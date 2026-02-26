Sauf indication contraire, tous les montants sont libellés en dollars canadiens et sont basés sur nos états financiers présentés selon la Norme comptable internationale 34 Information financière intermédiaire. Notre rapport aux actionnaires portant sur le premier trimestre de 2026 ainsi que notre document d'information financière complémentaire sont disponibles sur notre site Web, à l'adresse rbc.com/investisseurs, et sur SEDAR+, à l'adresse sedarplus.com.

Bénéfice net

5,8 milliards

de dollars

Hausse de 13 %

d'un exercice à l'autre Bénéfice dilué

par action(1)

4,03 $

Hausse de 14 %

d'un exercice à l'autre Total de la DPPC(1)

1,1 milliard

de dollars

Ratio de la DPPC liée aux

prêts(1) en hausse de 2 p.b.(1)

d'un trimestre à l'autre RCP(1)

17,6 %

Hausse de 80 p.b.

d'un exercice à l'autre Ratio CET1(1)

13,7 %

Supérieur au seuil réglementaire Bénéfice net ajusté(2)

5,9 milliards

de dollars

Hausse de 12 % d'un exercice à l'autre Bénéfice dilué par action ajusté(2)

4,08 $

Hausse de 13 % d'un exercice à l'autre Total de la CVPC(1)

7,8 milliards

de dollars

Ratio de la CVPC liée aux

prêts(1) en hausse de 2 p.b.

d'un trimestre à l'autre RCP ajusté(2)

17,8 %

Hausse de 60 p.b.

d'un exercice à l'autre Ratio de liquidité

à court terme(1)

124 %

Baisse par rapport à

127 % au trimestre précédent

TORONTO, le 26 févr. 2026 /CNW/ - La Banque Royale du Canada(3) (TSX: RY) (NYSE: RY) a déclaré aujourd'hui un bénéfice net record de 5,8 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 janvier 2026, soit une hausse de 654 millions, ou 13 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Le bénéfice dilué par action s'est établi à 4,03 $, en hausse de 14 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui reflète l'amélioration des résultats des secteurs Gestion de patrimoine, Services bancaires aux particuliers, Services bancaires aux entreprises et Marchés des Capitaux, qui a été en partie neutralisée par la baisse du résultat du secteur Assurances. Le bénéfice net ajusté(2) de 5,9 milliards de dollars et le bénéfice dilué par action ajusté(2) de 4,08 $ affichent une hausse respective de 12 % et de 13 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

« RBC a entamé l'exercice 2026 en position de force dans l'ensemble de notre modèle d'affaires diversifié et dans les principaux marchés mondiaux où nous exerçons nos activités. Nous avons poursuivi sur cette lancée au premier trimestre et avons présenté des résultats records soutenus par une forte croissance du bénéfice, un bilan et une position de capital solides ainsi qu'un rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires élevé qui continue de créer de la valeur pour nos actionnaires.

Notre performance record est le reflet direct de notre clientèle de premier ordre et de l'engagement de l'équipe RBC à fournir des services, des conseils et des informations exceptionnels à grande échelle. Dans un monde de plus en plus complexe, nous nous consacrons à mobiliser toute la puissance des capacités mondiales de RBC pour servir notre clientèle et répondre à ses besoins en constante évolution. »

- Dave McKay, président et chef de la direction de la Banque Royale du Canada

Le bénéfice avant dotation et impôt(2) record de 8,5 milliards de dollars a progressé de 1,0 milliard, ou 14 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la hausse du revenu net d'intérêt reflétant la croissance moyenne des volumes dans les secteurs Services bancaires aux particuliers et Services bancaires aux entreprises, et de l'élargissement des écarts dans le secteur Services bancaires aux particuliers. La hausse des revenus liés aux services tarifés du secteur Gestion de patrimoine, qui reflète l'appréciation des marchés et les ventes nettes, et l'augmentation des revenus constatée pour le secteur Marchés des Capitaux du fait de la vigueur du secteur Marchés mondiaux ont également contribué à cette augmentation. Ces facteurs ont été annulés en partie par l'accroissement de la rémunération variable proportionnelle à l'amélioration des résultats, de même que par la hausse des coûts liés au personnel.

