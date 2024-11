MONTRÉAL, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Face à des défis sociétaux d'envergure qui nécessiteront une multitude de projets de construction, Pomerleau lance un appel à la mobilisation afin de réaliser le nouveau chantier du siècle. Ce grand chantier viendra répondre à de nombreux besoins liés à différents secteurs : transition énergétique et climatique, hausse des besoins en habitation, soins de santé, éducation et transport. En plus de réaliser ces projets majeurs, les entreprises feront face au défi déjà important que représente la rareté de main-d'œuvre en construction.

Portrait de l'industrie : des idées préconçues persistantes

Afin de mieux cerner la perception du grand public concernant l'industrie de la construction, Pomerleau a réalisé un grand sondage en collaboration avec la firme Léger au courant de l'été 2024. Plusieurs éléments en ressortent :

90 % des répondants estiment que la construction est essentielle au développement économique.

74 % des répondants pensent qu'il faut être fort physiquement pour travailler dans le domaine de la construction.

64 % des répondants pensent qu'il est encore difficile pour les femmes de travailler dans le domaine de la construction.

56 % des répondants recommanderaient à leurs enfants ou leurs proches d'œuvrer dans l'industrie de la construction.

55% des répondants croient que le secteur de la construction est attractif pour les jeunes.

Ce que nous retenons de ces quelques faits saillants est que la population est consciente du rôle prépondérant que joue la construction pour les communautés, mais qu'elle doit être davantage exposée à la modernité de l'industrie, et au plein potentiel des métiers dans lesquels il est possible d'œuvrer.

« Il faut s'assurer que les métiers de la construction deviennent des choix de carrière intéressants pour un maximum de personnes. Nous devons redonner à l'industrie de la construction ses lettres de noblesse, et avons la responsabilité de faire découvrir ses plus belles facettes. La construction est une industrie de gens passionnés et déterminés à faire une différence positive dans la vie des communautés. Au bout du compte, la société a besoin d'infrastructures modernes telles des logements, des hôpitaux, des écoles et de modes de transport durables. » affirme Philippe Adam, PDG de Pomerleau.

Attraction et rétention de main-d'œuvre : Pomerleau en action avec différents partenaires

L'industrie de la construction au Canada devra recruter 300 000 travailleurs et travailleuses au courant des 10 prochaines années. Philippe Adam et la PDG de la Commission de la construction du Québec Audrey Murray ont d'ailleurs abordé différentes pistes de solutions aujourd'hui devant 600 personnes au Cercle Canadien.

Considérant les besoins criants actuels et à venir tant en matière d'infrastructures que de main-d'œuvre, Pomerleau souhaite participer à la transformation de l'industrie de la construction afin de la rendre plus inclusive. Voilà quelques éléments mis de l'avant par Pomerleau :

Implantés :

PX3 : un centre de formation avancé

Programme de bourses unique au Canada pour les finissants de l'industrie

pour les finissants de l'industrie Des incitatifs à l'achat de véhicules électriques (2 000 $ de Pomerleau) et un généreux programme de référencement

Des missions d'embauches à l'international

Défi sportif accueillant près de 1 000 employés de partout au pays, leur permettant de recueillir des fonds pour des causes qui leur sont chères et de s'entraîner avec des entraîneurs privés

Ouverture de l'actionnariat à l'ensemble des employés

Implantés en 2025 :

Partenariat avec la CCQ pour des campagnes de valorisation des métiers et de sensibilisation pour des climats de travail sains

Plus de 30 % des dons et commandites dédiés à des initiatives visant à donner une plus grande place aux femmes, aux jeunes et aux communautés autochtones dans l'industrie comme : Academos, Compétences Ontario , la Compétition Atlantique d'Ingénierie, Dalhousie Women in Engineering Society, un Fonds de soutien au groupe Génie au féminin de l'Université de Sherbrooke et Women's Infrastructure Network.

À propos de Pomerleau

Pomerleau est l'une des plus grandes entreprises de construction du Canada, avec près de 5 milliards de dollars de revenus en 2023. L'entreprise se spécialise dans les secteurs du bâtiment, d'infrastructure et de génie civil, et réalise de grands projets en modes alternatifs. Dotée d'un laboratoire de recherche et développement, Pomerleau intègre l'innovation dans plus de 70 % de ses projets et construit de façon durable pour bâtir les milieux de vie de demain. Sa filiale Borea exécute 50 % des projets de construction renouvelable au pays et le groupe ITC Construction, acquis par Pomerleau en 2022, est la plus importante entreprise de construction résidentielle dans l'ouest du pays. Elle détient également Pomerleau Capital, une filiale d'investissement et de financement d'infrastructures. Fondée il y a plus de 60 ans, Pomerleau compte 5 000 personnes sur plus de 200 chantiers d'un océan à l'autre. L'entreprise est reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada depuis 2020.

