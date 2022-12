La CDPQ investit 150 millions $ supplémentaires pour soutenir son plan de croissance pancanadien

MONTRÉAL, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La CDPQ investit 150 millions de dollars supplémentaires dans Pomerleau, l'une des plus importantes entreprises de construction au pays. L'engagement renouvelé de la CDPQ renforce le partenariat stratégique entre les deux organisations au moment où Pomerleau accélère sa croissance au Canada. Entre autres, l'investissement a joué un rôle significatif dans l'acquisition récente par Pomerleau de ITC Construction Group, un chef de file de la construction résidentielle basé à Vancouver.

« Nous sommes fiers que la CDPQ réaffirme son engagement envers nos 4 000 employés, nos valeurs et notre stratégie de croissance, déclare Pierre Pomerleau, président et chef de la direction. La CDPQ est un partenaire et un actionnaire d'exception, et nous sommes ravis que cette confiance renouvelée puisse soutenir le déploiement de notre plan stratégique. »

« Pomerleau a connu une croissance importante depuis notre arrivée au capital en 2018, allant jusqu'à doubler ses revenus. La CDPQ est fière de l'avoir accompagnée dans cette expansion et compte poursuivre son engagement pour l'exécution de son plan stratégique de développement », affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec à la CDPQ. « En plus de favoriser l'expansion pancanadienne de l'organisation avec l'acquisition de ITC Construction Group, cet investissement s'inscrit dans notre volonté de développer des milieux de vie plus durables, et à cet égard, Pomerleau continue de jouer un rôle majeur. »

Des résultats probants et une croissance soutenue

Depuis le premier investissement de 50 M$ de la CDPQ en 2018, Pomerleau a plus que doublé ses revenus, passant de 1,8 milliard de dollars à 4 milliards de dollars, et plus que triplé son carnet de commandes, passant de 3,5 milliards de dollars à 11 milliards de dollars. Les projets canadiens hors Québec de Pomerleau, fondée il y a 60 ans en Beauce, représentent maintenant près de 50% de ses revenus.

Depuis 20 ans, Pomerleau a développé son expertise dans le secteur de l'habitation au Canada, réalisant près de 100 projets au Québec, à Toronto, à Ottawa et dans les Maritimes. Avec la récente acquisition de l'entreprise ouest-canadienne ITC Construction Group - la plus importante acquisition de l'histoire de l'entreprise - Pomerleau souhaite apporter des solutions durables et novatrices à l'ensemble du segment résidentiel canadien.

Dans un contexte où 5,7 millions d'unités résidentielles sont nécessaires au cours des 10 prochaines années à travers le pays pour répondre à la pénurie actuelle de logements, Pomerleau entend offrir des logements plus verts, plus intelligents et moins coûteux aux Canadiens. Avec 200 projets résidentiels d'une valeur de plus de 5 milliards de dollars à son actif en Colombie-Britannique et en Alberta, et 18 grands projets résidentiels en cours, ITC est le partenaire idéal pour permettre à Pomerleau de réaliser ses ambitions.

« Au fil du temps, Pomerleau est devenue plus qu'une entreprise de construction, ajoute Pierre Pomerleau. Aujourd'hui, elle structure des modèles alternatifs et collaboratifs de livraison et de financement. Cela nous permet de réaliser un large éventail de projets de plus en plus complexes - des hôpitaux aux installations industrielles, en passant par les parcs éoliens et les transports en commun sur rail léger. Nous sommes également fiers d'offrir des solutions indispensables aux Canadiens, notamment des bâtiments à faible émission de carbone ainsi que des infrastructures de transport en commun et d'énergie renouvelable qui contribuent à lutter contre le changement climatique et à améliorer la qualité de vie. »

Nommées parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada pour la troisième année consécutive, l'entreprise et ses filiales offrent à leurs 4 000 employés les moyens de façonner l'avenir grâce à des solutions innovantes et durables.

À PROPOS DE POMERLEAU

Pomerleau est l'une des plus grandes entreprises de construction au Canada et est chef de file du bâtiment durable. L'entreprise se spécialise dans les secteurs de la construction de bâtiments, des infrastructures et du génie civil, et elle excelle également dans la conception et la construction virtuelles. Fondée il y a 60 ans, l'entreprise emploie près de 4 000 personnes à ses neuf bureaux régionaux et sur plus de 200 chantiers dans tout le pays. Pomerleau est la société mère de Borea Construction, leader canadien de la construction de projets d'énergies renouvelables, et possède Pomerleau Capital, sa filiale d'investissement et de financement d'infrastructures privées. Récemment, elle a conclu l'acquisition de ITC Construction Group, un chef de file de la construction résidentielle dans l'ouest du pays. Pomerleau fait partie des 100 meilleurs employeurs du Canada depuis 2020. www.pomerleau.ca.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurance publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2022, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 391,6 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

CDPQ est une marque déposée appartenant à la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

