Une initiative novatrice dans le secteur élargit l'accès aux services bancaires

Des comptes sans frais mensuels sont également offerts aux aînés, aux jeunes de moins de 25 ans, aux nouveaux arrivants et aux bénéficiaires d'un REEI admissibles

TORONTO, le 21 août 2025 /CNW/ - Un compte bancaire sans frais mensuels est maintenant offert aux Autochtones partout au Canada. Il s'agit d'une des premières mesures prises par RBC pour mettre en œuvre son tout premier Plan d'action pour la réconciliation : Sur la voie de la prospérité économique.

Un compte bancaire sans frais mensuels pour les Autochtones : une des premières mesures prises par RBC pour mettre en œuvre son tout premier Plan d'action pour la réconciliation

Publié en juin 2025, le Plan d'action pour la réconciliation a été élaboré par l'équipe de stratégie générale du Marché autochtone, Origines RBC, en partenariat avec diverses équipes de RBC et avec BOOMInterTribal, une société de services-conseils détenue et dirigée par des Autochtones. Le plan s'inspire des observations de plus de 400 collectivités, employés et propriétaires d'entreprise des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

« Au cours de notre vaste processus de consultation, nous avons pris connaissance des obstacles systémiques uniques et des coûts disproportionnés auxquels sont confrontés les Autochtones lorsqu'ils souhaitent accéder à des services bancaires. Les comptes sans frais mensuels sont l'un des piliers de ces services », mentionne Chinyere Eni, cheffe, Origines RBC.

« Notre nouveau compte sans frais mensuels permettra d'offrir un meilleur accès aux services bancaires et aux conseils, ainsi qu'un chemin vers l'indépendance financière pour un plus grand nombre de membres des Premières Nations, d'Inuits et de Métis, en leur donnant accès au capital et en leur permettant de participer à l'économie, ajoute Mme Eni. Compte tenu de l'importance de l'accès aux services financiers et des obstacles uniques que doivent surmonter les communautés autochtones pour participer pleinement à l'économie, nous avons rapidement pris des mesures pour offrir un soutien accru en matière de services bancaires de base. Il s'agit là d'une priorité absolue des engagements pris par RBC dans son Plan d'action pour la réconciliation. »

Les frais mensuels pour le Forfait bancaire courant RBC sont maintenant annulés pour les clients autochtones, selon les pièces d'identité qu'ils fournissent à un conseiller RBC ou qui figurent déjà à leur dossier à RBC. Voici les principales caractéristiques du Forfait bancaire courant RBC sans frais mensuels offert aux clients autochtones :

12 opérations de débit de n'importe quel type par mois

Aucun solde minimal requis

Nombre illimité de télévirements

Nombre illimité d'opérations sur carte Visa Débit virtuelle (achats en ligne)

Nombre illimité de télévirements libre-service

Nombre illimité d'opérations de débit liées au transport en commun (dans les réseaux de transport participants)

Visualisation gratuite d'images-chèques en ligne

RBC offre également un certain nombre d'autres services bancaires sans frais. Les frais mensuels du Forfait bancaire avantage RBC sont annulés pour les nouveaux arrivants pendant leur première année au Canada, afin de leur donner une longueur d'avance dans leur installation au pays. Le Forfait bancaire avantage RBC pour étudiant sans frais mensuels a été étendu aux étudiants à temps plein et à toute personne de 24 ans ou moins (y compris les nouveaux diplômés de niveau postsecondaire), afin de leur permettre de profiter de services bancaires sans frais mensuels pendant qu'ils commencent à bâtir leur avenir financier. Pour les jeunes de moins de 12 ans, le Compte Épargne jeunesse Léo RBC est une option de services bancaires sans frais mensuels. De plus, les aînés de 65 ans et plus bénéficient d'une remise des frais mensuels sur le Forfait bancaire courant RBC, et les bénéficiaires de régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI) profitent d'une exonération des frais mensuels sur ce même forfait.

Les services bancaires sans frais mensuels ou à frais modiques s'inscrivent dans l'engagement continu de RBC à aider les Canadiens de tous les niveaux économiques à prospérer et à s'épanouir. Ils constituent également la réponse de RBC aux récentes améliorations apportées par l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) à son engagement à fournir des comptes à frais modiques et des comptes sans frais, engagement qui entrera en vigueur le 1er décembre 2025.

« Nous soutenons pleinement l'intention qui sous-tend l'engagement renouvelé de l'ACFC et avons décidé, avant la date limite fixée au mois de décembre, d'élargir notre gamme d'options sans frais mensuels et à frais modiques, dit Jay Acharya, premier vice-président, Services bancaires courants, RBC. Nous savons à quel point les comptes bancaires sont essentiels pour aider les Canadiens à accéder à des occasions financières et à bâtir leur réussite à long terme. La gamme de comptes que nous offrons contribue à rendre cela possible. »

* Vous trouverez plus de détails sur les comptes bancaires de RBC, y compris les critères d'admissibilité et les principales caractéristiques, sur la page https://www.rbcroyalbank.com/fr/comptes-bancaires/comptes-de-cheques/.

