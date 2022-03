Andrea Kunard, conservatrice principale des photographies au Musée des beaux-arts du Canada, présidente du jury du Prix Nouvelle génération de photographes, assure le commissariat des deux expositions. Les trois artistes bénéficieront aussi du mentorat de l'équipe de conservateurs du MBAC.

Le jury présidé par Andrea Kunard, et composé de Stephen Waddell, artiste et lauréat du Prix de la photographie Banque Scotia 2019, Dainesha Nugent-Palache, artiste et lauréate du Prix Nouvelle génération de photographes 2021, et de l'artiste Isabelle Hayeur, ont sélectionné les gagnants parmi la longue liste sur laquelle figuraient également les neuf autres artistes photographes suivants :

Lancé en 2017 par le MBAC en partenariat avec la Banque Scotia pour soutenir les carrières d'artistes canadiens talentueux de 35 ans et moins qui travaillent derrière l'objectif d'un appareil photographique, le Prix Nouvelle génération de photographes récompense les images photographiques exceptionnelles de trois artistes.

Citations

« Félicitations à Séamus, Marisa, et Clara, lauréats du Prix Nouvelle génération de photographes Banque Scotia 2022. Nous avons hâte de présenter leurs œuvres au public au Musée cet automne. Depuis cinq ans, nous nous associons à la Banque Scotia pour ce prix et ce programme, et il est gratifiant de voir l'impact qu'il a sur la nouvelle génération d'artistes canadiens de la photographie. » -- Sasha Suda, Ph. D., directrice générale, Musée des beaux-arts du Canada

« Nous félicitons les trois lauréats du Prix Nouvelle génération de photographes 2022 et remercions nos partenaires dévoués pour leur soutien continu aux artistes émergents dans ce domaine. Alors que nous réfléchissons à la façon dont l'art rassemble des réalités communes et explore des perspectives différentes, nous sommes ravis de pouvoir présenter cela aux Canadiens au Musée des beaux-arts du Canada. » -- Lisa Turcotte, Cheffe de la direction, Fondation du Musée des beaux-arts du Canada

« La Banque Scotia est fière de s'associer au Musée des beaux-arts du Canada et de soutenir ce prix unique depuis son lancement en 2017. Depuis lors, nous avons vu des artistes partager et présenter des œuvres profondément inspirantes et créatives, non seulement sur les côtes canadiennes, mais aussi à l'international. La Banque Scotia se passionne pour le soutien des arts et nous pensons que le Prix Nouvelle génération de photographes offre une occasion essentielle et unique de favoriser la réussite de la carrière de jeunes artistes. Félicitations aux lauréats de 2022, Séamus, Marisa et Clara. Nous avons hâte de voir vos œuvres au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa cet automne. » -- Laura Curtis Ferrera, chef du marketing, Banque Scotia

« Les lauréats 2022 du Prix Nouvelle génération de photographes explorent les nombreux défis des représentations contemporaines de l'identité, de la culture et de l'environnement. Une préoccupation commune est la nature diversifiée et changeante de l'image photographique -- sa capacité à révéler et à dissimuler et à trouver des applications disparates, parfois contradictoires. Leurs œuvres se jouent des limites de l'authenticité et de l'artifice, du désir et de l'actualité, du naturel et du construit. Ces trois artistes célèbrent l'excès visuel en s'interrogeant sur ce que cette abondance communique. Avec une grande sophistication visuelle, de la réflexion et de la curiosité, les lauréats du PNGP sondent les préoccupations et les angoisses communes, toujours conscients de leur propre rôle dans l'enrichissement d'une culture déjà saturée visuellement. » -- Andrea Kunard, conservatrice principale des photographies au MBAC, présidente du jury et commissaire des expositions du Prix Nouvelle génération de photographes 2022

À propos des trois lauréats

Séamus Gallagher est un artiste non-binaire de la photo et des nouveaux médias basé à Kjipuktuk (Halifax, Nouvelle-Écosse). Diplômé de l'Université NSCAD avec une double majeure en Photographie et médias élargis (BFA 2019), son travail a été présenté dans des festivals/expositions à travers le Canada, ainsi qu'en Allemagne, en Angleterre, en Suisse et à Los Angeles. Iel est récipiendaire de la bourse d'études en photographie AGO | AIMIA 2017, des prix étudiants NSCAD 2018, et du concours 1res Œuvres ! de BMO 2019. Iel a également récemment figuré sur les longues listes des éditions 2019 et 2021 du Prix Nouvelle génération de photographes. Depuis 2019, Gallagher travaille en partenariat avec l'Institut IOTA.

Marisa Kriangwiwat Holmes est une artiste photographe et qui vit dans le lieu qu'on appelle « Vancouver ». Elle a étudié la photographie à l'Université Emily Carr, mais travaille souvent volontiers avec la sculpture et la musique. Lauréate du prix de l'artiste émergent Philip B. Lind 2017, Marisa Holmes possède un solide dossier d'expositions, qui comprend des expositions solos, publiques et collectives. Sa pratique est le produit d'un regard attentif aux façons dont les gens créent et partagent les images numériques. Ses œuvres les plus récentes sont des photographies qu'elle a prises d'objets dans le style des ventes/achats d'occasion, superposées à des plans de salles de concert et d'auditoriums modifiés à Hong Kong.

Clara Lacasse s'inspire de la construction des récits liés à l'Histoire, à la nature, aux sciences et à l'imaginaire collectif. Par un travail axé sur l'image photographique, elle soutient une réflexion critique sur les représentations engendrées par la culture visuelle et sur l'image comme instrument de connaissance et de pouvoir. Elle est titulaire d'un baccalauréat en beaux-arts avec une majeure en photographie de l'Université Concordia. En 2019, elle a participé à une résidence de recherche-création à Fermont dans le cadre de la programmation du centre d'artistes autogéré PANACHE art actuel (Sept-Îles) et fut récipiendaire d'une bourse de soutien au développement octroyée par VU, centre de diffusion et de production de la photographie (Québec).

