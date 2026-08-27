LA BANQUE ROYALE DU CANADA DÉCLARE SES RÉSULTATS POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE DE 2026

Sauf indication contraire, tous les montants sont libellés en dollars canadiens et sont basés sur nos états financiers présentés selon la Norme comptable internationale 34 Information financière intermédiaire. Notre rapport aux actionnaires portant sur le troisième trimestre de 2026 est disponible sur notre site Web, à l'adresse rbc.com/investisseurs, sur SEDAR+, à l'adresse sedarplus.com, et sur le site Web de la SEC, à l'adresse sec.gov, et notre document d'information financière complémentaire portant sur le troisième trimestre de 2026 est disponible sur notre site Web, à l'adresse rbc.com/investisseurs.

Bénéfice net 6,0 milliards de dollars Hausse de 11 % d'un exercice à l'autre Hausse de 9 %

d'un trimestre à l'autre Bénéfice dilué par action(1) 4,23 $ Hausse de 13 % d'un exercice à l'autre Hausse de 10 %

d'un trimestre à l'autre RCP(1) 17,9 % Hausse de 60 p.b.(1)

d'un exercice à l'autre Hausse de 70 p.b.

d'un trimestre à l'autre Total de la DPPC(1) 1,0 milliard de dollars Ratio de la DPPC liée aux prêts(1) en hausse de 1 p.b. d'un trimestre à l'autre Ratio CET1(1) 13,5 % Supérieur au seuil réglementaire et stable

d'un trimestre à l'autre Bénéfice net ajusté(2) 6,1 milliards de dollars Hausse de 10 % d'un exercice à l'autre Hausse de 9 %

d'un trimestre à l'autre Bénéfice dilué

par action ajusté(2) 4,28 $ Hausse de 11 % d'un exercice à l'autre Hausse de 10 %

d'un trimestre à l'autre RCP ajusté(2) 18,1 % Hausse de 40 p.b.

d'un exercice à l'autre Hausse de 70 p.b.

d'un trimestre à l'autre Total de la CVPC(1) 7,8 milliards de dollars Ratio de la CVPC liée aux prêts(1) en baisse de 2 p.b. d'un trimestre à l'autre Ratio de liquidité

à court terme(1) 125 % Baisse par rapport à 126 % au trimestre précédent

TORONTO, le 27 août 2026 /CNW/ -- La Banque Royale du Canada(3) (TSX: RY) (NYSE: RY) a déclaré aujourd'hui un bénéfice net record de 6,0 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 juillet 2026, soit une hausse de 610 millions, ou 11 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Le bénéfice dilué par action s'est établi à 4,23 $, en hausse de 13 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui reflète l'amélioration des résultats dans les secteurs Gestion de patrimoine, Marchés des Capitaux et Services bancaires aux entreprises. Le bénéfice net ajusté(2) de 6,1 milliards de dollars et le bénéfice dilué par action ajusté(2) de 4,28 $ affichent une hausse respective de 10 % et de 11 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

« Partout dans le monde, l'équipe RBC® continue de rehausser le niveau afin de livrer des résultats exceptionnels sans égal. Nos résultats du troisième trimestre illustrent la force de notre modèle d'affaires diversifié et la solidité de notre bilan. Trimestre après trimestre, nous produisons un rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires élevé tout en redistribuant systématiquement du capital à nos actionnaires. Dans une économie en évolution rapide de plus en plus complexe, nous demeurons engagés à faire évoluer la banque pour accompagner nos clients là où ils ont besoin de nous, en leur offrant les capacités, les conseils et les informations qui contribueront à leur réussite. »

- Dave McKay, président et chef de la direction de la Banque Royale du Canada

Le bénéfice avant dotation et impôt(2) record de 8,7 milliards de dollars a progressé de 1,0 milliard, ou 13 %, sur un an, en raison principalement de la croissance des revenus liés aux services tarifés du secteur Gestion de patrimoine reflétant l'appréciation des marchés et les ventes nettes, ainsi que de l'augmentation des revenus du secteur Marchés des Capitaux attribuable à la robustesse des secteurs Grande entreprise et services de banque d'investissement et Marchés mondiaux. La hausse du revenu net d'intérêt, qui reflète la croissance moyenne des volumes des secteurs Services bancaires aux particuliers, Services bancaires aux entreprises et Gestion de patrimoine, a également contribué à l'augmentation. Ces facteurs ont été annulés en partie par la hausse de la rémunération variable proportionnelle à l'amélioration des revenus, de même que par nos investissements soutenus dans nos secteurs d'exploitation.

