenus d'intérêts nets.

Comparaison du premier trimestre de 2026 et du quatrième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 717 millions de dollars, comparativement à 634 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 13 %. L'augmentation est attribuable surtout à la baisse des charges autres que d'intérêts et de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances, à la hausse des revenus autres que d'intérêts et à l'incidence favorable de la conversion des devises, facteurs contrebalancés en partie par le repli des revenus d'intérêts nets et l'augmentation de la charge d'impôt sur le résultat.

Performance financière en dollars constants

L'analyse portant sur les résultats d'exploitation qui suit est en dollars constants. Aux termes de l'analyse en dollars constants, les montants des périodes précédentes ont été recalculés selon les cours de change moyens de la période considérée, ce qui est une mesure non conforme aux PCGR (se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 6). La Banque est d'avis que la présentation de l'information en dollars constants permet au lecteur de mieux évaluer la performance des activités courantes sans tenir compte de l'incidence de la conversion des devises, et cette présentation est utilisée par la direction pour évaluer la performance du secteur d'activité. Les ratios se fondent sur les données présentées.

Comparaison du premier trimestre de 2026 et du premier trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 717 millions de dollars, comparativement à 682 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 5 %. L'augmentation découle essentiellement de la baisse des charges autres que d'intérêts et de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances, contrebalancée en partie par la diminution des revenus d'intérêts nets et des revenus autres que d'intérêts et par la hausse de l'impôt sur le résultat.

Comparaison du premier trimestre de 2026 et du quatrième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 717 millions de dollars, comparativement à 656 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 10 %. L'augmentation est attribuable surtout à la baisse des charges autres que d'intérêts et de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances ainsi qu'à l'augmentation des revenus autres que d'intérêts, facteurs contrebalancés en partie par le repli des revenus d'intérêts nets et l'augmentation de la charge d'impôt sur le résultat.

Gestion de patrimoine mondiale

Comparaison du premier trimestre de 2026 et du premier trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 481 millions de dollars, contre 407 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a été de 488 millions de dollars, contre 414 millions de dollars, soit une progression de 18 %. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse des honoraires liés aux fonds communs de placement, des commissions de courtage et des revenus d'intérêts nets dans les activités de gestion de patrimoine au Canada et à l'international. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par la hausse des charges autres que d'intérêts liées aux volumes.

Comparaison du premier trimestre de 2026 et du quatrième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 481 millions de dollars, contre 447 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a été de 488 millions de dollars, contre 453 millions de dollars, soit une progression de 8 %. Cette augmentation s'explique avant tout par la hausse des honoraires liés aux fonds communs de placement, des commissions de courtage et des revenus d'intérêts nets, annulée en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts liées aux volumes.

Services bancaires et marchés mondiaux

Comparaison du premier trimestre de 2026 et du premier trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 545 millions de dollars, comparativement à 517 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 28 millions de dollars, ou de 5 %. Cette augmentation est essentiellement attribuable à la hausse des revenus autres que d'intérêts et des revenus d'intérêts nets, contrebalancée en partie par l'accroissement des charges autres que d'intérêts et de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances.

Comparaison du premier trimestre de 2026 et du quatrième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 545 millions de dollars, comparativement à 519 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 26 millions de dollars, ou de 5 %. Cette augmentation est essentiellement attribuable à la hausse des revenus autres que d'intérêts et des revenus d'intérêts nets, contrebalancée en partie par l'accroissement des charges autres que d'intérêts et de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances.

Autres

Comparaison du premier trimestre de 2026 et du premier trimestre de 2025

La perte nette attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établie à 416 millions de dollars, contre 1 341 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Les revenus autres que d'intérêts du premier trimestre de 2026 tiennent compte d'une perte de 423 millions de dollars comptabilisée à la clôture de la vente des activités bancaires en Colombie, au Costa Rica et au Panama. Les charges autres que d'intérêts du premier trimestre de 2025 comprennent une perte de valeur de 1 362 millions de dollars liée à la vente annoncée de ces activités. La perte nette ajustée attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a été de 41 millions de dollars, contre 177 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le repli de la perte découle essentiellement de la hausse des revenus, contrebalancée en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts et de l'impôt. L'accroissement des revenus est essentiellement attribuable à la hausse des revenus d'intérêts nets liée à la baisse des coûts de financement, ainsi qu'à l'accroissement des revenus provenant de sociétés associées, essentiellement lié au placement dans KeyCorp.

