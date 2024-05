Grâce à cette collaboration, les membres de la TRREB profiteront du service Atouts paiements RBCMC automatisant le rapprochement comptable et permettant le paiement numérique

TORONTO, le 8 mai 2024 /CNW/ - Dans le cadre de leur collaboration, la Banque Royale du Canada (RBC) et la Toronto Regional Real Estate Board (TRREB), plus grande chambre immobilière au Canada, visent à permettre aux maisons de courtage d'effectuer des paiements de façon rapide, transparente et sécurisée grâce à Atouts paiements RBC. Cette plateforme de paiement novatrice simplifie et automatise la gestion des comptes fournisseurs, ce qui peut se traduire par d'importantes économies en temps et en argent.

En rendant entièrement numérique un processus de gestion des comptes fournisseurs qui repose principalement sur le traitement de chèques et les tâches manuelles, Atouts paiements RBC permettra aux membres de TRREB de simplifier les opérations et de combiner les sources de financement de n'importe quel compte bancaire canadien pour le versement rapide de commissions immobilières. Les membres pourront également utiliser Atouts paiements RBC pour payer des factures, faire des rapprochements et simplifier les processus de paiement, puisque la plateforme est compatible avec la plupart des logiciels de comptabilité et de planification des ressources.

« Les maisons de courtage et les professionnels du secteur immobilier cherchent de plus en plus à s'éloigner des solutions de paiement par chèque en raison des lacunes et des limites qu'elles présentent dans un marché maintenant axé sur le numérique. Les plateformes dotées de fonctionnalités évoluées comme Atouts paiements RBC représentent une solution de paiement intégrée rapide et efficace qui optimise la gestion des flux de trésorerie, libérant du temps pour le service aux clients à la recherche d'une propriété, » indique Lisa Lansdowne-Higgins, première vice-présidente, Transformation organisationnelle et dépôts d'entreprise, RBC.

Atouts paiements RBC offre aux courtiers et aux professionnels de l'immobilier les avantages du paiement numérique, qui allège le fardeau administratif et élimine les retards causés par l'émission et la signature de chèques. Avantage de plus : les opérations électroniques sont consignées dans un dossier.

« Le secteur immobilier doit mettre à profit la technologie novatrice. Atouts paiements RBC offre à nos membres une solution de paiement numérique qui traite de façon transparente une part importante de leurs activités, affirme John DiMichele, chef de la direction, TRREB. Cet outil permettra d'automatiser facilement les paiements, en plus d'éliminer des tâches administratives manuelles et d'accélérer le versement des commissions. »

Sa collaboration avec TRREB est l'une des nombreuses façons dont RBC aide les clients à adopter un processus de paiement numérique. RBC offre aux entreprises des solutions globales et des conseils qui permettent de simplifier leurs activités et d'économiser temps et argent grâce aux services de commerce électronique et aux solutions de paiement de Moneris, ou d'avoir accès en temps réel à de l'information sur leur clientèle et les tendances du marché avec Avantages Perspectives RBCMC pour les aider à cerner leur prochaine occasion de croissance.

RBC a été désignée meilleur fournisseur de services de gestion de trésorerie au Canada en 2023 par le magazine Global Finance et a reçu le prix de la banque modèle Celent dans la catégorie Transformation des modes de paiement, qui souligne son travail de premier plan pour offrir des solutions novatrices de paiement et des services bancaires numériques, comme Atouts paiements RBC.

Les membres de la TRREB qui souhaitent faire passer au numérique leur processus de gestion des comptes fournisseurs et automatiser leurs versements de commissions ont maintenant accès à Atouts paiements RBC . En tant que membres de la TRREB, les professionnels de l'immobilier bénéficient aussi de tarifs exclusifs. Pour en savoir plus, allez à rbc.com/atoutspaiements.

