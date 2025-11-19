LÉVIS, QC et MONTRÉAL, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Le Groupe Honco, chef de file québécois de la transformation de l'acier, amorce une nouvelle phase de sa croissance avec l'entrée au capital de La Caisse et d'Investissement Québec. Cette annonce permet de consolider la propriété québécoise du Groupe Honco, tout en accélérant son expansion pancanadienne et internationale, dans la continuité de la vision qui guide son développement depuis plus de 50 ans.

La Caisse, qui a mené cette transaction, et Investissement Québec, acquièrent toutes deux une participation minoritaire dans le Groupe Honco. L'équipe de direction de la société se joint également à son actionnariat.

Cet investissement s'inscrit dans une stratégie ambitieuse visant à renforcer la position du Groupe Honco comme acteur incontournable de la transformation de l'acier. L'entreprise mise sur la complémentarité de ses expertises, la modernité de ses infrastructures manufacturières et la diversification de ses marchés pour soutenir sa croissance. Ce modèle est porté par un regroupement de six unités d'affaires spécialisées : Honco Bâtiments (entrepreneur général spécialisé en conception-construction et manufacturier de bâtiments d'acier préfabriqués), Sturo Métal (manufacturier et installateur de charpentes métalliques), Supervac (manufacturier d'équipements vacuums et équipements d'hydro excavation), Garex (manufacturier de portes de garage), Ridge Nassau (manufacturier de quincaillerie de portes de garage) et Métalec (manufacturier de portes et cadres en acier commerciaux et industriels). Près de 500 employés œuvrent au sein des unités d'affaires du Groupe Honco.

« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur l'appui de partenaires d'exception comme La Caisse et Investissement Québec pour entamer cette nouvelle phase de croissance du Groupe Honco », a déclaré Francis Lacasse, président et chef de la direction du Groupe Honco. « Ces investissements majeurs représentent un jalon déterminant pour notre entreprise familiale. Ils nous donnent les moyens de réaliser nos ambitions comme acteur de premier plan de la transformation de l'acier au Canada, tout en restant fidèles à nos valeurs. »

« La Caisse est fière de s'associer au Groupe Honco et à la famille Lacasse pour soutenir l'expansion de cette entreprise manufacturière québécoise de premier plan. Ce jalon marque une étape importante dans notre démarche de création de valeur et contribuera à accélérer la croissance de ses unités d'affaires, tant au Canada que sur les marchés mondiaux », affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec à La Caisse.

« Groupe Honco est un acteur incontournable de l'industrie de l'acier au Québec, avec une position de leader sur le marché. L'arrivée d'Investissement Québec au sein de l'entreprise vise à consolider son ancrage québécois et à lui donner l'élan nécessaire pour accroître ses exportations au Canada et à l'international. Ce soutien concret illustre le rôle stratégique qu'Investissement Québec entend jouer pour stimuler la croissance des entreprises issues de secteurs clés de notre économie », souligne Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec.

À PROPOS DU GROUPE HONCO

Groupe Honco est un regroupement d'entreprises québécoises spécialisées dans la transformation de l'acier œuvrant dans l'industrie du bâtiment, dans la fabrication de produits de la construction et de l'environnement. Elle possède et dirige plusieurs usines de fabrication qui desservent plus de 600 clients provenant des secteurs privé, public et institutionnel, et ce, au Canada, aux États-Unis et dans plus d'une vingtaine de pays à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site groupehonco.com ainsi que la page LinkedIn de l'entreprise.

À PROPOS DE LA CAISSE

À La Caisse, auparavant connue sous la marque CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécois.es, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2025, l'actif net de La Caisse s'élevait à 496 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez le site lacaisse.com et consultez nos pages LinkedIn ou Instagram.

La Caisse est une marque de commerce propriété de la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d'autres juridictions, et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec. L'offre de services de la Société vise à stimuler la productivité, l'innovation, le développement de marchés et la compétitivité des entreprises québécoises. Pour ce faire, Investissement Québec les soutient à toutes les étapes de leur développement au moyen de financement ainsi que d'accompagnement en matière de conseils d'affaires, de transformation technologique et de stratégies de main-d'œuvre. Également, par l'entremise d'Investissement Québec International, la Société appuie concrètement les entreprises dans leurs démarches d'exportation et assure la conduite d'activités de prospection pour attirer des investissements étrangers au Québec.