Comparaison du premier trimestre de 2026 et du quatrième trimestre de 2025

La perte nette attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établie à 416 millions de dollars, contre 322 millions de dollars pour le trimestre précédent. Les revenus autres que d'intérêts du premier trimestre de 2026 tiennent compte d'une perte de 423 millions de dollars comptabilisée à la clôture de la vente des activités bancaires en Colombie, au Costa Rica et au Panama. Les charges autres que d'intérêts du quatrième trimestre de 2025 comprennent des charges de restructuration et des provisions pour indemnités de départ de 373 millions de dollars ainsi qu'une provision pour frais juridiques de 74 millions de dollars. La perte nette ajustée attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a été de 41 millions de dollars, contre 34 millions de dollars au trimestre précédent. L'accroissement de la perte est essentiellement attribuable à la hausse de l'impôt, contrebalancée en grande partie par la baisse des charges et la hausse des revenus.

Risque de crédit

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Comparaison du premier trimestre de 2026 et du premier trimestre de 2025

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est chiffrée à 1 176 millions de dollars, contre 1 162 millions de dollars, soit une hausse de 14 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a augmenté de un point de base pour s'établir à 61 points de base. L'incidence des cessions sur la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a représenté une baisse de un point de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 73 millions de dollars, contre 98 millions de dollars, ce qui représente une diminution de 25 millions de dollars. La dotation pour le trimestre considéré s'explique surtout par la migration du crédit dans les portefeuilles du Réseau canadien et des Opérations internationales, ainsi que par la croissance des activités, surtout dans le portefeuille de prêts aux particuliers des Opérations internationales au Chili et au Mexique, facteurs contrebalancés en partie par l'incidence de l'amélioration des perspectives macroéconomiques au Canada.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établie à 1 103 millions de dollars, comparativement à 1 064 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 39 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établi à 58 points de base, soit une hausse de trois points de base. Cette hausse est d'abord et avant tout attribuable à l'augmentation des prêts nouvellement classés comme étant douteux dans les portefeuilles de prêts aux particuliers et aux sociétés du Réseau canadien, contrebalancée en partie par la diminution de 103 millions de dollars dans le portefeuille de prêts aux particuliers des Opérations internationales, du fait surtout de l'incidence des cessions.

Comparaison du premier trimestre de 2026 et du quatrième trimestre de 2025

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est chiffrée à 1 176 millions de dollars, contre 1 113 millions de dollars, soit une hausse de 63 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a augmenté de trois points de base pour s'établir à 61 points de base. L'incidence des cessions sur la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a représenté une baisse de un point de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 73 millions de dollars, comparativement à 71 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 2 millions de dollars. La dotation pour le trimestre considéré s'explique surtout par la migration du crédit dans les portefeuilles du Réseau canadien et des Opérations internationales, ainsi que par la croissance des activités, surtout dans le portefeuille de prêts aux particuliers des Opérations internationales au Chili et au Mexique, facteurs contrebalancés en partie par l'incidence de l'amélioration des perspectives macroéconomiques au Canada.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établie à 1 103 millions de dollars, comparativement à 1 042 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 61 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est fixé à 58 points de base, en hausse de quatre points de base. La hausse est d'abord et avant tout attribuable à l'augmentation des prêts nouvellement classés comme étant douteux dans les portefeuilles de prêts aux particuliers et aux sociétés du Réseau canadien, contrebalancée en partie par la diminution de 74 millions de dollars dans le portefeuille des Opérations internationales du fait de l'incidence des cessions.

Compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Le compte de correction de valeur pour pertes sur créances total s'établissait à 7 185 millions de dollars au 31 janvier 2026, contre 7 654 millions de dollars au trimestre précédent. Le recul de 469 millions de dollars est principalement attribuable aux cessions. Le ratio de compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'élevait à 94 points de base, en baisse de quatre points de base. Le compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts se situait à 7 002 millions de dollars, en baisse de 461 millions de dollars par rapport à celui de 7 463 millions de dollars enregistré au trimestre précédent.

Le compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs a diminué pour s'établir à 4 715 millions de dollars, alors qu'il s'établissait à 5 122 millions de dollars au trimestre précédent. Le ratio de compte de correction de valeur au titre des prêts productifs se fixait à 64 points de base, ce qui représente une diminution de quatre points de base. La baisse s'explique d'abord et avant tout par les cessions réalisées dans le portefeuille des Opérations internationales, compensées en partie par l'augmentation de 27 millions de dollars attribuable à la conversion des devises.

Le compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux a diminué pour s'établir à 2 287 millions de dollars, alors qu'il s'établissait à 2 341 millions de dollars au trimestre précédent. Le ratio de compte de correction de valeur au titre des prêts douteux s'élevait à 30 points de base, soit à un niveau stable. La diminution traduit surtout les cessions réalisées dans le portefeuille des Opérations internationales, neutralisées en partie par la hausse des dotations dans le portefeuille de prêts aux particuliers au Canada et les portefeuilles de prêts aux sociétés aux États-Unis et au Canada, de même que par l'incidence de 12 millions de dollars de la conversion des devises.

