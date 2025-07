Avis aux médias - Face aux turbulences mondiales et à la polarisation : les coopératives, un modèle à renforcer pour un monde juste et durable

MONTRÉAL, le 3 juill. 2025 /CNW/ - L'Institut international des coopératives Alphonse-et-Dorimène-Desjardins (IICADD) HEC Montréal, invite les représentantes et représentants des médias à la Conférence mondiale sur les coopératives qui se tiendra du 8 au 11 juillet 2025 à Montréal.



Alors que 2025 marque l'Année internationale des coopératives des Nations unies, cette grande conférence mettra l'accent sur la pertinence du modèle coopératif au niveau mondial en faveur de la justice, la durabilité et la prospérité et plus largement sur l'économie sociale et solidaire.



La pertinence du modèle coopératif dans un monde en transition

Dans un monde qui connait d'immenses changements géopolitiques, un rééquilibrage mondial, avec des conflits tarifaires et des guerres dans plusieurs continents ainsi que le réchauffement climatique qui se poursuit, les coopératives apparaissent comme un modèle à renforcer pour construire un monde juste et durable pour toutes et tous.



Les coopératives sont des structures résilientes, elles s'appuient sur la gouvernance démocratique tout en répondant aux besoins de la communauté.

Des centaines de personnes attendues de l'écosystème d'ici et d'ailleurs

Plusieurs actrices et acteurs de l'écosystème coopératif international, y compris des praticien.ne.s et des décideurs et décideuses politiques seront présents.

Programme

Parmi les thèmes discutés :

Les systèmes agroalimentaires durables

L'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire

La décolonisation de l'économie

La gouvernance et la diversité, l'éthique

Le droit coopératif, l'éthique

L'innovation par l'intercoopération

Les opportunités et les défis pour les coopératives financières

Les communautés d'énergie renouvelable

À propos de l'IICADD HEC Montréal

L'Institut international des coopératives Alphonse-et-Dorimène-Desjardins (IICADD) HEC Montréal, accueille la 5e édition de la Conférence mondiale sur les coopératives de l'Alliance coopérative internationale.



Fondé en 1975, cet organisme soutient le mouvement coopératif avec des données probantes. L'Institut est structuré en quatre domaines d'activités : soutenir la recherche sur le mouvement coopératif et mutualiste, outiller la communauté étudiante et le corps professoral, diffuser des connaissances et promouvoir l'accès, le développement et le partage des connaissances grâce au PortailCoop, la plus grande bibliothèque numérique au monde sur les coopératives et les mutuelles.



Transition durable

Cette conférence s'inscrit dans le positionnement de transition durable de HEC Montréal. L'École est résolue à faire plus pour la gestion durable d'un monde en transition. Elle reconnaît la complexité de cet enjeu de société majeur, mais s'engage notamment à être en évolution constante, et à soutenir les dirigeantes, les dirigeants et les organisations à faire la transition vers une économie plus durable.

Directeur et porte-parole de l'IICADD HEC Montréal :

Rafael Ziegler, professeur agrégé, département de management

[email protected]



Expertises

Coopératives

Économie circulaire

Innovation et société

Prospective et science de la Durabilité ( Sustainability science )

) Ethique Environmentale

Informations pratiques

Date : 8 au 11 juillet 2025 en journée (horaires complets dans le programme)

Lieu : HEC Montréal / Édifice Hélène-Desmarais

501, rue de la Gauchetière Ouest

Montréal (Québec) H2Z 1Z5

Renseignements et accréditations : Émilie Novales, ARP., Conseillère principale en relation avec les médias, [email protected], 438 520-3536