Les parents canadiens veulent des enfants aptes à gérer l'argent, mais résistent à leur accorder de l'autonomie

Selon une nouvelle étude de Mydoh, 87 % des parents canadiens estiment qu'il est crucial pour leurs enfants de savoir gérer l'argent, mais la plupart hésitent à leur en laisser la responsabilité

TORONTO, le 26 août 2026 /CNW/ -- Annonçant de nouvelles habitudes et responsabilités, la rentrée scolaire offre des occasions d'apprentissage essentielles pour préparer les enfants à l'année à venir. Ces occasions d'apprentissage leur permettent notamment d'acquérir une aptitude essentielle à la vie quotidienne : gérer eux-mêmes leur argent. Les parents canadiens souhaitent que leurs enfants grandissent en ayant confiance en eux sur le plan financier. Mais lorsqu'il s'agit de leur déléguer la responsabilité de gérer eux-mêmes leur argent, ils sont nombreux à hésiter.

Une nouvelle étude commandée par Mydoh révèle un manque de cohésion : 87 % des parents canadiens disent qu'il est extrêmement ou très important que leur enfant apprenne à gérer son argent pendant l'année scolaire, dont la moitié (50 %) jugent cette aptitude extrêmement importante. En revanche, près de neuf parents sur dix (87 %) affirment avoir au moins une hésitation à lui confier une plus grande autonomie financière.

Les conclusions mettent en lumière un défi fondamental pour les familles : les enfants ne peuvent pas apprendre à gérer eux-mêmes leur argent sans s'y exercer. Voici les plus grandes hésitations des parents :

Leurs enfants dépenseront leur argent trop rapidement : 49 %

Leurs enfants feront de piètres décisions en matière de dépenses : 42 %

Leurs enfants seront victimes de fraude ou feront des achats en ligne risqués : 33 %

Leurs enfants ne sont pas encore assez grands : 23 %

Pour les parents, le défi consiste à trouver un équilibre entre l'autonomie financière croissante de leurs enfants et les conseils à leur donner pour qu'ils acquièrent de bonnes habitudes financières. Pour les enfants, ces aptitudes leur permettent de se forger une résilience financière dans une économie en mutation, à mesure qu'ils entrent dans l'âge adulte. Cela dit, ils doivent comprendre l'incidence réelle de leurs décisions financières.

« Les parents comprennent que la gestion de l'argent est une aptitude que leurs enfants auront besoin toute leur vie, mais savoir cela et se sentir à l'aise à l'idée de leur confier cette responsabilité sont deux choses très différentes, déclare Angelique de Montbrun, cheffe de la direction de Mydoh. Le but n'est pas de laisser aux enfants une liberté illimitée en matière d'argent. C'est de leur donner juste ce qu'il faut d'autonomie et les conseils dont ils ont besoin pour tirer des leçons de leurs décisions concrètes, alors que les enjeux sont encore faibles. »

Acquérir une autonomie financière, une décision à la fois

Selon les études, de nombreux parents canadiens donnent déjà à leurs enfants des occasions de prendre des décisions financières concrètes. Les deux tiers (67 %) s'attendent à ce que leur enfant mette de l'argent de côté pour s'offrir quelque chose durant l'année scolaire, tandis que 61 % s'attendent à ce qu'il gère lui-même son argent de poche et 57 %, qu'il effectue de petits achats de manière autonome.

Mais à mesure que le niveau de responsabilité augmente, les parents semblent plus réticents à lâcher les rênes. Moins d'un quart (22 %) d'entre eux se disent prêts à laisser leur enfant gérer une partie du budget consacré aux achats de rentrée scolaire et seulement 13 %, à le laisser effectuer ses propres achats en ligne.

« Les enfants ne sont pas soudainement prêts à devenir autonomes sur le plan financier : cette autonomie s'acquiert par l'expérience, affirme Vanessa Bowen, comptable professionnelle agréée et fondatrice de la plateforme d'accompagnement en finances personnelles Mint Worthy. Les parents peuvent leur confier des décisions qui leur semblent faciles à gérer, puis leur donner progressivement une plus grande responsabilité, à mesure que les enfants gagnent en confiance et en jugement. Des applications comme Mydoh offrent aux familles un moyen pratique de gérer cette transition, en laissant les enfants s'exercer à prendre des décisions réelles dans des limites définies et sécuritaires. »

Afin d'aider les parents à transformer les dépenses quotidiennes en occasions d'apprendre, Mme Bowen donne quelques conseils pour renforcer la confiance des enfants en matière d'argent, tout en mettant en place des garde-fous adaptés :

Commencez à petite échelle, puis donnez plus de latitude : Chaque nouvelle année scolaire s'accompagne de nouvelles responsabilités, et la responsabilité de gérer son argent peut en faire partie. Commencez par montrer à l'enfant à faire des choix simples - comme distinguer désirs et besoins, comparer les prix ou encore gérer l'argent du dîner du vendredi ou certains achats scolaires - puis lui confier plus de responsabilité au fil du temps. Des outils comme les catégories « Dépenser » et « Épargner » de Mydoh peuvent aider les enfants à voir combien ils ont de l'argent à dépenser, tandis que les objectifs d'épargne établis dans l'application leur donnent une raison tangible de mettre de l'argent de côté.

