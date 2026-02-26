TORONTO, le 26 févr. 2026 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) a annoncé aujourd'hui que son Conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel sur ses actions ordinaires de 1,64 $ par action. Le dividende sera versé le ou après le 22 mai 2026 aux actionnaires ordinaires inscrits à la fermeture des bureaux le 23 avril 2026.

Le Conseil a aussi déclaré un dividende sur les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif ci-après. Ces dividendes seront versés le ou après le 22 mai 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 23 avril 2026.

• Série BO Dividende no 30 de 0,3678125 $ par action.

Le Conseil a aussi déclaré un dividende sur les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif ci-après. Ces dividendes seront versés le ou après le 22 mai 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 14 mai 2026.

• Série BW Dividende no 4 de 33,49 $ par action.

