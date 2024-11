MONTRÉAL, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Pomerleau Capital inc., le bras financier de Pomerleau inc., confirme la clôture de la seconde ronde de financement de son Fonds PCap Actifs Réels S.E.C. (le « Fonds PCap »). En plus de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) qui rehausse son engagement de capital, six (6) grands partenaires financiers s'ajoutent à cette deuxième levée de financement : Banque Nationale Investissement (BNI), Fondation Mirella et Lino Saputo, Société Financière Bourgie inc., la famille Lise et Giuseppe Racanelli, Groupe Hewitt et Annie Lemieux de LSR GesDev. Cette deuxième levée de financement porte la taille totale du Fonds PCap à un peu plus de 200 millions de dollars, en ligne avec le plan stratégique de Pomerleau Capital qui vise à bâtir un fonds de 500 millions de dollars au cours des prochaines années.

Grâce à cet investissement stratégique et à l'appui précieux de ses partenaires financiers, Pomerleau Capital sera en mesure de poursuivre de nouvelles opportunités d'investissement dans plusieurs projets d'infrastructures, de transition énergétique et de bâtiments à travers tout le pays.

La politique du Fonds PCap vise des investissements à long terme pouvant atteindre 30 ans. Il s'appuie sur des critères ESG établi par Pomerleau, de l'étape de conception du projet à celle de gestion du portefeuille d'investissement.

Depuis sa création en 2018, Pomerleau Capital a structuré le financement pour des projets d'une valeur de plus de cinq milliards de dollars. La stratégie d'investissement qui a mené à la mise en place du Fonds PCap, en 2021, lui a permis d'être un investisseur à long terme dans plusieurs projets d'infrastructure et d'énergie renouvelable d'une valeur de plus de 500 millions de dollars. Pomerleau Capital a notamment investi dans différents projets éoliens, un bâtiment industriel à haut rendement énergétique ainsi qu'un bâtiment dédié à l'éducation supérieure. Certains de ces projets ont été réalisés en partenariat avec Borea Construction, une filiale de Pomerleau qui gère et construit des projets d'énergie renouvelable.

« Avec la croissance des besoins des collectivités, le rôle des entreprises privées dans le financement des projets de construction d'infrastructures durables est incontournable aujourd'hui. Nous remercions la CDPQ pour leur confiance renouvelée, et les engagements de nos 6 nouveaux partenaires. En plus d'être ancrés dans le monde des affaires québécois, ils ont une envergure et une portée pancanadienne. Notre Fonds PCap franchit maintenant les 200M$, ce qui renforce notre marge de manœuvre et diversifie nos opportunités d'affaires », affirme Philippe Adam, PDG de Pomerleau.

À propos de Pomerleau Capital

Pomerleau Capital est la filiale de Pomerleau spécialisée dans l'investissement et le financement de projets d'infrastructures, de transition énergétique et de bâtiments. L'équipe de Pomerleau Capital se consacre au développement d'occasions d'investissements, au financement de projets et à la gestion d'actifs. À ce jour, Pomerleau Capital a structuré plus de cinq milliards de dollars de financement pour des projets d'infrastructure complexes et de grande envergure. La société, notamment par l'intermédiaire de son fonds d'infrastructure, gère un portefeuille d'actifs de plus de 500 millions de dollars axé sur des projets qui contribuent au développement de collectivités saines et durables. Pour plus de détails sur Pomerleau Capital, visitez le www.pomerleau.ca/pomerleau-capital.

À propos de Pomerleau

Pomerleau est l'une des plus grandes entreprises de construction du Canada, avec près de 5 milliards de dollars de revenus en 2023. L'entreprise se spécialise dans les secteurs du bâtiment, d'infrastructure et de génie civil, et réalise de grands projets en modes alternatifs. Dotée d'un laboratoire de recherche et développement, Pomerleau intègre l'innovation dans plus de 70 % de ses projets et construit de façon durable pour bâtir les milieux de vie de demain. Sa filiale Borea exécute 50 % des projets de construction renouvelable au pays et le groupe ITC Construction, acquis par Pomerleau en 2022, est la plus importante entreprise de construction résidentielle dans l'ouest du pays. Elle détient également Pomerleau Capital, une filiale d'investissement et de financement d'infrastructures. Fondée il y a plus de 60 ans, Pomerleau compte 5 000 personnes sur plus de 200 chantiers d'un océan à l'autre. L'entreprise est reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada depuis 2020. www.pomerleau.ca