Laissez-le commettre de petites erreurs : Près d'un parent sur cinq (19 %) trouve difficile de prendre du recul et à accepter que leur enfant commette des erreurs financières. Mais une erreur aux conséquences minimes peut jouer un rôle important dans l'apprentissage. Si l'enfant dépense trop pour un article ou regrette un achat après-coup, les parents devraient résister à l'envie de corriger le tir sur-le-champ. Parlez-lui plutôt de ce qui s'est passé, de ce qu'il pourrait faire différemment la prochaine fois et de l'incidence de ce choix sur l'argent qu'il lui reste.

Confiez-lui une partie du budget de la rentrée scolaire : Cette année, seulement 22 % des parents sont prêts à laisser leur enfant gérer une partie du budget d'achats de la rentrée scolaire. Plutôt que de lui confier la responsabilité de tout, donnez-lui la responsabilité d'un aspect précis, par exemple décider comment dépenser une certaine somme pour les fournitures scolaires, comparer les diverses options ou faire le suivi de l'argent qu'il lui reste. Le fait de gérer un vrai budget permet aux enfants de déterminer les compromis à faire et de comprendre que l'argent dépensé pour ceci peut les empêcher de s'offrir cela.

Alliez autonomie et garde-fous : Quand les enfants sont prêts à faire de plus gros achats ou à commencer à magasiner en ligne, convenez ensemble de quelques règles simples, comme ce qu'ils peuvent acheter seuls, quand ils doivent vérifier auprès d'un parent et comment reconnaître une offre ou un site Web suspect. Des outils comme la carte à puce de Mydoh peuvent permettre aux enfants de s'exercer à prendre leurs propres décisions de dépenses, en respectant les limites établies, tandis que les parents peuvent être informés en temps réel de leurs achats. L'objectif est de leur permettre de prendre des décisions, tout en les aidant à reconnaître quand demander de l'aide.

En alliant les conseils d'un expert aux garde-fous intégrés de Mydoh, les parents peuvent utiliser la gestion quotidienne de la rentrée scolaire comme tremplin vers une stabilité financière durable.

Pour obtenir d'autres conseils de gestion financière de Vanessa et savoir comment Mydoh appuie les familles à adopter de bonnes habitudes avec l'argent, visitez le site : https://www.mydoh.ca/fr/apprendre/blogue/education/infofiche-sur-lindependance-financiere/.

Le présent bulletin vise uniquement à offrir des renseignements généraux et n'a pas pour objet de fournir des conseils juridiques ou financiers ni d'autres conseils professionnels. Veuillez consulter un conseiller professionnel en ce qui concerne votre situation particulière. Les renseignements présentés sont réputés être factuels et à jour, mais nous ne garantissons pas leur exactitude et ils ne devraient pas être considérés comme constituant une analyse exhaustive des sujets abordés. Les opinions exprimées reflètent le jugement de leur auteur à la date de publication et peuvent changer. Banque Royale du Canada et ses sociétés affiliées ne cautionnent ni expressément ni implicitement les tiers ou leurs conseils, opinions, renseignements, produits ou services.

Méthodologie du sondage

Ces conclusions sont tirées d'un sondage en ligne mené par Prodege entre le 7 et le 11 août 2026 au nom de Craft Public Relations, à la demande de Mydoh. Le sondage a permis en tout d'interroger 1 000 parents canadiens ayant des enfants de 6 à 17 ans. Les répondants reflètent la répartition démographique normale des membres du groupe de recherche de Prodege. La seule exception a été l'utilisation de quotas pour recueillir 200 réponses du Québec. L'idée était de permettre une segmentation fiable des résultats par région. Aucun autre quota démographique ou méthode post-sondage n'a été appliqué. Pour un échantillon de 1 000 personnes, la marge d'erreur de l'étude est de plus ou moins 3,1 points de pourcentage, avec un niveau de confiance de 95 % ; elle est plus élevée parmi les sous-ensembles de la population. Tous les questionnaires et sondages peuvent être touchés par d'autres types d'erreurs, notamment au chapitre de la couverture et des mesures.

À propos de RBC

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À propos de Mydoh

Depuis 2021, Mydoh aide les parents à inculquer de saines habitudes financières aux jeunes. Mydoh a été fondée sur la conviction commune que la gestion financière est non seulement quelque chose qui s'enseigne, mais aussi quelque chose qui s'apprend par l'expérience - et que cette expérience doit commencer tôt. Mydoh défend cette conviction depuis sa création et a pu aider plus de 300 000 Canadiens à bâtir une assise financière plus solide pour la nouvelle génération. Mydoh fait partie de RBCx, la division de technologie et d'innovation de RBC.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Nicole Grossman, Craft Public Relations (pour Mydoh)

[email protected] | 647 986-1266

SOURCE RBC Banque Royale