LA CHAIRE DE GESTION DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE DE HEC MONTRÉAL PUBLIE L'ÉTAT DE L'ÉNERGIE AU QUÉBEC 2023

MONTRÉAL, le 13 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Malgré les effets de la pandémie en 2020, les tendances de la consommation d'énergie doivent encore évoluer pour permettre d'atteindre les cibles de 2030. Les ventes d'essence sont à la hausse, le parc de véhicules à essence grandit et grossit, la superficie de plancher à chauffer est toujours en croissance et l'amélioration de la performance énergétique des industries est insuffisante. Globalement, le secteur de l'énergie n'évolue pas au Québec à la hauteur des ambitions climatiques. Ce sont les principaux constats de l'État de l'énergie au Québec 2023, dévoilé aujourd'hui par la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal.

Difficulté à briser l'inertie du passé

« Sans mesures additionnelles à celles identifiées dans le Plan pour une économie verte 2030, le Québec ne pourra décarboner de façon structurante son économie et atteindre ses objectifs climatiques à l'horizon 2030 et 2050 », souligne Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire. Pour réussir la transition, il faudra en priorité réduire notre consommation énergétique afin de mieux absorber les coûts des énergies émergentes et de l'électrification. Un plus grand recours à l'écofiscalité et à l'économie circulaire, ainsi qu'une modernisation de la réglementation sont nécessaires. »

Cette édition a été réalisée avec le soutien financier du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Pour en savoir plus, consultez l'État de l'énergie au Québec 2023, par Johanne Whitmore et Pierre Olivier Pineau et le communiqué (version longue) avec les faits saillants.