Prêts douteux

Le montant brut des prêts douteux s'établissait à 7 248 millions de dollars au 31 janvier 2026, contre 7 244 millions de dollars au trimestre précédent. L'augmentation traduit surtout les prêts nouvellement classés comme étant douteux dans le portefeuille de prêts aux sociétés et l'incidence de la conversion des devises, facteurs annulés en partie par l'incidence des cessions. Le ratio du montant brut des prêts douteux a augmenté de deux points de base pour s'établir à 95 points de base.

Le montant net des prêts douteux du Réseau canadien totalisait 1 760 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 148 millions de dollars par rapport au trimestre précédent qui est principalement attribuable à l'augmentation des prêts aux particuliers nouvellement classés comme étant douteux. Le montant net des prêts douteux des Opérations internationales s'élevait à 2 922 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 240 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, principalement en raison des cessions. Le montant net des prêts douteux des Services bancaires et marchés mondiaux totalisait 221 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 166 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, en raison des prêts nouvellement classés comme étant douteux. Le montant net des prêts douteux de la Gestion de patrimoine mondiale s'élevait à 58 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 16 millions de dollars par rapport au trimestre précédent. Le montant net des prêts douteux exprimé en pourcentage des prêts et des acceptations a augmenté de deux points de base pour s'établir à 0,65 %.

Ratios de fonds propres

Le ratio des actions ordinaires et assimilées de T11) de la Banque s'établissait à 13,3 % au 31 janvier 2026, ce qui correspond à une hausse d'environ 10 points de base par rapport au trimestre précédent, du fait surtout de l'incidence du bénéfice minoré des dividendes et de l'avantage découlant de la vente des filiales en Colombie, au Costa Rica et au Panama, déduction faite de la participation obtenue dans Davivienda Group S.A. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par la croissance des actifs pondérés en fonction des risques, les mises à jour des modèles et des méthodes et les rachats d'actions.

Le ratio de T11) et le ratio total des fonds propres1) de la Banque s'établissaient à 15,4 % et à 17,0 %, respectivement, au 31 janvier 2026, ce qui représente une hausse d'environ 10 points de base pour le ratio de T1 et une baisse de 10 points de base pour le ratio total des fonds propres par rapport au trimestre précédent. L'augmentation du ratio de T1 s'explique par les incidences susmentionnées sur le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1, alors que le repli du ratio total des fonds propres traduit en grande partie la diminution des montants émis en faveur d'une tierce partie et pris en compte dans les fonds propres de T2.

Le ratio de levier1) s'établissait à 4,4 % au 31 janvier 2026, ce qui représente une baisse de 10 points de base par rapport au trimestre précédent, en raison surtout de l'augmentation du risque de levier.

Au 31 janvier 2026, le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1, le ratio de T1, le ratio total des fonds propres et le ratio de levier dépassaient amplement les ratios minimaux des fonds propres du BSIF. Le ratio TLAC et le ratio de levier TLAC1) s'établissaient respectivement à 28,6 % et à 8,3 %, ce qui est largement supérieur aux exigences minimales du BSIF.

__________________________________ 1) Les ratios et mesures réglementaires sont calculés conformément aux lignes directrices Normes de fonds propres, Capacité totale d'absorption des pertes et Exigences de levier du Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF »).

Mesures non conformes aux PCGR

Pour évaluer sa performance et celle de ses secteurs d'exploitation, la Banque a recours à diverses mesures financières et différents ratios financiers. Certains d'entre eux sont présentés sur une base non conforme aux PCGR et ne sont pas calculés selon les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR »), lesquels sont fondés sur les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »), ni définis par les PCGR. Ces mesures et ratios n'ont aucune signification normalisée et pourraient donc ne pas être comparables à des mesures financières et ratios financiers similaires présentés par d'autres émetteurs. La Banque est d'avis que les mesures et ratios non conformes aux PCGR sont utiles puisqu'ils permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance. Ces mesures et ratios non conformes aux PCGR sont utilisés dans le présent rapport et ils sont définis ci-après.

Résultats et bénéfice dilué par action ajustés

Les tableaux qui suivent présentent les rapprochements des résultats financiers présentés conformément aux PCGR et des résultats financiers ajustés non conformes aux PCGR. La direction juge utile de tenir compte des résultats et mesures présentés et ajustés pour évaluer la performance sous-jacente des activités courantes. Les résultats et mesures ajustés excluent certains éléments donnés des revenus, des charges autres que d'intérêts, de l'impôt sur le résultat et des participations ne donnant pas le contrôle. Communiquer les résultats présentés et les résultats ajustés permet au lecteur d'évaluer l'incidence de certains éléments sur les résultats pour les périodes à l'étude et de mieux apprécier les résultats et tendances en excluant les éléments qui ne reflètent pas la performance des activités courantes.

