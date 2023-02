GATINEAU, QC, le 2 févr. 2023 /CNW/ - La prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap a le potentiel de transformer la vie des personnes en situation de handicap en âge de travailler. Au Canada, les personnes en situation de handicap sont deux fois plus susceptibles de vivre dans la pauvreté et peinent à joindre les deux bouts. Cette pierre angulaire du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du gouvernement est maintenant à une étape près de devenir une réalité.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a annoncé que le projet de loi C-22, une mesure législative révolutionnaire qui concerne la nouvelle prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap, a franchi l'étape de la troisième lecture et été adopté à l'unanimité à la Chambre des communes. Le projet de loi C-22 passe maintenant à l'étude au Sénat, où il sera parrainé par le sénateur Brent Cotter.

Dans l'esprit de « Rien sans nous », le projet de loi C-22 reconnaît l'importance de mobiliser la communauté des personnes en situation de handicap. Le gouvernement continuera de collaborer avec cette communauté, les intervenants, les organisations autochtones, les provinces et les territoires afin d'orienter la conception de la prestation proposée et les règlements connexes, et pour s'assurer qu'elle puisse soutenir autant de personnes que possible.

Citations

« Avec le projet de loi C-22, nous avons l'occasion unique d'une génération de créer une nouvelle prestation qui aidera un grand nombre de Canadiennes et Canadiens en âge de travailler à se sortir de la pauvreté. J'ai hâte de travailler avec mes collègues au Sénat pour garder le cap; aucune personne en situation de handicap ne devrait vivre dans la pauvreté au Canada. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« C'est un honneur et une fierté de parrainer le projet de loi C-22 pour son étude au Sénat. La création d'une prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap, qui aidera tant de Canadiennes et Canadiens, est une réalisation historique et fera progresser considérablement l'objectif de notre pays d'être pleinement inclusif pour tous. »

- Le Sénateur Brent Cotter

Les faits en bref

Selon la plus récente Enquête canadienne sur l'incapacité (2017), près de 917 000 (23 %) Canadiennes et Canadiens en situation de handicap en âge de travailler vivent dans la pauvreté. Les personnes ayant une incapacité grave (28 %) et très grave (34 %) sont particulièrement vulnérables et connaissent un taux de pauvreté élevé

La même enquête a révélé que les Canadiens en situation de handicap, y compris des femmes, des hommes, des membres de la communauté LGBTQ2, des personnes racisées et des Autochtones sont plus susceptibles que les autres Canadiens et Canadiennes de se trouver en situation d'insécurité financière :

25 % des Canadiens en situation de handicap consacrent plus de 30 % de leur revenu total à se loger;



59% des Canadiens en situation de handicap âgés de 25 à 64 ans ont un emploi rémunérateur, comparativement à 80 % des Canadiens n'ayant aucune incapacité;



les Canadiens en situation de handicap âgés de 25 à 64 ans gagnent moins que les Canadiens qui ne le sont pas (les Canadiens ayant une incapacité légère gagnent 12 % de moins, et ceux qui ont une incapacité plus grave, 51 % de moins).

SOURCE Emploi et Développement social Canada