Nos résultats consolidés reflètent une augmentation de 40 millions de dollars du total de la dotation à la provision pour pertes de crédit par rapport à il y a un an, en raison essentiellement de la hausse des dotations dans les secteurs Marchés des Capitaux et Services bancaires aux particuliers, partiellement contrebalancée par le repli des dotations dans les secteurs Gestion de patrimoine et Services bancaires aux entreprises. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est établi à 41 p.b., en baisse de 1 p.b. par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux(1) s'est chiffré à 40 p.b., en hausse de 1 p.b., alors que le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs(1) s'est établi à 1 p.b., une diminution de 2 p.b. Le bénéfice avant impôt comptabilisé s'est élevé à 7,4 milliards de dollars, en hausse de 1,0 milliard, ou 15 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net s'est accru de 6 %, reflétant la croissance de chacun de nos secteurs d'exploitation. Le bénéfice net ajusté(2) a affiché une augmentation de 6 % par rapport à cette même période. Le bénéfice avant dotation et impôt(2) a augmenté de 0,7 milliard de dollars, ou 8 %, la hausse des revenus ayant plus que neutralisé la croissance des dépenses. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est établi à 41 p.b., en hausse de 2 p.b. par rapport au trimestre précédent. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux s'est chiffré à 40 p.b., une augmentation de 2 p.b. par rapport au trimestre précédent, en raison principalement de la hausse des dotations dans les secteurs Marchés des Capitaux et Services bancaires aux particuliers, en partie contrebalancée par la baisse des dotations dans le secteur Services bancaires aux entreprises, alors que le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs s'est établi à 1 p.b., ce qui est stable par rapport au trimestre précédent.

Notre position de capital demeure forte, avec un ratio de fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires (CET1)(1) de 13,7 %, témoignant ainsi de la forte croissance des volumes. Nous avons également versé à nos actionnaires 3,3 milliards de dollars, dont 1,0 milliard sous forme de rachats d'actions et 2,3 milliards sous forme de dividendes sur actions ordinaires.

_______________________________________ (1) Se reporter au glossaire de notre rapport de gestion intermédiaire daté du 25 février 2026, disponible à l'adresse sedarplus.com, pour une explication de la composition de ces mesures. Cette explication est intégrée par renvoi aux présentes. (2) Il s'agit de mesures ou de ratios hors PCGR. Pour plus de détails, y compris un rapprochement, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR aux pages 4 et 5 du présent communiqué portant sur les résultats. (3) Les expressions « nous », « notre », « la banque » ou « RBC » désignent la Banque Royale du Canada et ses filiales, le cas échéant.



Données présentées :

Montants ajustés(4) :



T1 2026

par rapport au

T1 2025 • Bénéfice net de 5 785 millions de dollars ↑ 13 % • Bénéfice net de 5 861 millions de dollars ↑ 12 %

• Bénéfice dilué par action de 4,03 $ ↑ 14 % • Bénéfice dilué par action de 4,08 $ ↑ 13 %

• RCP de 17,6 % ↑ 80 p.b. • RCP de 17,8 % ↑ 60 p.b.

• Ratio CET1(5) de 13,7 % ↑ 50 p.b.





T1 2026

par rapport au

T4 2025 • Bénéfice net de 5 785 millions de dollars ↑ 6 % • Bénéfice net de 5 861 millions de dollars ↑ 6 %

• Bénéfice dilué par action de 4,03 $ ↑ 7 % • Bénéfice dilué par action de 4,08 $ ↑ 6 %

• RCP de 17,6 % ↑ 80 p.b. • RCP de 17,8 % ↑ 60 p.b.

• Ratio CET1(5) de 13,7 % ↑ 20 p.b.







