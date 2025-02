LA CHAIRE DE GESTION DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE DE HEC MONTRÉAL PUBLIE LA 11e ÉDITION DE L'ÉTAT DE L'ÉNERGIE AU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Si plusieurs avancées dans l'encadrement du secteur de l'énergie ont eu lieu durant la dernière année, les constats pratiques que l'on peut faire en 2025 ont peu évolué. Un rattrapage postpandémique fait augmenter la consommation totale d'énergie plus rapidement que l'économie et la population. Les ventes de produits pétroliers continuent leur remontée. Pour rappel, la cible québécoise est de réduire cette consommation de 40 % d'ici 2030. En outre, environ 40 % de l'énergie consommée par l'industrie, le transport et les bâtiments est perdue et l'on gagnerait donc à augmenter l'efficacité énergétique dans ces secteurs. Ce sont les principaux constats de l'État de l'énergie au Québec 2025, dévoilé aujourd'hui par la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal.

Baisse de la productivité énergétique

En 2022, dernière année où les données sont disponibles, la productivité énergétique du Québec a régressé de 3 %, pour la première fois depuis 2009. Cela signifie que la consommation énergétique a augmenté plus rapidement que la richesse (mesurée par le produit intérieur brut). « Faire de l'efficacité énergétique une priorité, au même titre que la production d'énergies propres, sera essentiel pour rendre la transition moins coûteuse et plus équitable, tout en favorisant la croissance économique et la sécurité énergétique du Québec », souligne Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire.

« Réaliser la transition exigera que le Québec renverse ses tendances relatives à la consommation énergétique afin de mieux absorber les coûts des énergies émergentes et de l'électrification », rappelle M. Pineau. Un plus grand recours à des mesures fiscales, tarifaires et règlementaires, ainsi qu'à des normes d'efficacité, est nécessaire pour aligner les marchés avec l'objectif de carboneutralité d'ici 2050 », poursuit-il.