Rapprochement des montants présentés et ajustés des résultats et du bénéfice dilué par action



Pour les trimestres clos les



31 janvier

31 octobre

31 janvier



(en millions de dollars) 2026

2025

2025



Résultats présentés













Revenus d'intérêts nets 5 582 $ 5 586 $ 5 173 $

Revenus autres que d'intérêts 4 064

4 217

4 199



Total des revenus 9 646

9 803

9 372



Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 176

1 113

1 162



Charges autres que d'intérêts 5 299

5 828

6 491



Bénéfice avant impôt sur le résultat 3 171

2 862

1 719



Charge d'impôt sur le résultat 872

656

726



Bénéfice net 2 299 $ 2 206 $ 993 $

Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des

filiales 12

(13)

(154)



Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 2 287

2 219

1 147



Bénéfice net attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres

instruments de capitaux propres 132

115

122



Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 2 155 $ 2 104 $ 1 025 $

Ajustements













Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que d'intérêts et le

total des revenus (avant impôt)













a) Cessions et réduction d'activités 423 $ (45) $ - $

d) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 8

9

-



Total des éléments d'ajustement au titre des revenus autres que d'intérêts et du

total des revenus (avant impôt) 431

(36)

-



Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts

(avant impôt)













a) Cessions et réduction d'activités 11

57

1 362



b) Charge de restructuration et provisions pour indemnités de départ -

373

-



c) Provision pour frais juridiques -

74

-



d) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 15

16

18



Total des éléments d'ajustement au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) 26

520

1 380



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt 457

484

1 380



Incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt sur le résultat













a) Cessions et réduction d'activités (57)

(4)

(7)



b) Charge de restructuration et provisions pour indemnités de départ -

(103)

-



c) Provision pour frais juridiques -

(20)

-



d) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (4)

(5)

(4)



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt

sur le résultat (61)

(132)

(11)



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net 396 $ 352 $ 1 369 $

Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales (10)

(53)

(191)



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux

détenteurs de titres de capitaux propres 386 $ 299 $ 1 178 $

Résultats ajustés













Revenus d'intérêts nets 5 582 $ 5 586 $ 5 173 $

Revenus autres que d'intérêts 4 495

4 181

4 199



Total des revenus 10 077

9 767

9 372



Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 176

1 113

1 162



Charges autres que d'intérêts 5 273

5 308

5 111



Bénéfice avant impôt sur le résultat 3 628

3 346

3 099



Charge d'impôt sur le résultat 933

788

737



Bénéfice net 2 695 $ 2 558 $ 2 362 $

Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales 22

40

37



Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 2 673

2 518

2 325



Bénéfice net attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres

instruments de capitaux propres 132

115

122



Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 2 541 $ 2 403 $ 2 203 $



Les résultats financiers trimestriels de la Banque ont été ajustés pour tenir compte des éléments qui suivent. Sauf indication contraire, ces montants ont été comptabilisés dans le secteur d'exploitation Autres.

a) Cessions et réduction d'activités

Au premier trimestre de 2026, la Banque a comptabilisé une perte de 434 millions de dollars (377 millions de dollars après impôt) à la clôture de la vente de ses activités bancaires en Colombie, au Costa Rica et au Panama. La perte représente essentiellement la réalisation des pertes de change cumulatives, compte tenu des couvertures. À l'exercice précédent, la Banque avait comptabilisé une perte de valeur totale de 1 422 millions de dollars au poste « Charges autres que d'intérêts » et un crédit de 45 millions de dollars au poste « Revenus autres que d'intérêts » (collectivement, 1 342 millions de dollars après impôt), dont une tranche de 1 362 millions de dollars (1 355 millions de dollars après impôt) a été comptabilisée au premier trimestre de 2025, lorsque les activités visées par la transaction ont été classées comme étant détenues en vue de la vente. Les variations survenues après le premier trimestre de 2025 représentaient les changements dans la valeur comptable des actifs nets vendus et dans la juste valeur des actions reçues, diminuée des coûts de la vente, ainsi que les variations de change. Pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la note 19 afférente aux états financiers consolidés intermédiaires résumés figurant dans le rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2026.

b) Charge de restructuration et provisions pour indemnités de départ

Au quatrième trimestre de 2025, la Banque a comptabilisé une charge de restructuration et des provisions pour indemnités de départ ainsi que d'autres charges connexes de 373 millions de dollars (270 millions de dollars après impôt) liées principalement à la réduction de son effectif. Ces montants reflètent les mesures prises par la Banque pour simplifier la structure organisationnelle du Réseau canadien, pour restructurer et rationaliser les activités des Services bancaires et marchés mondiaux en Asie et pour régionaliser les activités dans son empreinte internationale, conformément à la stratégie d'entreprise de la Banque. Pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la note 22 afférente aux états financiers consolidés audités figurant dans le rapport annuel 2025.

c) Provision pour frais juridiques

Au quatrième trimestre de 2025, la Banque a comptabilisé une provision pour frais juridiques de 74 millions de dollars (54 millions de dollars après impôt) liée à divers contentieux civils et autres litiges.

d) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

Ces coûts ont trait à l'amortissement des immobilisations incorporelles comptabilisé à l'acquisition d'entreprises, à l'exception des logiciels. Les coûts sont inscrits au poste « Charges autres que d'intérêts - Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles » pour les secteurs d'exploitation Réseau canadien, Opérations internationales et Gestion de patrimoine mondiale, et au poste « Revenus autres que d'intérêt - Revenu net découlant des participations dans des sociétés associées » pour le secteur Autres.

