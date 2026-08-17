TORONTO et WREXHAM, pays de Galles, le 17 août 2026 /CNW/ -- Le Wrexham AFC et RBC, qui figure parmi les dix plus grandes banques au monde selon la capitalisation boursière, ont annoncé aujourd'hui que RBC devient le nouveau commanditaire au dos du chandail du club, ainsi que son partenaire officiel en services bancaires et en gestion de patrimoine pour la saison 2026-2027.

La Banque Royale du Canada (RBC) devient le partenaire bancaire officiel et le commanditaire au dos du chandail du Wrexham AFC

Dès aujourd'hui, à l'occasion du match d'ouverture opposant le Wrexham AFC à Cardiff City, l'emblème RBC figurera au dos des chandails, au-dessus du nom et du numéro des joueurs, des tenues à domicile, à l'extérieur et alternatives des équipes masculine et féminine du club.

RBC, qui figure depuis 20 années consécutives parmi les 100 marques les mieux valorisées au monde et se classe au premier rang des marques canadiennes, soutient depuis longtemps le sport et le divertissement à l'échelle mondiale. Forte d'un portefeuille de commandites qui touche la musique sur scène, le cinéma international et tous les échelons du sport - du niveau local et amateur aux plus hauts rangs professionnels -, RBC transforme depuis longtemps chacun de ses partenariats en levier de retombées positives.

Ce partenariat avec le Wrexham AFC renforce l'engagement mondial de RBC et accroît les investissements de la banque dans les collectivités partout en Europe. Dans le cadre de cette entente, RBC viendra en aide à la Wrexham AFC Foundation, un organisme qui met à profit le pouvoir rassembleur du soccer et l'influence du club pour améliorer concrètement la vie des enfants et des jeunes de Wrexham et du nord du pays de Galles.

Dave McKay, président et chef de la direction de RBC, a souligné à ce propos :

« À RBC, nous croyons à l'importance de collectivités fortes et prospères, au sein desquelles nous vivons et travaillons. Le Wrexham AFC en est le parfait exemple. Ce qui n'était au départ qu'une idée audacieuse est devenu l'une des plus belles histoires du sport : trois montées en trois saisons, une communauté au cœur de l'aventure et les yeux du monde entier rivés sur le club. Nous sommes fiers de faire équipe avec un club qui partage notre foi dans la force de la collectivité, et nous sommes de tout cœur avec lui pour ce nouveau chapitre. »

Rob McElhenney et Ryan Reynolds, coprésidents du Wrexham AFC, d'ajouter :

« Nous sommes ravis d'accueillir RBC à Wrexham. L'un d'entre nous a ouvert son tout premier compte bancaire auprès de la Banque Royale du Canada... On vous laisse deviner lequel. Ce partenariat nous tient donc particulièrement à cœur. Nous avons hâte de contribuer à faire connaître l'envergure mondiale de RBC, tandis que Wrexham poursuit son ascension vers la renommée internationale sur la scène du football. »

Michael Williamson, chef de la direction du Wrexham AFC, a déclaré :

« Je suis ravi d'accueillir la Banque Royale du Canada dans la famille du Wrexham AFC à titre de partenaire officiel du club en services bancaires et en gestion de patrimoine. À Wrexham, nous accordons une grande importance à notre mission, qui est de faire la fierté de notre communauté ; nous associer avec la Banque Royale du Canada, qui met résolument ses clients et les collectivités du monde entier au premier plan, coulait donc de source. Nous sommes impatients de collaborer avec RBC et de créer de nouvelles expériences pour nos partisans, tant à Wrexham que dans le monde entier, ainsi que pour sa clientèle internationale. »

Aperçu de la Banque Royale du Canada

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

À propos du Wrexham AFC

Établi à Wrexham, dans le nord du pays de Galles, le Wrexham Association Football Club évolue en EFL Championship (la deuxième division anglaise) après un parcours historique ponctué par un record de trois montées consécutives. Fondé en 1864, le club est le plus ancien du pays de Galles et la troisième plus ancienne équipe professionnelle au monde. Wrexham a remporté la Coupe du pays de Galles à 23 reprises (un record) et s'est imposé face à plusieurs des plus grands clubs au monde lors de la Coupe d'Angleterre et de la Coupe des vainqueurs de coupe de l'UEFA. Le Cae Ras, stade officiel du Wrexham AFC, est le plus vieux stade international au monde accueillant toujours des rencontres internationales.

Le Wrexham AFC appartient à Rob McElhenney et à Ryan Reynolds. L'objectif des nouveaux propriétaires est de faire grandir l'équipe et de hisser le Wrexham AFC jusqu'en Premier League, devant un public toujours plus nombreux et dans un stade modernisé, tout en apportant une contribution positive à l'ensemble de la collectivité de Wrexham.

Personnes-ressources, médias :

Fiona Anderson, RBC, [email protected]

Colin Henrys, Wrexham AFC, [email protected]

Sarah Pressler, Maximum Effort, [email protected]

SOURCE Banque Royale du Canada