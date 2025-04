Former la relève et aider les entreprises à mieux exploiter les données grâce à l'intelligence artificielle

MONTRÉAL, le 30 avril 2025 /CNW/ - HEC Montréal, en partenariat avec SAP Canada, l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et l'Université de Sherbrooke (UdeS), lance un projet novateur pour aider ultimement les entreprises canadiennes à mobiliser l'intelligence artificielle afin de rendre plus intuitifs l'apprentissage et l'interprétation des données et optimiser la prise de décision en temps réel. Les résultats de cette recherche contribueront aussi à réduire les coûts liés aux erreurs courantes en visualisation de données.

Les chercheurs, de G à D : Théophile Demazure, Patrick Charland, Olivier Caya, Pierre-Majorique Léger. (Groupe CNW/HEC Montréal)

Au cœur de cette initiative se trouve la plateforme d'apprentissage Business Builders développée par l'équipe du Laboratoire ERPsim de HEC Montréal, en collaboration avec SAP Canada. Cet outil axé sur le jeu et accessible gratuitement aux étudiantes et étudiants des universités et des collèges, intégrera de nouvelles avancées de recherche afin de permettre aux utilisatrices et utilisateurs d'acquérir plus rapidement, et de manière autonome, des compétences avancées en visualisation de données.

Ce projet de recherche triennal, dirigé par Pierre-Majorique Léger, professeur titulaire en technologies de l'information et directeur du Laboratoire ERPsim, HEC Montréal, s'inscrit dans le cadre du programme Alliance du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

Rendre plus intuitives l'analyse et la visualisation de données

« Dans un monde où les entreprises s'appuient massivement sur les données pour orienter leurs décisions, la capacité à interpréter et à visualiser efficacement l'information est essentielle », souligne Olivier Caya, professeur titulaire en systèmes d'information à l'École de gestion, à l'Université de Sherbrooke.

Pourtant, plusieurs peinent encore à exploiter pleinement les outils analytiques avancés. Ce projet vise à combler cette lacune, dans un premier temps auprès des futurs gestionnaires, grâce à Business Builders, une plateforme d'apprentissage de la visualisation des données. Les chercheurs utiliseront les données qu'elle génère lors des exercices par les utilisatrices et utilisateurs pour ensuite mieux comprendre leur comportement lorsque ces personnes font de l'analyse et de la visualisation de données sur l'interface de SAP Analytics Cloud.

En étudiant les modèles comportementaux des utilisatrices et utilisateurs, les chercheurs identifieront les erreurs fréquentes et concevront des algorithmes prédictifs capables de détecter et de corriger les utilisations inappropriées en visualisations de données.

« En améliorant la compréhension et l'utilisation des données, nous aiderons les entreprises à éviter des erreurs coûteuses », explique Théophile Demazure, professeur adjoint au département de technologies de l'information à HEC Montréal.

« Grâce à l'analyse des habitudes des utilisatrices et utilisateurs, nous développerons des outils capables d'anticiper et de corriger ces erreurs en temps réel, tout en testant de nouvelles approches pédagogiques pour rendre l'apprentissage des données plus intuitif », ajoute Patrick Charland, professeur titulaire en didactique de la science et de la technologie, à l'UQAM.

Un partenariat stratégique avec SAP Canada

SAP, le leader mondial des applications d'entreprise et de l'informatique décisionnelle, participe activement à ce projet, tout en apportant un soutien financier et technologique, notamment un accès à SAP Analytics Cloud.

« SAP Canada s'engage à cultiver la prochaine génération de talents en intégrant des solutions d'entreprise de pointe dans l'environnement d'apprentissage. Grâce à nos partenariats universitaires, nous comblons les liens entre le milieu académique et le milieu des affaires, en dotant les étudiantes et les étudiants des compétences nécessaires pour apporter des bénéfices concrets aux entreprises et aux organisations au Canada et dans le monde entier », déclare Cindy Fagen, directrice générale de SAP Labs Canada.

Les résultats de cette recherche seront diffusés dans des revues scientifiques et intégrés à des formations académiques et professionnelles, favorisant ainsi l'adoption des meilleures pratiques en gestion des données.

