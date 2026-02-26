La Banque Royale du Canada déclare des dividendes English

Nouvelles fournies par

Banque Royale du Canada

26 févr, 2026, 06:03 ET

TORONTO, le 26 févr. 2026 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) a annoncé aujourd'hui que son Conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel sur ses actions ordinaires de 1,64 $ par action. Le dividende sera versé le ou après le 22 mai 2026 aux actionnaires ordinaires inscrits à la fermeture des bureaux le 23 avril 2026.

Le Conseil a aussi déclaré un dividende sur les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif ci-après. Ces dividendes seront versés le ou après le 22 mai 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 23 avril 2026.

•     Série BO    Dividende no 30 de    0,3678125 $ par action.

Le Conseil a aussi déclaré un dividende sur les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif ci-après. Ces dividendes seront versés le ou après le 22 mai 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 14 mai 2026.

•    Série BW    Dividende no 4 de    33,49 $ par action.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Personne-ressource, investisseurs :
Asim Imran, Relations avec les investisseurs, 416 955-7804

Personne-ressource, médias :
Tracy Tong, Communications financières, 437 655-1915

SOURCE Banque Royale du Canada

Profil de l'entreprise

Banque Royale du Canada

Aperçu de RBC La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d’être, guidée par des principes et orientée vers l’excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 100 000 employés qui mettent à profit leur...

Compagnie(s) connexe(s)

RRYIRFRE

RBC (French)