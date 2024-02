QUÉBEC, le 13 févr. 2024 /CNW/ - La CDPQ annonce aujourd'hui un investissement de 125 M$ CA destiné à soutenir la stratégie d'acquisitions de Levio, une firme de services-conseils de premier plan, qui met à profit ses expertises pour réaliser des transformations numériques adaptant les nouvelles technologies à des réalités d'affaires en constante évolution.

Fondée en 2014 et ayant maintenant une présence dans cinq pays, la société se spécialise dans l'accompagnement de clients institutionnels et commerciaux pour la planification, la gestion et l'exécution de programmes de transformation numérique d'envergure.

« C'est avec fierté que la CDPQ s'associe à Levio afin de l'appuyer dans son plan d'expansion, qui élargira sa présence nord-américaine et consolidera sa position dans le marché. La transformation numérique étant au centre de la pérennité et de la productivité des organisations, ce partenariat s'inscrit parfaitement dans nos priorités d'investissement en plus d'appuyer la croissance de la société », affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ.

« Aujourd'hui marque la première décennie d'existence de Levio. En plus de contribuer à une importante création de valeur chez nos clients, ces dix années ont été caractérisées par une forte croissance organique, complétée par des acquisitions stratégiques qui, ensemble, ont représenté un taux de croissance composé annuel de plus de 40 % au cours des cinq dernières années », souligne François Dion, président et fondateur de Levio. « Avec l'arrivée de la CDPQ comme partenaire, nous souhaitons accélérer notre rythme d'expansion, pour réaliser notre stratégie de regroupements d'entreprises, en nous associant avec des entrepreneurs à succès, principalement au Canada et aux États-Unis. Cette entente nous procure un levier financier important pour continuer de faire des partenariats avec nos clients afin d'exécuter des transformations numériques d'envergure. »

Dans un contexte où les nouvelles technologies permettent l'évolution des modèles d'affaires des organisations, Levio partage les risques d'exécution des projets avec ses clients et s'engage à livrer les solutions et les bénéfices escomptés.

Avec une dizaine d'acquisitions à son actif, Levio est un acquéreur discipliné qui a démontré sa capacité d'intégration grâce à une approche visant à développer de nouvelles compétences. Levio entreprend maintenant une nouvelle phase d'expansion, principalement en Amérique du Nord, avec comme objectif d'accroître son empreinte géographique, de poursuivre le renforcement de ses offres à valeur ajoutée ainsi que de développer de nouvelles pratiques d'affaires.

Levio compte aujourd'hui près de 2 000 conseillers et conseillères dans 12 bureaux situés au Canada, aux États-Unis, au Maroc, en Inde et en France.

Dans le cadre de cette transaction, Desjardins Marché des capitaux a agi en tant que conseiller financier exclusif de Levio.

À PROPOS DE LEVIO

Levio est une firme de services-conseils couvrant tous les aspects de la transformation numérique, des stratégies d'affaires aux technologies de l'information (TI), en passant par la gestion organisationnelle, incluant notamment la cybersécurité, la valorisation des données, l'intelligence artificielle, et l'infonuagique.

Depuis sa création en 2014, Levio démontre une croissance fulgurante, et elle a figuré en 2021 au palmarès America's Fastest-Growing Companies en raison de sa croissance durable. Qui plus est, pour une deuxième année consécutive, Glassdoor a classé Levio parmi les 25 meilleurs employeurs au Canada.

L'entreprise se spécialise dans l'accompagnement de ses clients institutionnels et commerciaux lors de la mise en œuvre de programmes de transformation numérique ou de projets d'envergure. Depuis près de 10 ans, Levio a bâti sa réputation sur une équipe de conseiller.ère.s hors pair qui fournit des solutions d'envergure tirant avantage des nouvelles technologies pour aider ses clients à gagner en efficacité et en rentabilité.

Pour en savoir plus sur Levio : levio.ca

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2023, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 424 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