Services bancaires aux particuliers

Le bénéfice net de 1 962 millions de dollars a augmenté de 284 millions, ou 17 %, sur un an, en raison principalement de la hausse du revenu net d'intérêt reflétant l'élargissement des écarts et la croissance moyenne des volumes de 2 %, y compris 4 % pour les prêts, dans le secteur Services bancaires aux particuliers - Canada. La hausse des revenus autres que d'intérêt favorisée par la croissance des actifs liés aux services tarifés des clients, qui reflète l'appréciation des marchés et les ventes nettes, a également contribué à la hausse. La marge nette d'intérêt a augmenté de 14 p.b., en raison surtout des changements favorables dans la composition des produits.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net s'est accru de 75 millions de dollars, ou 4 %, en raison principalement de la hausse du revenu net d'intérêt reflétant la croissance moyenne des volumes de 1 % pour les prêts et de l'élargissement des écarts dans le secteur Services bancaires aux particuliers - Canada, et de la baisse des frais autres que d'intérêt. La marge nette d'intérêt s'est accrue de 2 p.b. du fait surtout d'une variation favorable dans la composition des dépôts.

Services bancaires aux entreprises

Le bénéfice net de 863 millions de dollars s'est accru de 86 millions, ou 11 %, sur un an, en raison essentiellement de l'augmentation du revenu net d'intérêt, reflétant la croissance moyenne des volumes de 5 % pour les dépôts et de 4 % pour les prêts, et du recul de la dotation à la provision pour pertes de crédit, attribuable surtout à la diminution des dotations liées aux prêts douteux dans certains secteurs d'activité.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net a augmenté de 53 millions de dollars, ou 7 %, en raison principalement de la baisse de la dotation à la provision pour pertes de crédit.

Gestion de patrimoine

Le bénéfice net de 1 295 millions de dollars a augmenté de 315 millions, ou 32 %, par rapport à il y a un an, en raison essentiellement de la croissance des actifs liés aux services tarifés des clients, qui reflète l'appréciation des marchés et les ventes nettes.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net a augmenté de 11 millions de dollars, ou 1 %, en raison essentiellement de la croissance des revenus, qui découle de la hausse des actifs liés aux services tarifés des clients, du revenu net d'intérêt et des honoraires liés au rendement. Ces facteurs ont été largement contrebalancés par l'accroissement des charges, qui reflète principalement la hausse des coûts liés au personnel, notamment l'augmentation saisonnière de la rémunération, et l'incidence des ajustements fiscaux favorables au trimestre précédent.

Assurances

Le bénéfice net de 213 millions de dollars a diminué de 59 millions, ou 22 %, par rapport à il y a un an, ce qui s'explique surtout par la baisse du résultat des activités d'assurance découlant de l'incidence des reprises de contrats de réassurance à l'exercice précédent.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net a augmenté de 115 millions de dollars, ou 117 %, en raison essentiellement de l'accroissement du résultat des activités d'assurance, car le bénéfice net du trimestre précédent comprenait l'incidence des changements défavorables des hypothèses actuarielles annuelles et un ajustement au titre de reprises de contrats de réassurance.

Marchés des Capitaux

Le bénéfice net de 1 478 millions de dollars a augmenté de 46 millions de dollars, ou 3 %, sur un an, en raison surtout de la hausse des revenus du secteur Marchés mondiaux, qui a été atténuée par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net a augmenté de 47 millions de dollars, ou 3 %, en raison surtout de l'accroissement des revenus du secteur Marchés mondiaux découlant de la hausse des revenus tirés des activités de négociation de titres de participation dans la plupart des régions et de l'augmentation des revenus tirés des activités de négociation de titres à revenu fixe dans toutes les régions. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse de la rémunération par suite de l'amélioration des résultats et par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit.

____________________________________ (4) Il s'agit de mesures ou de ratios hors PCGR. Pour plus de détails, y compris un rapprochement, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR aux pages 4 et 5 du présent communiqué portant sur les résultats (5) Se reporter au glossaire de notre rapport de gestion intermédiaire daté du 25 février 2026, disponible à l'adresse sedarplus.com, pour une explication de la composition de ces mesures. Cette explication est intégrée par renvoi aux présentes.

