La Caisse confie la gestion de ses immeubles à bureaux au Québec à Canderel

MONTRÉAL, le 21 oct. 2025 /CNW/ - La Caisse annonce la conclusion d'un partenariat stratégique avec Canderel, une importante société immobilière privée dont le siège social est établi à Montréal, à qui elle confiera la gestion opérationnelle de ses immeubles à bureaux au Québec, tout en en conservant la propriété.

« En plus d'appuyer un leader québécois de l'immobilier en pleine croissance, ce partenariat permettra à La Caisse de se centrer pleinement sur son métier premier d'investisseur et d'uniformiser son modèle d'affaires en immobilier », affirme Annie Houle, vice-présidente, Immobilier - Canada à La Caisse.

Fondé sur des intérets communs, ce partenariat vise à préserver le caractère distinctif d'immeubles emblématiques du Québec appartenant à La Caisse, tels que Place Ville Marie, l'Édifice Jacques-Parizeau ainsi que l'Édifice Price, et à assurer la continuité et la qualité des services offerts.

« C'est un immense privilège pour Canderel de se voir confier la gestion d'immeubles aussi emblématiques. Ce mandat témoigne de la confiance de La Caisse envers notre expertise et notre enracinement au Québec, et nous sommes fiers de contribuer à la valorisation de ce patrimoine immobilier exceptionnel », a déclaré Brett Miller, chef de la direction de Canderel.

À compter du 1er décembre 2025, l'ensemble des équipes actuellement en place dans les opérations liées aux immeuble à bureaux de La Caisse au Québec se joindra à Canderel, assurant ainsi une transition harmonieuse et respectueuse des expertises en place.

À PROPOS DE LA CAISSE

À La Caisse, auparavant connue sous la marque CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécois.es, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2025, l'actif net de La Caisse s'élevait à 496 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez le site lacaisse.com et consultez nos pages LinkedIn ou Instagram.

La Caisse est une marque de commerce propriété de la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d'autres juridictions, et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS DE CANDEREL

Canderel est une des plus grandes entreprises privées au pays. Avec son siège social situé à Montréal et ses six autres bureaux au pays, Canderel fait partie du paysage immobilier canadien depuis 50 ans. Bénéficiant de l'expertise de près de 650 professionnels de l'immobilier, Canderel a développé un savoir-faire et un positionnement uniques dans la création de valeur, l'optimisation des performances et l'amélioration du rendement des investissements immobiliers. Depuis ses débuts, l'entreprise a géré plus de 20 milliards de dollars en acquisitions, en développement et en projets de gestion, et administré plus de 80 millions de pieds carrés de propriétés acquises, gérées ou développées.

