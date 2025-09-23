MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - La Caisse (anciennement CDPQ), un groupe mondial d'investissement, a annoncé aujourd'hui avoir confié 250 millions $ à Gestion Pembroke, une société de gestion d'actifs et de patrimoine de premier plan qui fait croître les actifs de ses clients depuis 1968. Cette annonce s'inscrit dans le contexte de l'ambition de La Caisse de porter à 8 G$ les sommes confiées à des gestionnaires québécois d'ici 2028.

La Caisse effectue cet investissement dans le cadre de la stratégie concentrée de Pembroke. Mise en place en 2018, cette stratégie est composée d'une sélection d'approximativement 15 à 20 sociétés de croissance de haute qualité, principalement situées en Amérique du Nord, et axées sur le segment des actions publiques à petite et moyenne capitalisation.

« Contribuer à l'écosystème financier québécois fait partie intégrante de notre stratégie. C'est dans cette optique que nous faisons appel à des firmes de gestion d'ici pour nous appuyer dans la diversification de notre portefeuille, de façon complémentaire au travail des équipes de La Caisse. Ce mandat confié à Pembroke est une application concrète de cette approche, qui vise à maximiser la performance de notre portefeuille tout en stimulant la croissance de l'industrie de la gestion d'actifs au Québec », a déclaré Vincent Delisle, premier vice-président et chef des Marchés liquides de La Caisse.

« C'est un honneur d'avoir été choisi afin de faire fructifier cette somme au nom de La Caisse. Nous assumerons cette responsabilité avec rigueur, en incarnant les valeurs qui ont toujours guidé la vision de Pembroke, dont celle de concordance avec les intérêts des investisseurs, et ce, des sociétés en portefeuille à nos gestionnaires de placement. La confiance exprimée par La Caisse sera un atout de taille pour accroître la visibilité de Pembroke, tant auprès des institutions que des particuliers », a déclaré Nicolas Chevalier, associé principal chez Pembroke et gestionnaire de portefeuille.

Rappelons que d'ici 2028, La Caisse souhaite plus que doubler les sommes confiées à divers gestionnaires de fonds québécois. Cet engagement est complémentaire à l'objectif global qu'elle s'est fixé d'atteindre 100 G$ d'investissements au Québec d'ici 2026.

À PROPOS DE LA CAISSE

À La Caisse, auparavant connue sous la marque CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécois.es, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2025, l'actif net de La Caisse s'élevait à 496 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez le site lacaisse.com et consultez nos pages LinkedIn ou Instagram.

La Caisse est une marque de commerce propriété de la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d'autres juridictions, et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS DE GESTION PEMBROKE

Gestion Pembroke offre aux individus, aux familles, aux fondations et aux institutions des solutions complètes de placement et de gestion de patrimoine. Fondée en 1968, Pembroke valorise la concordance avec les intérêts de ses clients, la responsabilité, l'excellence, l'intégrité et l'humilité. Pembroke appartient à ses associés et se compose de deux entités, soit Gestion Pembroke et sa filiale, Gestion privée de placement Pembroke. Pour en savoir plus, visitez le site pml.ca et consultez nos comptes LinkedIn et Instagram.