Rapprochement des montants présentés et ajustés du bénéfice dilué par action



Pour les trimestres clos les

31 janvier

31 octobre

31 janvier

(en millions de dollars) 2026

2025

2025

Résultats présentés











Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 2 155 $ 2 104 $ 1 025 $ Incidence dilutive des options au titre de paiements fondés sur des actions et autres (9)

(45)

(196)

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (dilué) 2 146 $ 2 059 $ 829 $ Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation (en millions) 1 238

1 245

1 250

Bénéfice dilué par action ordinaire (en dollars) 1,73 $ 1,65 $ 0,66 $ Résultats ajustés











Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 2 155 $ 2 104 $ 1 025 $ Incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires1) 386

299

1 178

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 2 541 $ 2 403 $ 2 203 $ Incidence dilutive des options au titre de paiements fondés sur des actions et autres 1

5

(7)

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires (dilué) 2 542 $ 2 408 $ 2 196 $ Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation (en millions) 1 238

1 245

1 250

Bénéfice dilué ajusté par action ordinaire (en dollars) 2,05 $ 1,93 $ 1,76 $ Incidence des ajustements sur le bénéfice dilué par action ordinaire (en dollars) 0,32 $ 0,28 $ 1,10 $

1) Se reporter au tableau figurant à la page 7.

Rapprochement des montants présentés et ajustés des résultats par secteurs d'activité



Pour le trimestre clos le 31 janvier 20261) (en millions de dollars) Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de

patrimoine

mondiale

Services

bancaires et

marchés

mondiaux

Autres

Total



Bénéfice net (perte nette) présenté(e) 960 $ 737 $ 484 $ 544 $ (426) $ 2 299 $

Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des

filiales -

20

3

(1)

(10)

12



Bénéfice net présenté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 960

717

481

545

(416)

2 287



Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres

instruments de capitaux propres -

-

-

-

132

132



Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires ordinaires 960 $ 717

481

545 $ (548) $ 2 155 $

Ajustements :

























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que d'intérêts et le

total des revenus (avant impôt)

























Cessions et réduction d'activités - $ - $ - $ - $ 423 $ 423 $

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

-

8

8



Total des ajustements au titre des revenus autres que d'intérêts (avant impôt) -

-

-

-

431

431



Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts

(avant impôt)

























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

11

11



Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

6

9

-

-

15



Total des ajustements au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) -

6

9

-

11

26



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt -

6

9

-

442

457



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt

sur le résultat -

(2)

(2)

-

(57)

(61)



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net -

4

7

-

385

396



Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales -

-

-

-

(10)

(10)



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux

détenteurs de titres de capitaux propres -

4

7

-

375

386



Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 960 $ 741 $ 491 $ 544 $ (41) $ 2 695 $

Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 960 $ 721 $ 488 $ 545 $ (41) $ 2 673 $

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 960 $ 721 $ 488 $ 545 $ (173) $ 2 541 $



1) Se reporter à la rubrique « Données par secteurs d'activité » dans le rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2026 de la Banque.



Pour le trimestre clos le 31 octobre 20251) (en millions de dollars) Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de

patrimoine

mondiale

Services

bancaires et

marchés

mondiaux

Autres

Total

Bénéfice net (perte nette) présenté(e) 941 $ 678 $ 450 $ 519 $ (382) $ 2 206 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des

filiales -

44

3

-

(60)

(13)

Bénéfice net présenté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 941

634

447

519

(322)

2 219

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres

instruments de capitaux propres -

-

-

-

115

115

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires ordinaires 941 $ 634 $ 447 $ 519 $ (437) $ 2 104 $ Ajustements :























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que d'intérêts et le

total des revenus (avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

(45)

(45)

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

-

9

9

Total des ajustements au titre des revenus autres que d'intérêts (avant impôt) -

-

-

-

(36)

(36)

Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts

(avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

57

57

Charge de restructuration et provisions pour indemnités de départ -

-

-

-

373

373

Provision pour frais juridiques -

-

-

-

74

74

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 1

6

9

-

-

16

Total des ajustements au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) 1

6

9

-

504

520

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt 1

6

9

-

468

484

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt

sur le résultat -

(2)

(3)

-

(127)

(132)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net 1

4

6

-

341

352

Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales -

-

-

-

(53)

(53)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux

détenteurs de titres de capitaux propres 1

4

6

-

288

299

Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 942 $ 682 $ 456 $ 519 $ (41) $ 2 558 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 942 $ 638 $ 453 $ 519 $ (34) $ 2 518 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 942 $ 638 $ 453 $ 519 $ (149) $ 2 403 $

1) Se reporter à la rubrique « Données par secteurs d'activité » dans le rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2026 de la Banque.



