MONTRÉAL, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Sophie Jodoin remporte la toute première édition du Prix La Caisse en art actuel. Visant à appuyer les artistes en milieu de carrière au Québec, ce prix souligne l'excellence du parcours de cette artiste multidisciplinaire montréalaise, tout en témoignant de l'engagement de La Caisse envers la création contemporaine au Québec.

Alors qu'il existe peu de distinctions visant les artistes en mi-carrière au Québec, le Prix La Caisse en art actuel, assorti d'une bourse de 25 000 $, a pour objectif de soutenir la continuité de leur démarche artistique et à mettre en valeur leur travail à un moment clé de leur parcours.

Diplômée de l'Université Concordia, Sophie Jodoin cumule plus de 20 ans de pratique en art actuel. Son œuvre interroge les dimensions identitaires du corps à travers des médiums tels que le dessin, le collage, la photographie, la vidéo, le texte et l'installation. Ses recherches artistiques sondent les manifestations du féminin, de l'intime, de la perte et du langage, dans une approche conceptuelle qui résonne profondément avec les enjeux contemporains. Elle a exposé dans de nombreuses institutions d'importance au Québec et au Canada, telles qu'au Musée d'art contemporain de Montréal, au Musée d'art contemporain de Saint-Jérôme, au Musée d'art de Joliette, au MacLaren Art Centre en Ontario, ainsi que sur la scène internationale avec des présences dans différents pays européens.

« Sophie Jodoin occupe une place unique avec un langage bien à elle qui fait émerger des œuvres à la fois intimes et puissantes. En l'honorant aujourd'hui, nous soulignons l'importance de son apport au paysage culturel québécois, et souhaitons lui donner une nouvelle impulsion dans la poursuite de sa démarche artistique », a déclaré Marie-Justine Snider, conservatrice de la collection d'œuvres d'art de La Caisse.

« Recevoir ce prix est pour moi une reconnaissance précieuse du chemin parcouru, mais aussi une invitation à poursuivre une pratique qui tente d'insuffler un peu de poésie dans un monde incertain. De nouveaux projets qui m'habitent et qui me tiennent à cœur pourront voir le jour grâce à ce soutien. », a affirmé l'artiste Sophie Jodoin.

La récipiendaire a été sélectionnée par un jury d'experts du milieu culturel, composé de Bernard Lamarche, conservateur de l'art contemporain (1960 à ce jour) au Musée national des beaux-arts du Québec, Mark Lanctôt, conservateur responsable de la collection au Musée d'art contemporain de Montréal, et Anne-Marie St-Jean Aubre, conservatrice de l'art québécois et canadien contemporain au Musée des beaux-arts de Montréal, titulaire de la Chaire Gail et Stephen A. Jarislowsky.

La Caisse, un acteur engagé dans le soutien aux arts

Avec ce nouveau prix, La Caisse réaffirme son rôle actif dans le développement culturel du Québec. Sa collection compte aujourd'hui près de 500 œuvres d'artistes québécois, et ses initiatives en art public, notamment dans le cadre du programme artistique du REM, contribuent à enrichir le patrimoine en art visuel collectif.

À PROPOS DE LA CAISSE

À La Caisse, auparavant connue sous la marque CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécois.es, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2025, l'actif net de La Caisse s'élevait à 496 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez le site lacaisse.com et consultez nos pages LinkedIn ou Instagram.

La Caisse est une marque de commerce propriété de la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d'autres juridictions, et utilisée sous licence par ses filiales.

Pour de plus amples informations

ÉQUIPE DES RELATIONS MÉDIAS

+ 1 514 847-5493

[email protected]

SOURCE La Caisse