Nos résultats consolidés reflètent une augmentation de 119 millions de dollars du total de la dotation à la provision pour pertes de crédit par rapport à il y a un an, en raison essentiellement de la hausse des dotations dans les secteurs Marchés des Capitaux et Services bancaires aux particuliers, partiellement contrebalancée par le repli des dotations dans le secteur Services bancaires aux entreprises. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est établi à 36 p.b., en hausse de 1 p.b. par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux(1) s'est chiffré à 35 p.b., en baisse de 1 p.b., tandis que le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs(1) s'est établi à 1 p.b., une augmentation de 2 p.b. par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le bénéfice avant impôt s'est élevé à 7,7 milliards de dollars, en hausse de 0,9 milliard, ou 13 %, par rapport à il y a un an. Le taux d'imposition effectif a augmenté de 110 p.b. sur un an pour s'établir à 22,3 %.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net et le bénéfice net ajusté(2) ont tous deux affiché une hausse de 9 %. Le bénéfice avant dotation et impôt(2) a augmenté de 0,7 milliard de dollars, ou 9 %, ce qui reflète la croissance dans la plupart de nos secteurs d'exploitation, la progression des revenus ayant dépassé celle des dépenses. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est établi à 36 p.b., en hausse de 1 p.b. par rapport au trimestre précédent. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux s'est chiffré à 35 p.b., en hausse de 1 p.b. par rapport au trimestre précédent, en raison principalement de l'augmentation des dotations pour le secteur Marchés des Capitaux. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs est demeuré stable par rapport au trimestre précédent.

Notre position de capital demeure forte, avec un ratio de fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires (CET1)(1) de 13,5 %, témoignant ainsi de la forte croissance des volumes. Nous avons également versé à nos actionnaires 4,0 milliards de dollars, dont 1,6 milliard sous forme de rachats d'actions et 2,4 milliards sous forme de dividendes sur actions ordinaires.

Services bancaires aux particuliers

Le bénéfice net de 1 923 millions de dollars a diminué de 15 millions, ou 1 %, sur un an. La hausse du revenu net d'intérêt reflète la croissance moyenne des volumes de 2 % et l'élargissement des écarts, déduction faite de l'incidence défavorable de la baisse du cumul des ajustements de la juste valeur liés à l'acquisition de la Banque HSBC Canada (HSBC Canada). L'augmentation des actifs liés aux services tarifés des clients, reflétant l'appréciation des marchés et les ventes nettes, a également contribué à cette hausse. Ces facteurs ont été plus que contrebalancés par l'accroissement des frais autres que d'intérêt, en raison surtout de la hausse des coûts liés au personnel, des investissements dans la technologie, de l'engagement et de l'acquisition de clients, de même que de l'accroissement des coûts d'exploitation, ainsi que par la hausse de la dotation à la provision pour pertes de crédit et la baisse des frais bancaires.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net s'est accru de 53 millions de dollars, ou 3 %, en raison principalement de la hausse du revenu net d'intérêt découlant du fait que le trimestre considéré comptait trois jours de plus et de la croissance moyenne des volumes de 1 %. La croissance des actifs liés aux services tarifés des clients, qui reflète l'appréciation des marchés, a également contribué à la hausse. Ces facteurs ont été compensés en partie par l'augmentation des frais autres que d'intérêt, ce qui rend essentiellement compte de la hausse des coûts liés au personnel, des investissements en cours dans la technologie, des frais de commercialisation et des honoraires.

Services bancaires aux entreprises

Le bénéfice net de 936 millions de dollars s'est accru de 100 millions, ou 12 %, sur un an, en raison essentiellement de l'augmentation du revenu net d'intérêt. Cette augmentation reflète la croissance moyenne des volumes de 9 % pour les dépôts et de 4 % pour les prêts, et la baisse de la dotation à la provision pour pertes de crédit.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net a augmenté de 82 millions de dollars, ou 10 %, en raison principalement de la hausse du revenu net d'intérêt découlant du fait que le trimestre considéré comptait trois jours de plus et de la croissance moyenne des volumes de 6 % pour les dépôts, et de 1 % pour les prêts. La diminution des dotations liées aux prêts douteux a également contribué à l'augmentation.