Services de soutien généraux

La perte nette s'est chiffrée à 26 millions de dollars pour le trimestre considéré, en raison principalement des coûts non affectés résiduels, neutralisés partiellement par les activités de gestion actif-passif.

La perte nette s'est établie à 76 millions de dollars au trimestre précédent, du fait essentiellement des coûts non affectés résiduels, contrebalancés en partie par les activités de gestion actif-passif.

La perte nette s'est chiffrée à 8 millions de dollars à la période correspondante de l'exercice précédent.

Fonds propres, liquidité et qualité du crédit

Fonds propres - Au 31 janvier 2026, notre ratio CET1(6) s'est chiffré à 13,7 %, en hausse de 20 p.b. par rapport au trimestre précédent, ce qui reflète le montant net des capitaux autogénérés, les mises à jour réglementaires et les mises à jour des modèles, ainsi que l'incidence favorable de l'ajustement de la juste valeur des autres éléments du résultat global, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation de l'actif pondéré en fonction des risques attribuable à l'expansion des activités et par les rachats d'actions.

Liquidité - Pour le trimestre clos le 31 janvier 2026, la moyenne du ratio de liquidité à court terme(6) s'est établie à 124 %, ce qui représente un excédent d'environ 91 milliards de dollars, comparativement à 127 % et à un excédent d'environ 97 milliards au trimestre précédent. Le ratio de liquidité à court terme moyen(6) a diminué par rapport au trimestre précédent, principalement en raison de la progression des titres et des prêts, qui a été partiellement contrebalancée par une augmentation des dépôts et du financement.

Au 31 janvier 2026, le ratio de liquidité à long terme(6) s'établissait à 111 %, ce qui se traduit par un excédent d'environ 113 milliards de dollars, comparativement à 112 % et à un excédent d'environ 127 milliards au trimestre précédent. Le ratio de liquidité à long terme(6) a diminué par rapport au trimestre précédent, en raison principalement de la croissance des prêts.

Qualité du crédit

Premier trimestre de 2026 par rapport au premier trimestre de 2025

Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit de 1 090 millions de dollars a augmenté de 40 millions, ou 4 %, par rapport à il y a un an, ce qui s'explique surtout par la hausse des dotations dans les secteurs Marchés des Capitaux et Services bancaires aux particuliers, en partie neutralisée par la diminution des dotations dans les secteurs Gestion de patrimoine et Services bancaires aux entreprises. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts de 41 p.b. s'est replié de 1 p.b. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux de 40 p.b. a augmenté de 1 p.b.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs de 28 millions de dollars a diminué de 40 millions, ou 59 %, en raison surtout des changements défavorables concernant la qualité du crédit et des changements favorables dans nos perspectives macroéconomiques. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par le transfert vers les prêts douteux dans le secteur Marchés des Capitaux au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux de 1 068 millions de dollars a augmenté de 83 millions, ou 8 %, en raison surtout de l'augmentation des dotations dans les secteurs Services bancaires aux particuliers et Marchés des Capitaux, qui a été neutralisée en partie par la diminution des dotations dans le secteur Services bancaires aux entreprises.

Premier trimestre de 2026 par rapport au quatrième trimestre de 2025

Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit a augmenté de 83 millions de dollars, ou 8 %, par rapport au trimestre précédent, en raison essentiellement de la hausse des dotations dans le secteur Marchés des Capitaux, en partie contrebalancée par le repli des dotations dans le secteur Services bancaires aux entreprises. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est accru de 2 p.b. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux a augmenté de 2 p.b.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs s'est accrue de 14 millions de dollars du fait surtout de la diminution des changements favorables dans nos perspectives macroéconomiques, contrebalancée en partie par la baisse des changements défavorables concernant la qualité du crédit.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux a augmenté de 84 millions de dollars, ou 9 %, en raison principalement de l'augmentation des dotations dans les secteurs Marchés des Capitaux et Services bancaires aux particuliers, contrebalancée en partie par le repli des dotations dans le secteur Services bancaires aux entreprises.

________________________________________ (6) Se reporter au glossaire de notre rapport de gestion intermédiaire daté du 25 février 2026, disponible à l'adresse sedarplus.com, pour une explication de la composition de ces mesures. Cette explication est intégrée par renvoi aux présentes.

Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR

Mesures de rendement

Nous mesurons et évaluons le rendement de nos activités consolidées et de chacun de nos secteurs d'exploitation en fonction d'un certain nombre de paramètres financiers, dont le bénéfice net et le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires. Certaines mesures financières, incluant le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, n'ont pas de définition normalisée en vertu des principes comptables généralement reconnus (PCGR) et pourraient ne pas être comparables aux mesures analogues que présentent d'autres institutions financières.

Mesures hors PCGR

Les mesures et les ratios hors PCGR n'ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR et ne sont pas nécessairement comparables à des mesures semblables présentées par d'autres institutions financières.

L'analyse qui suit décrit les mesures et des ratios hors PCGR que nous utilisons pour évaluer nos résultats d'exploitation.

Bénéfice avant dotation et impôt

Nous nous servons du bénéfice avant dotation et impôt pour évaluer notre capacité à faire croître notre bénéfice de façon continue, compte non tenu des pertes de crédit, lesquelles sont touchées par le caractère conjoncturel du cycle du crédit. Le bénéfice avant dotation et impôt peut améliorer la comparabilité de notre performance financière et permettre aux lecteurs de mieux évaluer les tendances liées aux activités sous-jacentes. Le tableau qui suit présente un rapprochement de nos résultats présentés et du bénéfice avant dotation et impôt, et illustre le calcul du bénéfice avant dotation et impôt présenté.



Pour les trimestres clos

(en millions de dollars canadiens) le 31 janvier

2026

le 31 octobre

2025

le 31 janvier

2025



Bénéfice net 5 785 $ 5 434 $ 5 131 $

Plus : Impôt sur le résultat 1 622

1 394

1 302



Plus : Dotation à la provision pour pertes de crédit 1 090

1 007

1 050



Bénéfice avant dotation et impôt 8 497 $ 7 835 $ 7 483 $



Résultats et ratios ajustés

Nous sommes d'avis que les résultats ajustés sont plus représentatifs de nos résultats d'exploitation courants et permettent aux lecteurs de mieux comprendre le point de vue de la direction à l'égard de la performance. Les éléments spécifiés décrits ci-après peuvent entraîner une volatilité qui pourrait occulter les tendances de la performance des activités sous-jacentes, et l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions peut varier considérablement d'une organisation à l'autre. Exclure l'incidence des éléments spécifiés et de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition pourrait améliorer la comparabilité de notre performance financière et permettre aux lecteurs de mieux évaluer les tendances liées aux activités sous-jacentes.

Nos résultats du trimestre clos le 31 janvier 2025 ont été ajustés de manière à refléter l'élément spécifié suivant :

Les coûts de transaction et d'intégration de la Banque HSBC Canada (HSBC Canada).

Les ratios ajustés, y compris le bénéfice par action ajusté (de base et dilué), le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté et le ratio d'efficience ajusté, qui sont tirés des résultats ajustés, sont utiles aux lecteurs puisqu'ils peuvent améliorer la comparabilité dans le cadre de l'évaluation de la rentabilité calculée par action, de l'efficience avec laquelle les bénéfices sont générés à partir de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires et de l'efficience avec laquelle les coûts sont gérés par rapport aux revenus. Les résultats et les ratios ajustés peuvent également servir de base pour aider les lecteurs à prendre des décisions en matière de stratégie et d'attribution des fonds propres.

Le tableau qui suit présente un rapprochement de nos résultats présentés et de nos résultats ajustés et illustre le calcul des mesures ajustées présentées. Les résultats et ratios ajustés présentés ci-après sont des mesures ou ratios hors PCGR.

