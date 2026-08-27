La Banque Royale du Canada déclare des dividendes

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27 août, 2026, 06:03 ET

TORONTO, le 27 août 2026 /CNW/ -- La Banque Royale du Canada (TSX : RY) (NYSE : RY) a annoncé aujourd'hui que son Conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel sur ses actions ordinaires de 1,76 $ par action. Le dividende sera versé le ou après le 24 novembre 2026 aux actionnaires ordinaires inscrits à la fermeture des bureaux le 26 octobre 2026.

Le Conseil a aussi déclaré un dividende sur les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif ci-après. Ces dividendes seront versés le ou après le 24 novembre 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 26 octobre 2026.

  • Série BO à 0,3678125 $ l'action

Le Conseil a aussi déclaré un dividende sur les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif ci-après. Ces dividendes seront versés le ou après le 24 novembre 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 17 novembre 2026.

  • Série BW à 33,49 $ l'action

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SOURCE Banque Royale du Canada

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