Gestion de patrimoine

Le bénéfice net de 1 442 millions de dollars a augmenté de 346 millions, ou 32 %, par rapport à il y a un an, en raison essentiellement de la croissance des actifs liés aux services tarifés des clients, qui reflète l'appréciation des marchés et les ventes nettes, ce qui a aussi entraîné une augmentation de la rémunération variable. La hausse du revenu net d'intérêt reflétant la croissance moyenne des volumes de dépôts et de prêts, et l'élargissement des écarts a également contribué à l'augmentation.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net a augmenté de 257 millions de dollars, ou 22 %, en raison essentiellement de la croissance des actifs liés aux services tarifés des clients, qui reflète l'appréciation des marchés, ce qui a également entraîné une hausse de la rémunération variable. L'augmentation du revenu net d'intérêt reflétant l'élargissement des écarts et le recul de la dotation à la provision pour pertes de crédit ont également contribué à l'accroissement.

Assurances

Le bénéfice net de 197 millions de dollars a diminué de 50 millions, ou 20 %, par rapport à il y a un an, en raison surtout de la baisse du résultat des activités d'assurance reflétant l'incidence des ajustements favorables liés aux produits de réassurance du risque de longévité et des reprises de contrats à la période correspondante de l'exercice précédent, ainsi que d'une baisse de la sinistralité favorable au cours de la période considérée.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net a diminué de 21 millions de dollars, ou 10 %, en raison essentiellement du repli du résultat des placements d'assurance découlant d'une sinistralité moins favorable liée aux placements.

Marchés des Capitaux

Le bénéfice net de 1 544 millions de dollars a augmenté de 216 millions, ou 16 %, sur un an, en raison surtout de la hausse des revenus du secteur Grande entreprise et services de banque d'investissement, qui s'explique surtout par l'intensification des activités d'origination de titres de participation et de titres de créance et par celle des activités de fusion et acquisition dans la plupart des régions, et par l'augmentation des revenus du secteur Marchés mondiaux, attribuable principalement à l'accroissement des revenus tirés des activités de négociation de titres de participation dans toutes les régions. Ces facteurs ont été atténués par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit et les investissements en cours dans la technologie.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net a augmenté de 60 millions de dollars, ou 4 %, en raison principalement de l'intensification des activités d'origination de titres de créance et de titres de participation dans la plupart des régions et de l'accroissement des revenus tirés des activités de négociation de titres à revenu fixe dans toutes les régions, facteurs partiellement contrebalancés par la hausse des dotations liées à un compte auparavant douteux dans le secteur d'activité des autres services et à des prêts douteux dans quelques secteurs d'activité, dont ceux des biens de consommation de base et des produits industriels.

Services de soutien généraux

La perte nette s'est établie à 18 millions de dollars pour le trimestre considéré, du fait essentiellement des coûts non affectés résiduels, partiellement contrebalancés par les activités de gestion actif-passif.

La perte nette s'est dégagée à 102 millions de dollars au trimestre précédent, en raison surtout des réserves légales et des coûts non affectés résiduels.

La perte nette s'est chiffrée à 31 millions de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison principalement des coûts non affectés résiduels, y compris les indemnités de départ, neutralisés partiellement par les activités de gestion actif-passif.

Fonds propres, liquidité et qualité du crédit

Fonds propres

Au 31 juillet 2026, notre ratio CET1(4) de 13,5 % est demeuré stable par rapport au trimestre précédent, le montant net des capitaux autogénérés ayant été largement compensé par l'augmentation de l'actif pondéré en fonction des risques attribuable à l'expansion des activités et par les rachats d'actions.

Liquidité

Pour le trimestre clos le 31 juillet 2026, le ratio de liquidité à court terme(4) moyen s'est établi à 125 %, ce qui représente un excédent d'environ 98 milliards de dollars, comparativement à 126 % et à un excédent d'environ 96 milliards au trimestre précédent. Le ratio de liquidité à court terme(4) moyen est resté relativement stable par rapport au trimestre précédent, car la croissance des prêts et des titres a été contrebalancée par celle des dépôts et du financement.

Au 31 juillet 2026, le ratio de liquidité à long terme(4) s'établissait à 112 %, ce qui se traduit par un excédent d'environ 134 milliards de dollars, comparativement à 111 % et à un excédent d'environ 115 milliards au trimestre précédent. Le ratio de liquidité à long terme(4) a augmenté par rapport au trimestre précédent, en raison principalement de la croissance des dépôts et du financement, qui a été contrebalancée en partie par celle des prêts.

