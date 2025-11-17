TORONTO, le 17 nov. 2025 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) communiquera ses résultats du quatrième trimestre et ses résultats de l'exercice 2025 le 3 décembre, lesquels seront disponibles sur le site rbc.com/investisseurs.

Les résultats financiers devraient être communiqués vers 6 h 00 heure de l'Est (HE). La conférence téléphonique de RBC, prévue pour 8 h 00 (HE), comportera une présentation par des membres de la direction de RBC et sera suivie d'une période de questions avec des analystes. Les personnes intéressées peuvent suivre la téléconférence en mode écoute seulement et y accéder à rbc.com/investisseurs/information-financiere.html ou par téléphone en composant le 365-605-5174 ou 888-510-2356, avec le code d'accès 6737613#. Veuillez appeler entre 7 h 50 et 7 h 55 (HE).

Les commentaires de la direction sur les résultats seront affichés sur le site de RBC peu après la conférence téléphonique. De plus, un enregistrement de la conférence sera disponible à partir de 17 h (HE), le 3 décembre 2025, jusqu'au 25 février 2026, à l'adresse rbc.com/investisseurs/information-financiere.html ou par téléphone (647-362-9199 ou 800-770-2030, code d'accès 6737613#).

