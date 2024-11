MONTRÉAL, le 18 nov. 2024 /CNW/ - La Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal publie son rapport sur le Gaz naturel renouvelable au Québec : quelles options pour accélérer son déploiement au service de la transition énergétique et la décarbonation ? Réalisé en collaboration avec le Gouvernement du Québec et BiogasWorld, le rapport fait une synthèse des faits saillants d'un atelier qui rassemblait 60 experts et expertes issus des milieux privé, gouvernemental, universitaire et associatif. L'objectif était de susciter des échanges sur les actions à entreprendre pour améliorer l'approche québécoise en faveur du développement de la filière du gaz naturel renouvelable (GNR), de manière à soutenir plus efficacement sa contribution à la transition énergétique.

Cette initiative a permis de recueillir des pistes d'actions pour agir sur cinq enjeux prioritaires : 1) l'approvisionnement; 2) les priorités d'usages; 3) le coût du GNR; 4) l'environnement d'affaires; et 5) l'état des connaissances et données du GNR. Cette publication est utile pour les acteurs qui souhaitent mieux comprendre les enjeux entourant la filière du GNR au Québec.

L'atelier et le rapport ont été réalisés grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.

Consultez Gaz naturel renouvelable au Québec : quelles options pour accélérer son déploiement au service de la transition énergétique et la décarbonation ?, par Johanne Whitmore, chercheuse principale et Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal.

À propos de la Chaire

La Chaire a pour mission d'augmenter les connaissances sur les enjeux liés à l'énergie, dans une perspective de développement durable, d'optimisation et d'adéquation entre les sources d'énergie et les besoins de la société.