Qualité du crédit

Troisième trimestre de 2026 par rapport au troisième trimestre de 2025

Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit de 1 000 millions de dollars a augmenté de 119 millions, ou 14 %, par rapport à il y a un an, ce qui s'explique surtout par l'augmentation des dotations dans les secteurs Marchés des Capitaux et Services bancaires aux particuliers, contrebalancée en partie par le repli des dotations dans le secteur Services bancaires aux entreprises. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est établi à 36 p.b., en hausse de 1 p.b. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux s'est chiffré à 35 p.b., en baisse de 1 p.b.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs était de 21 millions de dollars, comparativement à (28) millions à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison essentiellement de la croissance du portefeuille, contrebalancée en partie par l'incidence favorable des changements concernant nos perspectives macroéconomiques et la qualité du crédit au trimestre à l'étude.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux de 979 millions de dollars s'est accrue de 66 millions, ou 7 %, du fait surtout de l'augmentation des dotations dans les secteurs Marchés des Capitaux et Services bancaires aux particuliers, qui a été neutralisée en partie par la diminution des dotations dans le secteur Services bancaires aux entreprises.

Troisième trimestre de 2026 par rapport au deuxième trimestre de 2026

Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit a augmenté de 88 millions de dollars, ou 10 %, par rapport au trimestre précédent, en raison essentiellement de la hausse des dotations dans le secteur Marchés des Capitaux, en partie contrebalancée par des contrepassations de dotations au trimestre à l'étude dans le secteur Gestion de patrimoine, comparativement à des dotations constituées au trimestre précédent. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est accru de 1 p.b. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux a augmenté de 1 p.b.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs s'est accrue de 3 millions de dollars, ou 17 %, car la croissance du portefeuille et l'incidence défavorable des changements concernant la qualité du crédit ont été neutralisées en grande partie par des changements favorables dans nos perspectives macroéconomiques.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux a augmenté de 80 millions de dollars, ou 9 %, en raison principalement de l'augmentation des dotations dans le secteur Marchés des Capitaux, atténuée par la diminution des dotations dans le secteur Gestion de patrimoine.

Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR

Mesures de rendement

Nous mesurons et évaluons le rendement de nos activités consolidées et de chacun de nos secteurs d'exploitation en fonction d'un certain nombre de paramètres financiers, dont le bénéfice net et le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires. Certaines mesures financières, incluant le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, n'ont pas de définition normalisée en vertu des principes comptables généralement reconnus (PCGR) et pourraient ne pas être comparables aux mesures analogues que présentent d'autres institutions financières.

Mesures hors PCGR

Les mesures et les ratios hors PCGR n'ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR et ne sont pas nécessairement comparables à des mesures semblables présentées par d'autres institutions financières.

L'analyse qui suit décrit les mesures et des ratios hors PCGR que nous utilisons pour évaluer nos résultats d'exploitation.

Bénéfice avant dotation et impôt

Nous nous servons du bénéfice avant dotation et impôt pour évaluer notre capacité à faire croître notre bénéfice de façon continue, compte non tenu des pertes de crédit, lesquelles sont touchées par le caractère conjoncturel du cycle du crédit. Le bénéfice avant dotation et impôt peut améliorer la comparabilité de notre performance financière et permettre aux lecteurs de mieux évaluer les tendances liées aux activités sous-jacentes. Le tableau qui suit présente un rapprochement de nos résultats présentés et du bénéfice avant dotation et impôt, et illustre le calcul du bénéfice avant dotation et impôt présenté.



Pour les trimestres clos les

Pour les périodes de neuf mois closes les (en millions de dollars canadiens) 31 juillet

2026

30 avril

2026

31 juillet

2025



31 juillet

2026

31 juillet

2025

Bénéfice net 6 024 $ 5 509 $ 5 414 $

17 318 $ 14 935 $ Plus : Impôt sur le résultat 1 725

1 595

1 458



4 942

3 888

Plus : Dotation à la provision pour pertes de crédit 1 000

912

881



3 002

3 355

Bénéfice avant dotation et impôt 8 749 $ 8 016 $ 7 753 $

25 262 $ 22 178 $

Résultats et ratios ajustés

Nous sommes d'avis que les résultats ajustés sont plus représentatifs de nos résultats d'exploitation courants et permettent aux lecteurs de mieux comprendre le point de vue de la direction à l'égard de la performance. L'élément spécifié décrit ci-après peut entraîner une volatilité qui pourrait occulter les tendances de la performance des activités sous-jacentes, et l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions peut varier considérablement d'une organisation à l'autre. Exclure l'incidence des éléments spécifiés et de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition pourrait améliorer la comparabilité de notre performance financière et permettre aux lecteurs de mieux évaluer les tendances liées aux activités sous-jacentes.

