RBC Services aux investisseurs est nommée l'équipe opérationnelle de l'année

Nomination obtenue dans le cadre des prix d'excellence sectoriels 2026 de Securities Finance Times pour l'innovation en matière de règlement et le service clientèle

TORONTO, Aug. 19, 2026 /CNW/ -- RBC Services aux investisseurs (RBC SI) a été nommée l'équipe opérationnelle de l'année lors de la remise des prix d'excellence sectoriels 2026 de Securities Finance Times, dont la mission est de récompenser les entreprises, les personnes et les services les plus talentueux du secteur mondial du financement sur titres. Les lauréats sont sélectionnés au mérite par un groupe de professionnels indépendants de l'industrie. Ce prix récompense l'équipe Exploitation, Prêts de titres, de RBC SI, au service des gestionnaires d'actifs, caisses de retraite et fournisseurs d'assurance canadiens dont les actifs exigent les normes les plus élevées d'intégrité des règlements.

« Cette reconnaissance en tant qu'équipe opérationnelle de l'année, décernée par Securities Finance Times témoigne de l'engagement qui nous définit envers la clientèle. Dans un marché où la précision des règlements et la résilience opérationnelle sont non négociables, notre équipe Exploitation, Prêts de titres a fixé une nouvelle norme, et ce prix lui revient entièrement, a déclaré Claire Johnson, cheffe de la direction, RBC SI. Nous continuerons d'investir dans les technologies et les talents sur lesquels comptent nos clients, car la recherche de l'excellence opérationnelle représente pour nous une quête sans fin. »

Grâce à l'octroi de prêts actifs dans 34 marchés de prêts, l'équipe joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'infrastructure du marché au Canada. Classée au premier rang selon la valeur moyenne des prêts accordés dans le cadre des actions, des FNB, des titres de créance d'État et des obligations de sociétés au Canada1, et reconnue comme le premier prêteur sur le marché des titres de créance du gouvernement du Canada, la position de chef de file du marché de RBC SI reflète une équipe qui se plie à un niveau d'exigence exceptionnel.

Exerçant ses activités à partir de ses bureaux à Toronto et à Kuala Lumpur, l'équipe Exploitation, Prêts de titres, offre à sa clientèle un soutien 24 heures sur 24 sur tous les fuseaux horaires mondiaux pour satisfaire aux exigences complexes en matière de réglementation, de règlement et de compétence au Canada.

Une automatisation qui produit des résultats mesurables pour la clientèle

Cet engagement envers la précision s'appuie sur un investissement soutenu dans la technologie. Au cours de l'année écoulée, l'équipe a déployé des solutions d'automatisation internes qui ont apporté des améliorations mesurables dans les domaines du règlement, du risque et du service clientèle :

Un raccourcissement considérable des délais moyens des règlements quotidiens

La gestion des ordres de bout en bout qui assure un règlement plus rapide et plus fluide pour les clients institutionnels

Une correction des écarts de rapprochement, entraînant une réduction de l'exposition au risque

Des améliorations de la gestion des garanties, permettant une utilisation plus efficace des actifs disponibles au nom des clients

« Chaque décision prise par l'équipe se fonde sur une même question : de quoi nos clients ont-ils besoin ? C'est cette discipline axée sur le client qui est le moteur de l'amélioration continue sur l'ensemble de la chaîne de valeur, explique Kerry Phippen, première directrice générale, Exploitation des services, Marché. Le talent de cette équipe est extraordinaire. C'est grâce au travail qu'elle accomplit et au niveau d'exigence qu'elle s'impose que nos clients peuvent exercer leurs activités en toute confiance. »

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

À propos de RBC Services aux investisseurs

RBC Services aux investisseurs offre des solutions de services de placement aux gestionnaires d'actifs, aux propriétaires d'actifs, aux fournisseurs d'assurance, aux conseillers en investissements du Canada et aux institutions financières mondiales. Comptant plus de 1 800 employés et des bureaux dans le monde entier, nous avons pour but de protéger les actifs de nos clients et de favoriser leur croissance. Entité intégrée à la Banque Royale du Canada, la plus grande banque au Canada, RBC Services aux investisseurs administre des actifs dont la valeur dépasse 3 100 milliards de dollars canadiens. Pour en savoir plus, allez à rbcis.com.

Personne-ressource pour les médias :

Ylana Kurtz, RBC Services aux investisseurs







1 Source : S&P Global Market Intelligence. Classement fondé sur la valeur moyenne des prêts accordés dans le cadre de titres canadiens, limités aux actions, aux FNB, aux titres de créance d'État et aux obligations de sociétés au T2 2026.

SOURCE RBC Investor Services