Pour le trimestre clos le 31 janvier 20251) (en millions de dollars) Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de

patrimoine

mondiale

Services

bancaires et

marchés

mondiaux

Autres

Total

Bénéfice net (perte nette) présenté(e) 913 $ 686 $ 409 $ 517 $ (1 532) $ 993 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des

filiales -

35

2

-

(191)

(154)

Bénéfice net présenté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 913

651

407

517

(1 341)

1 147

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres

instruments de capitaux propres -

-

-

-

122

122

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires ordinaires 913 $ 651 $ 407 $ 517 $ (1 463) $ 1 025 $ Ajustements :























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts

(avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

1 362

1 362

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 1

8

9

-

-

18

Total des ajustements au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) 1

8

9

-

1 362

1 380

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt 1

8

9

-

1 362

1 380

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt

sur le résultat -

(2)

(2)

-

(7)

(11)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net 1

6

7

-

1 355

1 369

Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales -

-

-

-

(191)

(191)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux

détenteurs de titres de capitaux propres 1

6

7

-

1 164

1 178

Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 914 $ 692 $ 416 $ 517 $ (177) $ 2 362 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 914 $ 657 $ 414 $ 517 $ (177) $ 2 325 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 914 $ 657 $ 414 $ 517 $ (299) $ 2 203 $

1) Se reporter à la rubrique « Données par secteurs d'activité » dans le rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2026 de la Banque.

Rapprochement des résultats présentés et des résultats présentés en dollars constants du secteur Opérations internationales

Les résultats du secteur Opérations internationales sont analysés en dollars constants, ce qui représente une mesure non conforme aux PCGR. Selon la présentation en dollars constants, les montants des périodes précédentes sont recalculés au moyen des taux de change moyens de la période à l'étude. Le tableau suivant fournit le rapprochement entre les résultats présentés et les résultats présentés en dollars constants du secteur Opérations internationales pour les périodes précédentes. La Banque est d'avis que la présentation de l'information en dollars constants permet au lecteur de mieux évaluer la performance des activités sans tenir compte de l'incidence de la conversion des devises, et cette présentation est utilisée par la direction pour évaluer la performance du secteur d'activité.

Résultats présentés Pour les trimestres clos les (en millions de dollars) 31 octobre 2025 31 janvier 2025

Résultats

présentés

Variations

de change

Montants

en dollars

constants

Résultats

présentés

Variations de change

Montants

en dollars

constants

Revenus d'intérêts nets 2 273 $ (62) $ 2 335 $ 2 169 $ (112) $ 2 281 $ Revenus autres que d'intérêts 778

(27)

805

861

(49)

910

Total des revenus 3 051

(89)

3 140

3 030

(161)

3 191

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 595

(22)

617

602

(46)

648

Charges autres que d'intérêts 1 577

(39)

1 616

1 553

(79)

1 632

Bénéfice avant impôt sur le résultat 879

(28)

907

875

(36)

911

Charge d'impôt sur le résultat 201

(6)

207

189

(7)

196

Bénéfice net 678 $ (22) $ 700 $ 686 $ (29) $ 715 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des

filiales 44 $ - $ 44 $ 35 $ 2 $ 33 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres de la Banque 634 $ (22) $ 656 $ 651 $ (31) $ 682 $ Autres mesures























Actifs moyens (en milliards de dollars) 226 $ (5) $ 231 $ 229 $ (9) $ 238 $ Passifs moyens (en milliards de dollars) 178 $ (4) $ 182 $ 174 $ (9) $ 183 $

Rendement des capitaux propres

Le rendement des capitaux propres est une mesure de rentabilité qui présente le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (annualisé) en pourcentage de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires.

Le rendement des capitaux propres ajusté est une mesure non conforme aux PCGR qui représente le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires (annualisé) en pourcentage de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires.

Le rendement des capitaux propres ajusté des secteurs d'activité correspond au ratio du bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires du secteur d'activité par rapport aux fonds propres attribués. Il s'agit d'un ratio non conforme aux PCGR.