Nos résultats de la période de neuf mois close le 31 juillet 2025 ont été ajustés de manière à refléter l'élément spécifié suivant :

Les coûts de transaction et d'intégration de HSBC Canada.

Les ratios ajustés, y compris le bénéfice par action ajusté (de base et dilué), le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté et le ratio d'efficience ajusté, qui sont tirés des résultats ajustés, sont utiles aux lecteurs puisqu'ils peuvent améliorer la comparabilité dans le cadre de l'évaluation de la rentabilité calculée par action, de l'efficience avec laquelle les bénéfices sont générés à partir de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires et de l'efficience avec laquelle les coûts sont gérés par rapport aux revenus. Les résultats et les ratios ajustés peuvent également servir de base pour aider les lecteurs à prendre des décisions en matière de stratégie et d'attribution des fonds propres.

Résultats consolidés, montants présentés et ajustés

Le tableau qui suit présente un rapprochement de nos résultats présentés et de nos résultats ajustés et illustre le calcul des mesures ajustées présentées. Les résultats et ratios ajustés présentés ci-après sont des mesures ou ratios hors PCGR.



Aux ou pour les trimestres clos les

Aux ou pour les périodes de neuf mois closes les (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action, les nombres d'actions et les pourcentages) 31 juillet

2026

30 avril

2026

31 juillet

2025



31 juillet

2026

31 juillet

2025

Total des revenus 18 538 $ 17 453 $ 16 985 $

53 951 $ 49 396 $ Dotation à la provision pour pertes de crédit 1 000

912

881



3 002

3 355

Frais autres que d'intérêt 9 789

9 437

9 232



28 689

27 218

Bénéfice avant impôt 7 749

7 104

6 872



22 260

18 823

Impôt sur le résultat 1 725

1 595

1 458



4 942

3 888

Bénéfice net 6 024 $ 5 509 $ 5 414 $

17 318 $ 14 935 $ Bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires 5 879 $ 5 372 $ 5 290 $

16 894 $ 14 575 $ Nombre moyen d'actions ordinaires (en milliers) 1 387 423

1 393 332

1 407 280



1 393 110

1 410 854

Bénéfice de base par action (en dollars) 4,24 $ 3,86 $ 3,76 $

12,13 $ 10,33 $ Nombre moyen d'actions ordinaires diluées (en milliers) 1 391 074

1 396 548

1 409 680



1 396 542

1 413 235

Bénéfice dilué par action (en dollars) 4,23 $ 3,85 $ 3,75 $

12,10 $ 10,31 $ Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 17,9 % 17,2 % 17,3 %

17,5 % 16,1 % Taux d'imposition effectif 22,3 % 22,5 % 21,2 %

22,2 % 20,7 % Total des ajustements ayant une incidence sur le bénéfice net (avant impôt) 103 $ 101 $ 153 $

306 $ 502 $ Élément spécifié : Coûts de transaction et d'intégration de HSBC Canada (1) -

-

-



-

43

Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition (2) 103

101

153



306

459

Total de l'impôt sur le résultat au titre des ajustements ayant une incidence sur le bénéfice net 26 $ 27 $ 33 $

79 $ 121 $ Élément spécifié : Coûts de transaction et d'intégration de HSBC Canada (1) -

-

-



-

13

Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition (2) 26

27

33



79

108

Résultats ajustés (3)





















Bénéfice avant impôt ajusté 7 852 $ 7 205 $ 7 025 $

22 566 $ 19 325 $ Impôt sur le résultat ajusté 1 751

1 622

1 491



5 021

4 009

Bénéfice net ajusté 6 101

5 583

5 534



17 545

15 316

Bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires ajusté 5 956

5 446

5 410



17 121

14 956

Nombre moyen d'actions ordinaires (en milliers) 1 387 423

1 393 332

1 407 280



1 393 110

1 410 854

Bénéfice de base par action ajusté (en dollars) (3) 4,29 $ 3,91 $ 3,84 $

12,29 $ 10,60 $ Nombre moyen d'actions ordinaires diluées (en milliers) 1 391 074

