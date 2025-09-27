/R E P R I S E -- Avis aux médias - Inauguration de la murale « Histoires sous l'arc-en-ciel »/

60 ans de la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent

SAINT-LAURENT, QC, le 22 sept. 2025 /CNW/ - À l'occasion du 60e anniversaire de la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent, l'arrondissement de Saint-Laurent invite les représentants des médias à l'inauguration de la murale « Histoires sous l'arc-en-ciel » réalisée par l'artiste Cara Carmina, en présence des élus de Saint-Laurent et d'étudiants de l'École Jonathan et du cégep de Saint-Laurent.

Quoi : Inauguration de la murale « Histoires sous l'arc-en-ciel » Date: Samedi 27 septembre 2025 à 11 h Lieu: Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent

1380, rue de l'Église, Saint-Laurent, QC H4L 2H2

Inauguration de la murale « Histoires sous l’arc-en-ciel » réalisée par l'artiste Cara Carmina, à l’occasion du 60e anniversaire de la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent. (Groupe CNW/Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal))

Répondant à l'invitation de la Maison de la culture Saint-Laurent, l'illustratrice pour enfants, Cara Carmina, a réalisé la murale « Histoires sous l'arc-en-ciel » en s'inspirant des idées d'élèves de l'école alternative Jonathan à Saint-Laurent et d'étudiants et d'étudiantes en francisation du Cégep de Saint-Laurent. L'œuvre reflète non seulement le processus d'apprentissage mais aussi la beauté de la diversité de la population laurentienne.

L'événement fait partie de la programmation du 60e anniversaire de la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent se déroulant les 27 et 28 septembre prochains pendant les Journées de la culture, sous le thème « Encrée dans la communauté ».

