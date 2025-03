MONTRÉAL, le 6 mars 2025 /CNW/ - Levio, l'un des plus grands intégrateurs de systèmes canadiens spécialisés dans la transformation numérique, est fière de dévoiler sa nouvelle offre stratégique conçue pour aider les organisations canadiennes, privées et publiques, à maximiser leurs investissements technologiques, à réaliser des économies significatives et à adopter des technologies essentielles à la croissance telles que l'IA.

En ces temps d'incertitude, les entreprises canadiennes sont confrontées à une augmentation des coûts et à une pression financière accrue. Cette initiative vise à accélérer la croissance et à atténuer l'impact financier.

Optimisation financière : l'offre stratégique de Levio

Notre offre stratégique en matière d'optimisation financière est axée sur la recherche des coûts cachés, le réinvestissement des économies dans la modernisation, puis l'adoption de l'IA. Le résultat : économies considérables, gains de productivité substantiels et concrétisation de tout potentiel. Forte d'une décennie d'expérience en transformation numérique des secteurs privé et public, notre équipe a dégagé plusieurs solutions particulièrement rentables :

Solide architecture de données axée sur l'optimisation financière et la gestion des coûts

Vue à 360 degrés du client pour des opportunités de vente incitative et croisée

Valorisation des données dans le respect des normes de gouvernance et de conformité

Optimisation et automatisation des processus avec un minimum de programmation grâce au faible code, sans code ( low-code, no-code )

) Robotique et automatisation avancées

Déploiement rapide de l'IA grâce à l'outil de pointe que présente l'IA agentique

Notre objectif est d'aider les organisations à réduire considérablement leurs dépenses annuelles récurrentes. Le point de départ étant de repenser les investissements passés et d'ouvrir de nouvelles avenues stratégiques. Au-delà des économies immédiates, notre offre mise sur nos partenariats stratégiques avec de grands fournisseurs informatiques. Les projets réalisés servent de tremplin pour de futures initiatives à valeur ajoutée, tout en améliorant la gouvernance des données et la conformité.

Au-delà des économies : investir dans l'IA

Notre offre prépare le terrain pour différents projets : modernisation du travail, déploiement de plateformes technologiques flexibles et extensibles, adoption de technologies d'IA telles que l'IA agentique.

L'IA agentique est une IA au potentiel illimité qui améliore et accélère les tâches et les décisions des employés. Les gains de productivité peuvent atteindre 80 % sur plusieurs plans, notamment le développement de nouvelles offres, le service à la clientèle, les ventes et le marketing. La course à l'automatisation est lancée, et les organisations qui établissent une solide architecture de données en récolteront les fruits.

L'avantage Levio : agilité et partenariats

Notre nom, tiré du latin, signifie « rendre plus léger ». C'est justement le défi auquel toutes les organisations en transformation sont confrontées. Grâce à notre philosophie agile, nous réagissons rapidement aux changements pour bien épauler nos clients en période d'incertitude. Nos experts aguerris accompagnent nos clients, de l'élaboration de la stratégie à l'exécution réussie de la transformation, pour une matérialisation concrète des bénéfices. De plus, nos partenariats stratégiques dans l'écosystème de la transformation numérique procurent à notre clientèle des solutions de pointe, une expertise inégalée et des approches technologiques indépendantes sur mesure.

À propos de Levio

Levio est un leader nord-américain en transformation numérique. Avec 2 000 experts, Levio fournit des services couvrant tous les aspects de la transformation numérique, des stratégies d'affaires aux technologies de l'information (TI), en passant par la gestion organisationnelle, incluant notamment la cybersécurité, la valorisation des données, l'intelligence artificielle, et l'infonuagique.

Depuis sa création en 2014, Levio a démontré une croissance fulgurante, et elle a figuré en 2021 au palmarès America's Fastest-Growing Companies en raison de sa croissance durable. En 2024, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), groupe d'investissement mondial, a investi en tant que partenaire en capital pour soutenir la stratégie de croissance de Levio.

Levio se spécialise dans l'accompagnement de ses clients institutionnels et commerciaux lors de la mise en œuvre de programmes de transformation numérique ou de projets d'envergure. Depuis plus d'une décennie, Levio a bâti sa réputation sur une équipe de conseiller.ère.s hors pair qui fournit des solutions d'envergure tirant avantage des nouvelles technologies pour aider ses clients à gagner en efficacité et en rentabilité.