1 396 548

1 409 680



1 396 542

1 413 235

Bénéfice dilué par action ajusté (en dollars) (3) 4,28 $ 3,90 $ 3,84 $

12,26 $ 10,58 $ Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - ajusté (3) 18,1 % 17,4 % 17,7 %

17,8 % 16,5 % Taux d'imposition effectif ajusté (3) 22,3 % 22,5 % 21,2 %

22,3 % 20,7 %

(1) Ces montants ont été comptabilisés dans le secteur Services de soutien généraux. (2) Représente l'incidence de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition (excluant l'amortissement des logiciels) et de toute dépréciation du goodwill. (3) Se reporter au glossaire de notre rapport de gestion intermédiaire daté du 26 août 2026, disponible sur SEDAR+ à l'adresse sedarplus.com et sur le site Web de la SEC à l'adresse sec.gov, pour une explication de la composition de ces mesures. Cette explication est intégrée par renvoi aux présentes.

Pour de plus amples renseignements sur le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires et les autres principales mesures du rendement et mesures et ratios hors PCGR, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR de notre rapport aux actionnaires portant sur le troisième trimestre de 2026.

Mise en garde au sujet des déclarations prospectives

À l'occasion, nous faisons des déclarations prospectives verbalement ou par écrit au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, et de toute loi sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada. Nous pouvons faire des déclarations prospectives dans le présent document, dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission, dans des rapports aux actionnaires et dans d'autres communications. En outre, nos représentants peuvent formuler verbalement des énoncés prospectifs aux analystes, aux investisseurs, aux médias et à d'autres personnes. Les déclarations prospectives dans le présent document comprennent, sans toutefois s'y limiter, les déclarations de notre président et chef de la direction. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document reflètent les points de vue de la direction et sont présentées afin d'aider les détenteurs de nos titres et les analystes financiers à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation aux dates présentées et pour les périodes closes à ces dates, ainsi que nos objectifs en matière de rendement financier, notre vision, nos objectifs et priorités stratégiques et notre performance financière attendue, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les mots et expressions « croire », « s'attendre à », « laisser supposer », « chercher », « prévoir », « se proposer », « estimer », « viser », « s'engager à », « avoir comme but ou objectif », « s'engager », « cibler », « objectif », « planifier », « perspectives », « échéancier », « projeter », « devoir » et « pouvoir », de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions semblables, y compris sous leur forme négative et toutes leurs variantes grammaticales, dénotent généralement des déclarations prospectives.

De par leur nature même, les déclarations prospectives nous obligent à formuler des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques de nature aussi bien générale que particulière qui donnent lieu à la possibilité que nos prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses soient incorrectes, que nos objectifs en matière de rendement financier, nos objectifs environnementaux, sociaux ou autres, notre vision et nos objectifs stratégiques ne se matérialisent pas, et que nos résultats réels diffèrent de façon significative de ces prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions.

Nous avertissons nos lecteurs de ne pas se fier indûment à nos déclarations prospectives étant donné que les résultats réels pourraient différer de façon significative des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs de risque. Ces facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et dont nous pouvons difficilement prévoir les répercussions, comprennent, entre autres, le contexte commercial et la conjoncture économique des secteurs géographiques où nous exerçons nos activités, le marché de l'habitation et l'endettement des ménages au Canada, les technologies de l'information, les cyberrisques et les risques liés aux tierces parties, l'incertitude géopolitique (y compris les risques liés au conflit au Moyen-Orient), les risques environnementaux et sociaux, les bouleversements numériques et l'innovation, les risques liés à la confidentialité et aux données, les changements de la réglementation, les risques liés à la culture et à la conduite, les risques de crédit, de marché, de liquidité et de financement, d'assurance, de non-conformité et de réputation, les risques opérationnel et stratégique, les autres risques qui sont expliqués aux rubriques portant sur le risque de notre rapport annuel 2025 et dans la rubrique Gestion du risque de notre rapport aux actionnaires portant sur le troisième trimestre de 2026, y compris les risques liés au cadre juridique et réglementaire, l'incidence des modifications des politiques budgétaires, monétaires et autres de gouvernements, le risque fiscal et la transparence, les risques associés à l'escalade des tensions commerciales, y compris les politiques commerciales protectionnistes comme l'imposition de tarifs douaniers, les risques liés à l'adoption de technologies émergentes, telles que l'infonuagique, l'intelligence artificielle (IA), y compris l'IA générative, et la robotique, le risque de fraude ainsi que notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques liés aux facteurs susmentionnés. D'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont présentés dans la rubrique portant sur les risques de notre rapport annuel 2025 et dans la rubrique Gestion du risque de notre rapport aux actionnaires portant sur le troisième trimestre de 2026, lesquelles peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels subséquents.

