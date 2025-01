MONTRÉAL, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Encore une fois cette année, Pomerleau se taille une place de choix dans le prestigieux palmarès du magazine spécialisé en construction, ReNew, leTop 100 canadien des plus grands projets d'infrastructure, publié le 13 janvier 2025. Grâce à la diversification de ses expertises internes, une présence grandissante dans les différentes provinces canadiennes et la capacité à réaliser des projets majeurs et complexes, Pomerleau réussi à se démarquer dans l'industrie et répondre aux différents besoins des communautés.

Des projets ayant un impact réel au sein des communautés partout au Canada

Pomerleau a drastiquement augmenté sa position dans le reste du Canada en remportant récemment plusieurs mandats importants au courant de l'année 2024. Ces projets font partie de l'engagement de Pomerleau à travailler sur des projets structurants qui changent la vie des communautés.

Parmi les projets cités, notons particulièrement l'expansion de l'usine de traitement des eaux usées de l'île Annacis en Colombie-Britannique, qui va accroître la capacité de traitement des eaux usées. En Nouvelle-Écosse, l'agrandissement de l'hôpital régional du Cap-Breton vise à améliorer les services de santé. Pour sa part, le SkyTrain de la ligne Surrey Langley à Vancouver prolongera la ligne SkyTrain, améliorant ainsi la connectivité régionale. Le réaménagement de l'hôpital de la Weeneebayko Area Health Authority (WAHA), dans le nord de l'Ontario, fournira aux communautés autochtones des services de santé adaptés à leurs besoins. Pour sa part, le projet de l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges au Québec livrera un nouvel hôpital ultramoderne, améliorant les services de santé dans la région. Enfin, l'extension de la ligne bleue du métro de Montréal ajoutera cinq nouvelles stations, améliorant ainsi l'accès aux transports en commun dans la métropole québécoise.

Projets dans le Top 100

Pomerleau a atteint le niveau Or cette année, avec un nombre record de 18 projets sur la liste :

Remplacement du toit du Stade Olympique Station d'épuration des eaux usées d' Annacis Island Extension de la ligne bleue de Montréal Hôpital du Cap-Breton CFB Esquimalt Tunnel du fleuve Fraser Station d'épuration des eaux usées de NW Langley Tunnel Louis Hippolyte-LaFontaine Terminal de Contrecoeur Hôpital Vaudreuil-Soulanges REM Projets intégrés SRB PIE-IX Extension de la route 19 Surrey Langley SkyTrain Tunnel Ville Marie-Viger Réaménagement de l'Autorité sanitaire de la région de Weeneebayko Nouveau complexe hospitalier CHU de Québec-Université Laval Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique

"Nous sommes incroyablement fiers d'être reconnus une fois de plus pour notre expertise et nos contributions à travers le Canada. Cette reconnaissance reflète notre croissance continue, les relations de confiance à long terme avec nos clients et les progrès significatifs que nous avons réalisés pour étendre notre présence à l'échelle nationale. Alors que nous nous tournons vers l'avenir du pays, il est crucial que nous nous concentrions sur la satisfaction des besoins en infrastructures à venir et sur les défis liés à la main-d'œuvre pour réaliser ces projets ambitieux," a déclaré Philippe Adam, PDG de Pomerleau.

Pour en savoir plus sur le Top 100 de ReNew, cliquez ici : Top100 Projects Report | ReNew Canada

À propos de Pomerleau

Pomerleau est l'une des plus grandes entreprises de construction du Canada, avec près de 5 milliards de dollars de revenus en 2023. L'entreprise se spécialise dans les secteurs du bâtiment, d'infrastructure et de génie civil, et réalise de grands projets en modes alternatifs. Dotée d'un laboratoire de recherche et développement, Pomerleau intègre l'innovation dans plus de 70 % de ses projets et construit de façon durable pour bâtir les milieux de vie de demain. Sa filiale Borea exécute 50 % des projets de construction renouvelable au pays et le groupe ITC Construction, acquis par Pomerleau en 2022, est la plus importante entreprise de construction résidentielle dans l'ouest du pays. Elle détient également Pomerleau Capital, une filiale d'investissement et de financement d'infrastructures. Fondée il y a plus de 60 ans, Pomerleau compte 5 000 personnes sur plus de 200 chantiers d'un océan à l'autre. L'entreprise est reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada depuis 2020. www.pomerleau.ca

