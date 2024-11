LA CHAIRE DE GESTION DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE DE HEC MONTRÉAL PUBLIE LES PROFILS ÉNERGÉTIQUES DES RÉGIONS DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 12 nov. 2024 /CNW/ - La Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal publie son rapport sur les Profils énergétiques des régions du Québec. Destiné tant aux acteurs du milieu qu'à la population, ce rapport présente les profils énergétiques des 17 régions administratives du Québec. Il est réalisé avec le soutien financier du gouvernement du Québec.

Première vue d'ensemble des systèmes énergétiques régionaux

Pensé comme un outil pratique, s'appuyant sur des sources d'informations existantes et inédites, ce rapport offre une vue d'ensemble objective des systèmes énergétiques à l'échelle régionale. Il permet de saisir les principales données sur la production, le transport et la consommation énergétiques afin de cerner certaines tendances. Cette ressource s'avèrera notamment utile pour les journalistes qui souhaitent mettre en contexte un enjeu énergétique spécifique dans l'une des régions du Québec.

Pour en savoir plus

Inscrivez-vous au lancement virtuel, le 14 novembre 2024, à 11h.

Consultez Profils énergétiques des régions du Québec, par Johanne Whitmore, chercheuse principale et Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal.

À propos de la Chaire

La Chaire a pour mission d'augmenter les connaissances sur les enjeux liés à l'énergie, dans une perspective de développement durable, d'optimisation et d'adéquation entre les sources d'énergie et les besoins de la société. Elle publie l'État de l'énergie au Québec, et d'autres études, en collaboration avec le gouvernement du Québec depuis 2019.

