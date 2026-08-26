RBC est de retour au Festival international du film de Toronto pour célébrer les idées qui façonnent la culture et rapprochent les collectivités

Des incontournables du Festival, la galerie Tapis rouge RBC et Maison RBC reviennent sous les projecteurs

Principaux points à retenir :

RBC célèbre sa 19 e année à titre de partenaire majeur du Festival international du film de Toronto (TIFF)

Maison RBC s'impose de nouveau comme le lieu par excellence pour les événements du Festival et accueille pour une cinquième année le Los Angeles Times Studio présenté par RBC.

La galerie Tapis rouge RBC offre aux membres Avion Récompenses un accès privilégié pour voir les célébrités, en plus d'une chance de gagner 25 000 points Avion Récompenses.

Le Black Excellence Brunch présenté par RBC dans le cadre du TIFF revient pour une quatrième année consécutive, et RBC agit à titre de partenaire de soutien officiel du gala des TIFF Tribute Awards pour une deuxième année.

TORONTO, Aug. 26, 2026 /CNW/ -- À l'occasion du retour du Festival international du film de Toronto (TIFF), RBC célèbre ses 19 ans d'engagement en tant que partenaire majeur avec une série d'activités et d'événements parmi les plus prisés du Festival, conçus pour souligner les idées qui façonnent la culture, transforment les perspectives et rapprochent les collectivités.

La Maison RBC demeure le lieu par excellence pour les réceptions de l'industrie cinématographique tout au long du Festival et accueillera des événements entourant certaines des premières les plus attendues. Situé au restaurant Petros82, en plein cœur du quartier des spectacles de Toronto, cet espace accueillera également pour une cinquième année le Los Angeles Times Studio présenté par RBC, un lieu spécialement aménagé pour réaliser des entrevues vidéo, des séances de portraits et du contenu captivant avec de grandes têtes d'affiche du TIFF.

La galerie Tapis rouge RBC est de retour et s'affirme comme l'un des endroits les plus courus du TIFF pour voir des vedettes, offrant aux cinéphiles une place de choix aux premières loges du tapis rouge. Situé sur la place David Pecaut (au 215, King Street West, Toronto), le long du tapis rouge du Roy Thomson Hall, cet espace offre aux membres Avion Récompenses Élite, Privilège et Sélect un accès privilégié pour voir les vedettes arriver à la première de leur gala. Les participants recevront un sac-cadeau à leur arrivée (jusqu'à épuisement des stocks), en plus de courir la chance de gagner un grand prix de 25 000 points Avion Récompenses et bien plus encore. Les membres Avion Récompenses Élite et Privilège peuvent réserver leur place à l'avance sur https://rbctiff.com/ (premier arrivé, premier servi, places limitées). Les membres Avion Récompenses Sélect et le grand public peuvent quant à eux se présenter dans la file d'attente de dernière minute le jour même, selon les places disponibles.

Le Black Excellence Brunch présenté par RBC dans le cadre du TIFF revient pour une quatrième année consécutive, poursuivant sa mission de valoriser, d'honorer et de célébrer les talents émergents canadiens ainsi que l'inclusion dans le monde du cinéma. Ce rassemblement offre l'occasion d'échanger, de créer des liens et de progresser ensemble en réunissant des intervenants des milieux cinématographiques d'ici et d'ailleurs.

Pour une deuxième année consécutive, RBC est fière d'être un partenaire de soutien officiel du gala des TIFF Tribute Awards, qui aura lieu le 13 septembre. Événement phare du Festival, ce gala annuel de financement vise à soutenir la programmation offerte à longueur d'année par le TIFF et à appuyer sa mission d'élargir les perspectives grâce au 7e art. Cette soirée rend hommage à des personnalités d'exception du monde du spectacle, des acteurs et réalisateurs chevronnés aux créateurs émergents qui commencent à s'imposer dans l'industrie.

Au-delà du Festival, RBC soutient les créateurs depuis de nombreuses années en offrant à la prochaine génération de talents les outils, les réseaux et les occasions nécessaires pour bâtir une carrière durable, tout en favorisant l'inclusion et la prospérité au sein des collectivités d'un bout à l'autre du pays. Grâce à la collaboration continue entre RBC et le TIFF, l'initiative « Share Her Journey » a ouvert de réelles perspectives aux créatrices de récits à l'écran, réduisant les disparités en matière de production et d'accès à l'industrie par la mise en place d'une structure ciblée axée sur la visibilité, le mentorat et l'avancement professionnel.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

Personne-ressource, médias :

Nicholas Davison, Marque et communications RBC

SOURCE RBC Groupe Financier