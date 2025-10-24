TORONTO, le 24 oct. 2025 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) a annoncé aujourd'hui son intention, sous réserve de l'approbation du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), de racheter la totalité de ses actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif (FPUNV), série BH (actions de série BH), émises et en circulation, (TSX: RY.PR.N) et les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif NVCC, série BI (actions de série BI) (TSX: RY.PR.O) le 8 décembre 2025, au comptant, au prix de rachat de 25,00 $ par action de série BH et de 25,00 $ par action de série BI.

La Banque a également déclaré un dividende de 14 jours de 0,046986301 $ CA par action de série BH et de 0,046986301 $ CA par action de série BI pour la période du 24 novembre (date du dernier versement de dividende déclaré) à la date de rachat, le 8 décembre 2025, sans compter cette date. Le dernier dividende pour les actions de série BH et les actions de série BI sera versé aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 10 novembre 2025. Il en résulte un montant total de 25,046986301 $ par action de série BH et de 25,046986301 $ par action de série BI, à verser le 8 décembre 2025, lors de la remise des actions de série BH et des actions de série BI.

Il y a 6 000 000 actions de série BH en circulation, représentant 150 millions de dollars de capital, et 6 000 000 actions de série BI en circulation, représentant 150 millions de dollars de capital. Les rachats seront financés au moyen des fonds propres de la Banque Royale du Canada.

Personnes-ressources - investisseurs :

Asim Imran, Relations avec les investisseurs 416 955-7804

Personne-ressource, médias :

Tracy Tong, Communications financières, 437 655-1915

SOURCE Banque Royale du Canada