Pour le trimestre clos le 31 janvier 2026 Pour le trimestre clos le 31 janvier 2025 (en millions de dollars) Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de patrimoine

mondiale

Services

bancaires et marchés

mondiaux

Autres

Total

Réseau canadien

Opérations internationales

Gestion de patrimoine mondiale

Services bancaires

et marchés mondiaux

Autres

Total

Résultats présentés















































Bénéfice net attribuable

aux actionnaires

ordinaires 960 $ 717 $ 481 $ 545 $ (548) $ 2 155 $ 913 $ 651 $ 407 $ 517 $ (1 463) $ 1 025 $ Total des capitaux

propres moyens

attribuables aux

actionnaires

ordinaires1) 21 090

17 836

10 810

15 121

12 431

77 288

21 636

18 191

10 183

15 361

8 706

74 077

Rendement des capitaux

propres 18,1 % 16,0 % 17,7 % 14,3 % n.s.2)

11,1 % 16,7 % 14,2 % 15,8 % 13,3 % n.s.2)

5,5 % Résultats ajustés3)















































Bénéfice net attribuable

aux actionnaires

ordinaires 960 $ 721 $ 488 $ 545 $ (173) $ 2 541 $ 914 $ 657 $ 414 $ 517 $ (299) $ 2 203 $ Rendement des capitaux

propres 18,1 % 16,1 % 17,9 % 14,3 % n.s.2)

13,0 % 16,7 % 14,3 % 16,1 % 13,3 % n.s.2)

11,8 %

1) Les montants moyens ont été calculés selon des méthodes visant à se rapprocher de la moyenne des soldes quotidiens pour la période. 2) Non significatif. 3) Se reporter au tableau figurant à la page 7.

Énoncés prospectifs

À l'occasion, nos communications publiques comprennent des énoncés prospectifs verbaux ou écrits. Le présent document renferme ce genre d'énoncés, qui peuvent également être intégrés à d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada ou de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis, ou à d'autres communications. De plus, des représentants de la Banque peuvent fournir verbalement des énoncés prospectifs à certains analystes, investisseurs, médias et autres intervenants. De tels énoncés sont formulés aux termes des règles d'exonération de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et de toute loi pertinente sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada. Les énoncés prospectifs peuvent comprendre, notamment, les énoncés formulés dans le présent document, dans le rapport de gestion de la Banque figurant dans son rapport annuel 2025 à la rubrique « Perspectives », ainsi que dans tout autre énoncé concernant les objectifs de la Banque, les stratégies qu'elle emploie pour les atteindre, le contexte réglementaire dans lequel la Banque exerce ses activités, ses résultats financiers prévisionnels et les perspectives à l'égard des activités de la Banque et de l'économie du Canada, des États-Unis et du monde entier. On reconnaît habituellement les énoncés prospectifs à l'emploi de termes ou d'expressions comme « croire », « prévoir », « chercher à », « atteindre », « s'attendre à », « envisager », « avoir l'intention de », « estimer », « projeter », « tenter », « planifier », « s'efforcer de », « viser », « s'engager à » et autres expressions similaires, ainsi que par la conjugaison de verbes au futur et au conditionnel comme « devrait » et « pourrait » ou une variante positive ou négative de ceux-ci.

Du fait de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous posions des hypothèses et sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents qui donnent lieu à la possibilité que les prédictions, les prévisions, les projections, les attentes ou les conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses puissent être incorrectes et que nos objectifs de performance financière, notre vision et nos objectifs stratégiques ne puissent être atteints.

Nous conseillons au lecteur de ne pas se fier indûment à ces énoncés étant donné que les résultats réels pourraient différer de façon significative des attentes, des cibles, des estimations et des intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs de risque, dont plusieurs sont indépendants de notre volonté et dont l'incidence peut être difficile à prévoir.