Nous avertissons nos lecteurs que la liste susmentionnée de facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Les investisseurs et autres personnes qui se fient à nos déclarations prospectives pour prendre des décisions ayant trait à la Banque Royale du Canada doivent bien tenir compte de ces facteurs et d'autres incertitudes et événements potentiels, ainsi que de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives. Les hypothèses économiques significatives qui sous-tendent les déclarations prospectives du présent document sont présentées à la rubrique Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives et, pour chaque secteur d'exploitation, aux rubriques Priorités stratégiques et Perspectives de notre rapport annuel 2025, mises à jour dans la rubrique Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives de notre rapport aux actionnaires portant sur le troisième trimestre de 2026. Ces rubriques peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels subséquents. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document reflètent les points de vue de la direction uniquement à la date des présentes et, sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, que nous pouvons faire ou qui peut être faite pour notre compte à l'occasion.

Accès aux documents traitant des résultats trimestriels

Les investisseurs, médias et autres parties intéressées peuvent consulter le présent communiqué portant sur les résultats trimestriels, les diapositives sur nos résultats trimestriels, de l'information financière supplémentaire et notre rapport aux actionnaires portant sur le troisième trimestre de 2026 en accédant à l'adresse www.rbc.com/investisseurs.

Conférence téléphonique sur les résultats trimestriels et diffusion Web

Notre conférence téléphonique sur les résultats trimestriels aura lieu le 27 août 2026 à 8 h 30 (HE) et comportera une présentation par les dirigeants de RBC de nos résultats pour le troisième trimestre. Cette présentation sera suivie d'une période de questions pour les analystes. Les parties intéressées pourront écouter en direct la conférence téléphonique en accédant à l'adresse rbc.com/investisseurs/information-financiere.html ou en composant le 647 557-5257 ou le 888-440-2170 et en entrant le code d'accès 8417166#, entre 8 h 20 et 8 h 25 (HE).

Les commentaires de la direction seront affichés sur notre site Web peu après la conférence téléphonique. De plus, il sera possible d'écouter un enregistrement de la conférence dès le 27 août 2026 à 17 h (HE), et ce, jusqu'au 2 décembre 2026, en accédant à l'adresse rbc.com/investisseurs/information-financiere.html ou en composant le 647 362-9199 ou le 800 770-2030 et en entrant le code d'accès 8417166#.

Renseignements aux médias

Heather Colquhoun, Gestionnaire principale, Communications du Groupe du chef des finances et du Bureau de la cheffe des services juridiques et cheffe de l'administration, [email protected], 437-994-5044

Renseignements aux investisseurs

Asim Imran, premier vice-président et chef, Relations avec les investisseurs, [email protected], 416 955-7804

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 105 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

L'information fournie dans les sites Web susmentionnés ou pouvant être obtenue par l'intermédiaire de ces sites ne fait pas partie du présent document. Tous les renvois à des sites Web contenus dans le présent document sont inactifs et ne sont indiqués qu'à titre informatif.

® Désignations commerciales de Banque Royale du Canada utilisées.

____________________________________ (1) Se reporter au glossaire de notre rapport de gestion intermédiaire daté du 26 août 2026, disponible sur SEDAR+, à l'adresse sedarplus.com, et sur le site Web de la SEC, à l'adresse sec.gov, pour une explication de la composition de ces mesures. Cette explication est intégrée par renvoi aux présentes. (2) Il s'agit de mesures ou de ratios hors PCGR. Pour plus de détails, y compris un rapprochement, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR aux pages 5 et 6 du présent communiqué portant sur les résultats. (3) Les expressions « nous », « notre », « la banque » ou « RBC » désignent la Banque Royale du Canada et ses filiales, le cas échéant. (4) Se reporter au glossaire de notre rapport de gestion intermédiaire daté du 26 août 2026, disponible sur SEDAR+, à l'adresse sedarplus.com, et sur le site Web de la SEC, à l'adresse sec.gov. Cette explication est intégrée par renvoi aux présentes.

SOURCE Banque Royale du Canada