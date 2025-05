Améliorant ainsi l'offre de services et

MONTRÉAL, le 5 mai 2025 /CNW/ - Levio, une firme canadienne de services-conseils de premier plan en affaires et technologies, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Systemscope, une société de services-conseils bien établie dans la région d'Ottawa, dont les clients sont notamment associés au gouvernement canadien. Cette décision stratégique vise à renforcer l'offre de services de Levio et ses relations avec la clientèle du secteur gouvernemental.

Gilles Couturier, Chef des opérations, Levio, et Stephen Karam, Président, Systemscope (Groupe CNW/Levio)

Cette acquisition permettra d'allier la vaste expertise de Levio en gestion d'initiatives de transformation majeures et complexes à l'expérience avérée de Systemscope en matière de transformation numérique, d'expérience utilisateur, de conception de services et de gestion du changement. Cette alliance profitera grandement à la population et au gouvernement canadiens, puisqu'elle donnera lieu à un partenariat stratégique conçu pour répondre à leurs besoins.

Fidèle à son engagement envers la réconciliation et la croissance économique inclusive, Levio est également heureuse d'annoncer que Systemscope poursuivra son précieux partenariat avec Joining Rivers, une entreprise autochtone. Ensemble, Levio et Systemscope ont pour ambition d'offrir des services et des solutions de grande qualité, contribuant à une plus grande équité dans les occasions d'approvisionnement, tout en soutenant des initiatives essentielles au service du gouvernement du Canada et de ses citoyen•ne•s.

« Cette acquisition hautement stratégique pour Levio renforcera notre présence dans le secteur public et nous aidera à mieux servir le marché ottavien. Nous attachons une grande valeur à l'équipe talentueuse de Systemscope, à sa riche expertise, à son leadership affirmé, à ses partenariats d'affaires de longue date, et à l'unicité de son offre de services. Nous savons qu'ensemble, nous réaliserons de grandes choses et ferons profiter toutes nos parties prenantes de retombées positives », commente François Dion, président et fondateur de Levio.

Systemscope, fière lauréate d'un prix Canadian Choice Award en 2025 dans la catégorie des services de TI, s'associe à des clients gouvernementaux depuis 35 ans pour faciliter les transformations et créer des solutions efficaces. L'ouverture de ce chapitre avec Levio témoigne de la volonté de croissance de Systemscope, mais aussi de son engagement à rester fidèle à ses racines.

« En unissant ses forces à celles de Levio, Systemscope amorce une nouvelle ère prometteuse. Dès nos premières conversations il y a plusieurs années, il était manifeste que nous partagions les mêmes valeurs : l'excellence, l'intégrité, et un profond engagement envers le service public. Ce partenariat donnera à notre équipe l'occasion de croître, de collaborer avec des personnes de grand talent, et de générer des retombées encore plus remarquables pour nos clients du Canada et d'ailleurs. Je suis sincèrement enthousiaste à l'idée de tout ce que nous pourrons réaliser ensemble », déclare Stephen Karam, président de Systemscope.

Levio s'engage à mettre à profit ses capacités notables en affaires et technologies pour apporter une valeur ajoutée aux projets menés par le gouvernement canadien. Cette acquisition représente une occasion de croissance considérable, qui ouvrira des perspectives de développement pour les membres du personnel.

À propos de Levio

Levio est une entreprise canadienne et un chef de file nord-américain en matière de services-conseils axés sur le numérique. Forte d'une équipe de 2 000 spécialistes, Levio couvre tous les aspects de la transformation numérique, notamment les stratégies d'affaires, les technologies de l'information (TI), la gestion organisationnelle, la cybersécurité, la valorisation des données, l'intelligence artificielle et l'infonuagique. La firme compte 11 bureaux situés au Canada, aux États-Unis, au Maroc, en Inde et en France.

Depuis sa création en 2014, Levio démontre une croissance fulgurante, et elle a figuré en 2021 au palmarès America's Fastest-Growing Companies en raison de sa croissance durable. En 2024, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a annoncé, en tant que partenaire en capital, un investissement visant à soutenir la stratégie de croissance de Levio. Par ailleurs, la firme figurait au 32e rang du palmarès Canada's Best Startup Employers de Forbes en 2024.

L'entreprise se spécialise dans l'accompagnement de ses clients institutionnels et commerciaux lors de la mise en œuvre de programmes de transformation numérique ou de projets d'envergure. Depuis plus de 10 ans, Levio bâtit sa réputation sur une équipe de conseillers et conseillères hors pair qui fournit des solutions complètes tirant avantage des nouvelles technologies pour aider ses clients à gagner en efficacité et en rentabilité.

Pour en savoir plus sur Levio : levio.ca.

À propos de Systemscope

Fondée en 1990, Systemscope, une société de services-conseils en gestion stratégique primée, s'impose comme un partenaire de confiance du gouvernement du Canada depuis plus de trente ans. Reconnue pour sa grande expertise en services numériques gouvernementaux, en transformation des services, en conception centrée sur l'humain, en données et en IA, Systemscope aide les organismes du secteur public à résoudre des problèmes complexes et à offrir de meilleurs résultats à la population canadienne.

Alliant conseils sagement réfléchis à la pensée créative, Systemscope conçoit de manière collaborative des stratégies, des politiques et des services modernes qui s'ancrent dans la réalité opérationnelle. La firme œuvre auprès d'un éventail de ministères et d'entités des gouvernements fédéral et provinciaux, facilitant des transformations numériques centrées sur les personnes, conformes aux politiques et axées sur les résultats.

Établie à Ottawa et portée par une équipe talentueuse d'employé•e•s et d'associé•e•s, Systemscope doit sa réputation à son approche collaborative et à sa capacité à transposer une intention stratégique en une application pratique. Systemscope s'appuie sur ces mots d'ordre : « Information. Stratégie. Répercussions. », lesquels sous-tendent toutes ses activités et orientent sa volonté d'apporter des changements tangibles et mesurables.

Pour en savoir plus sur Systemscope : systemscope.com.

SOURCE Levio

Informations complémentaires : Anne-Marie Côté, Associée et coresponsable, Communication et marketing, Levio, [email protected], 418-914-3623