Les résultats futurs liés aux énoncés prospectifs peuvent être influencés par de nombreux facteurs, dont, sans s'y limiter, les conditions générales de l'économie et du marché dans les pays où nous exerçons nos activités et à l'échelle mondiale; les variations des taux de change et d'intérêt; la hausse des coûts de financement et de la volatilité en raison de l'illiquidité du marché et de la concurrence pour le financement; le défaut de tiers de respecter leurs obligations envers la Banque et ses sociétés affiliées, notamment relativement au traitement et au contrôle de l'information, et les autres risques découlant du recours par la Banque à des tiers; les changements apportés aux politiques monétaires, fiscales ou économiques et les modifications apportées aux lois fiscales et aux interprétations connexes; les changements apportés aux lois et à la réglementation ou aux attentes et exigences prudentielles, y compris les exigences et les lignes directrices relatives aux fonds propres, aux taux d'intérêt et à la liquidité, ainsi que l'incidence de ces changements sur les coûts de financement; le risque géopolitique (y compris les politiques et autres changements liés aux enjeux économiques et commerciaux ou ayant une incidence sur ceux-ci, notamment les tarifs douaniers, les contre-mesures, les politiques d'atténuation des tarifs douaniers et les risques liés à l'impôt); les changements aux notations de crédit qui nous sont attribuées; les conséquences possibles sur nos activités et sur l'économie mondiale de guerres, de conflits ou d'actes terroristes et les effets imprévus de tels événements; les changements technologiques, y compris le système bancaire ouvert et l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle dans le cadre de nos activités ainsi que la résilience technologique; le risque d'exploitation et le risque lié aux infrastructures; le risque de réputation; l'exactitude et l'exhaustivité de l'information que la Banque reçoit sur sa clientèle et ses contreparties; la mise au point et le lancement de nouveaux produits et services en temps opportun, et la mesure dans laquelle les produits et les services vendus auparavant par la Banque obligent cette dernière à engager des charges ou à assumer des pertes qui n'avaient pas été anticipées initialement; notre capacité à réaliser nos plans stratégiques, notamment à mener à terme les acquisitions et les cessions, ce qui comprend l'obtention des approbations des organismes de réglementation; les principales estimations comptables et l'incidence des modifications des normes comptables, des règlements et des interprétations connexes sur ces estimations; l'activité sur les marchés financiers mondiaux; la capacité de la Banque à recruter, à former et à conserver des dirigeants clés; l'évolution de divers types de fraudes ou d'autres activités criminelles auxquels la Banque est exposée; la lutte contre le blanchiment d'argent; les perturbations et les attaques (notamment les cyberattaques) visant les technologies de l'information, la connectivité à Internet, l'accessibilité du réseau ou les autres systèmes ou services de communication vocaux ou de données de la Banque, ce qui pourrait entraîner des violations de données, un accès non autorisé à des données sensibles, un déni de service et d'éventuels incidents de vol d'identité; l'augmentation de la concurrence dans tous nos secteurs géographiques et d'activité, notamment en provenance de concurrents offrant des services bancaires par Internet et par appareil mobile et de concurrents non conventionnels; l'exposition liée aux enjeux réglementaires et aux litiges importants; les risques liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, y compris les risques climatiques, notre capacité à mettre en œuvre diverses initiatives en matière de durabilité (en interne et avec nos clients et autres parties prenantes) dans les délais attendus et notre capacité à promouvoir nos produits et services de finance durable; la survenance de catastrophes naturelles ou autres et les réclamations découlant de ces événements, y compris les perturbations des infrastructures publiques, telles que les services de transport et de communication et les systèmes d'alimentation en énergie ou en eau; les pressions inflationnistes; les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale; le marché de l'habitation et la dette des ménages au Canada; le déclenchement ou la persistance de crises sanitaires ou de pandémies à grande échelle, notamment leur incidence sur les économies locales, nationales et mondiale, sur les conditions des marchés financiers ainsi que sur les activités, les résultats d'exploitation, la situation financière et les perspectives de la Banque; de même que la capacité de la Banque à prévoir et à gérer les risques que comportent ces facteurs. Une grande partie des activités de la Banque consiste à consentir des prêts ou à affecter autrement ses ressources à certains secteurs, entreprises ou pays. Tout événement imprévu touchant ces emprunteurs, secteurs ou pays risque d'avoir une incidence défavorable significative sur les résultats financiers de la Banque, sur ses activités, sur sa situation financière ou sur sa liquidité. Ces facteurs, et d'autres encore, peuvent faire en sorte que la performance réelle de la Banque soit, dans une mesure significative, différente de celle envisagée par les énoncés prospectifs. La Banque tient à préciser que la liste ci-dessus n'est pas une liste exhaustive de tous les facteurs de risque et autres facteurs potentiels pouvant avoir une incidence négative sur ses résultats. Pour plus de renseignements, il y a lieu de se reporter à la rubrique « Gestion du risque » du rapport annuel 2025 de la Banque, compte tenu des ajouts figurant dans les rapports trimestriels.

Les hypothèses économiques significatives sous-jacentes aux énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont présentées dans le rapport annuel 2025 à la rubrique « Perspectives », compte tenu des ajouts figurant dans les rapports trimestriels. Les rubriques « Perspectives » et « Priorités pour 2026 » sont fondées sur les opinions de la Banque et leur réalisation est incertaine. Le lecteur est prié de tenir compte des facteurs susmentionnés à la lecture de ces rubriques. Lorsqu'ils se fient à des énoncés prospectifs pour prendre des décisions à l'égard de la Banque et de ses titres, les investisseurs et les autres personnes doivent se pencher diligemment sur ces facteurs, ainsi que sur d'autres incertitudes et éventualités.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document reflètent l'avis de la direction à la date des présentes seulement et sont présentés dans le but d'aider les actionnaires de la Banque et les analystes à comprendre la situation financière de la Banque, ses objectifs et ses priorités ainsi que sa performance financière prévisionnelle aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et ils peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Sauf si la loi l'exige, la Banque ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs verbaux ou écrits qui peuvent être faits de temps à autre par elle ou en son nom.

Le lecteur trouvera d'autres renseignements sur la Banque, y compris sa notice annuelle, sur le site Web de SEDAR+, au www.sedarplus.ca, ainsi que dans la section EDGAR du site Web de la SEC, au www.sec.gov.

