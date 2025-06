Lancement du Campus du repreneuriat : une réponse concrète à la vague de transferts à venir

MONTRÉAL, le 19 juin 2025 /CNW/ - Repreneuriat Québec et Familles en affaires - HEC Montréal annoncent le lancement du Campus du repreneuriat, une formation nationale spécifiquement conçue pour les conseillers et conseillères en développement économique. L'objectif est de les outiller concrètement pour accompagner les entrepreneures et entrepreneurs à travers les étapes d'un transfert d'entreprise.

Cette initiative conjointe, soutenue financièrement par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, répond à un besoin criant sur le terrain : mieux soutenir les PME québécoises, notamment celles de moins de 20 employées et employés, qui forment la trame de fond de notre tissu économique et pour lesquelles le transfert représente souvent un tournant décisif.

Une réponse collective aux enjeux de relève

Ce projet, qui vise à former plusieurs centaines de conseillers et de conseillères, mobilise déjà des partenaires clés du développement régional, dont la Fédération québécoise des municipalités (FQM), le Réseau des SADC et CAE, l'Association des professionnels en développement économique du Québec (APDEQ) et l'École des entrepreneurs du Québec (EEQ). Leur engagement témoigne de l'importance stratégique du transfert d'entreprise pour la vitalité des régions et la pérennité du tissu entrepreneurial québécois.

Des milliers d'entreprises québécoises devront changer de mains dans les prochaines années, que ce soit en raison du départ à la retraite, d'un désir de changement ou d'événements imprévus comme une maladie. Le Campus du repreneuriat représente un levier essentiel pour assurer la pérennité des entreprises et la vitalité économique des régions d'ici. La formation couvre les dimensions humaines, stratégiques, juridiques, fiscales et financières du transfert, tout en mettant un accent particulier sur les défis propres aux PME.

Une formation flexible, ancrée dans les réalités du terrain

Proposé sous forme d'une quinzaine d'ateliers virtuels et en présence, le Campus sera offert à plusieurs reprises sur une période de deux ans, afin de s'adapter au rythme des professionnels et professionnelles.La formation permettra aux conseillères et conseillers de :

Comprendre les étapes clés du transfert d'entreprise -- qu'il soit familial, interne, externe ou collectif -- et en maîtriser les logiques;

du transfert d'entreprise -- qu'il soit familial, interne, externe ou collectif -- et en maîtriser les logiques; Anticiper les enjeux humains, stratégiques, fiscaux et juridiques pour mieux guider les entrepreneures et entrepreneurs;

pour mieux guider les entrepreneures et entrepreneurs; Orienter vers les bonnes ressources au bon moment, selon les profils et les projets d'entreprise;

au bon moment, selon les profils et les projets d'entreprise; Adapter leur posture d'accompagnement à la diversité des contextes, avec une attention particulière portée aux PME de moins de 20 employées et employés;

à la diversité des contextes, avec une attention particulière portée aux PME de moins de 20 employées et employés; Agir de manière proactive et stratégique, dans une approche humaine et structurée.

Citations

« Avec le Plan PME, on veut offrir aux entreprises de partout au Québec un accompagnement et des outils plus efficaces et concertés qui répondent à leurs besoins et favoriseront leur réussite. Je suis convaincu que le Campus du repreneuriat permettra de préserver la propriété québécoise des PME et de maintenir leur expertise dans nos régions. Félicitations pour cette collaboration, qui aura certainement des répercussions positives dans tout l'écosystème ! », souligne Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« Repreneuriat Québec prévoit plus de 50 000 transferts d'entreprises d'ici cinq ans. Ce contexte place le Québec à un moment charnière pour assurer la continuité de son tissu entrepreneurial. Dans cette perspective, la mise sur pied du Campus du repreneuriat vient renforcer l'expertise des conseillers en développement économique partout au Québec, afin qu'ils deviennent des acteurs clés de l'accompagnement des transferts. Cette formation unique constitue un levier stratégique pour soutenir la relève et la pérennité des PME dans toutes les régions », ajoute Alexandre Ollive, président-directeur général de Repreneuriat Québec.

« Le repreneuriat est un enjeu économique majeur. Il est essentiel que toutes les entreprises, peu importe leur région, aient accès à un accompagnement de qualité pour assurer leur continuité. Le Campus du repreneuriat a été conçu pour renforcer les compétences des conseillères et conseillers en développement économique partout au Québec, et ainsi bâtir un écosystème d'accompagnement solide et cohérent », indique Catherine S Beaucage, directrice transfert et rayonnement de Familles en affaires - HEC Montréal.

À propos de Repreneuriat Québec

La mission de Repreneuriat Québec repose sur une conviction forte : le transfert d'entreprise est l'un des leviers les plus puissants pour assurer la vitalité économique du Québec et la productivité des entreprises d'ici. Depuis plus de dix ans, Repreneuriat Québec porte la cause du repreneuriat en accompagnant les entrepreneurs à chaque étape de leur projet de relève. Pionnier d'un modèle d'accompagnement unique, Repreneuriat Québec est présent dans toutes les régions du Québec pour faire avancer concrètement les projets de relève.

Depuis sa création, Repreneuriat Québec a guidé près de 35 000 entrepreneurs et des milliers d'entreprises, représentant près de 10 milliards de dollars en chiffre d'affaires transféré, avec un taux de survie de 87,5 % pour les PME accompagnées. Repreneuriat Québec agit comme un acteur clé de la continuité entrepreneuriale, avec le soutien du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Pour en savoir plus sur nos services et sur la plateforme de maillage Index, rendez-vous sur repreneuriat.quebec.

À propos de Familles en affaires - HEC Montréal

Familles en affaires - HEC Montréal a pour mission de contribuer au succès, à la transmission et à la pérennité des entreprises familiales pour construire ensemble un avenir prospère et durable. Notre approche se concrétise à travers trois programmes distincts : Puissance iF, qui favorise l'innovation des repreneurs, Bâtir Ensemble, qui soutient la gestion multigénérationnelle, et Le Circuit, qui sensibilise les jeunes à l'entrepreneuriat familial. Familles en affaires, aspire à être la première communauté québécoise de ressources et d'apprentissages pour soutenir les entreprises familiales et leurs membres. Pour en savoir plus sur nos services : https://famillesenaffaires.hec.ca/