Résultats consolidés, montants présentés et ajustés



Aux ou pour les trimestres clos les

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action, les nombres d'actions et les pourcentages) 31 janvier

2026

31 octobre

2025

31 janvier

2025



Total des revenus 17 960 $ 17 209 $ 16 739 $

Dotation à la provision pour pertes de crédit 1 090

1 007

1 050



Frais autres que d'intérêt 9 463

9 374

9 256



Bénéfice avant impôt 7 407

6 828

6 433



Impôt sur le résultat 1 622

1 394

1 302



Bénéfice net 5 785 $ 5 434 $ 5 131 $

Bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires 5 643 $ 5 293 $ 5 011 $

Nombre moyen d'actions ordinaires (en milliers) 1 398 580

1 403 782

1 413 937



Bénéfice de base par action (en dollars) 4,03 $ 3,77 $ 3,54 $

Nombre moyen d'actions ordinaires diluées (en milliers) 1 401 884

1 406 696

1 416 502



Bénéfice dilué par action (en dollars) 4,03 $ 3,76 $ 3,54 $

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 17,6 % 16,8 % 16,8 %

Taux d'imposition effectif 21,9 % 20,4 % 20,2 %

Total des ajustements ayant une incidence sur le bénéfice net (avant impôt) 102 $ 153 $ 165 $

Élément spécifié : Coûts de transaction et d'intégration de HSBC Canada (1) -

-

12



Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition (2) 102

153

153



Total de l'impôt sur le résultat au titre des ajustements ayant une incidence sur le bénéfice net 26 $ 33 $ 42 $

Élément spécifié : Coûts de transaction et d'intégration de HSBC Canada (1) -

-

6



Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition (2) 26

33

36



Résultats ajustés (3)













Bénéfice avant impôt ajusté 7 509 $ 6 981 $ 6 598 $

Impôt sur le résultat ajusté 1 648

1 427

1 344



Bénéfice net ajusté 5 861

5 554

5 254



Bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires ajusté 5 719

5 413

5 134



Nombre moyen d'actions ordinaires (en milliers) 1 398 580

1 403 782

1 413 937



Bénéfice de base par action ajusté (en dollars) (3) 4,09 $ 3,86 $ 3,63 $

Nombre moyen d'actions ordinaires diluées (en milliers) 1 401 884

1 406 696

1 416 502



Bénéfice dilué par action ajusté (en dollars) (3) 4,08 $ 3,85 $ 3,62 $

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - ajusté (3) 17,8 % 17,2 % 17,2 %

Taux d'imposition effectif ajusté (3) 21,9 % 20,4 % 20,4 %



(1) Ces montants ont été comptabilisés dans le secteur Services de soutien généraux. (2) Représente l'incidence de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition (excluant l'amortissement des logiciels), et de toute dépréciation du goodwill. (3) Se reporter au glossaire de notre rapport de gestion intermédiaire daté du 25 février 2026, disponible à l'adresse sedarplus.com, pour une explication de la composition de ces mesures. Cette explication est intégrée par renvoi aux présentes.

Pour de plus amples renseignements sur le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires et les autres principales mesures du rendement et mesures et ratios hors PCGR, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR de notre rapport aux actionnaires portant sur le premier trimestre de 2026.

Mise en garde au sujet des déclarations prospectives

À l'occasion, nous faisons des déclarations prospectives verbalement ou par écrit au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, et de toute loi sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada. Nous pouvons faire des déclarations prospectives dans le présent document, dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission, dans des rapports aux actionnaires et dans d'autres communications. En outre, nos représentants peuvent formuler verbalement des énoncés prospectifs aux analystes, aux investisseurs, aux médias et à d'autres personnes. Les déclarations prospectives dans le présent document comprennent, sans toutefois s'y limiter, les déclarations de notre président et chef de la direction. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document reflètent les points de vue de la direction et sont présentées afin d'aider les détenteurs de nos titres et les analystes financiers à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation aux dates présentées et pour les périodes closes à ces dates, ainsi que nos objectifs en matière de rendement financier, notre vision, nos objectifs et priorités stratégiques et notre performance financière attendue, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les mots et expressions « croire », « s'attendre à », « laisser supposer », « chercher », « prévoir », « se proposer », « estimer », « viser », « s'engager à », « avoir comme but ou objectif », « s'engager », « cibler », « objectif », « planifier », « perspectives », « échéancier », « projeter », « devoir » et « pouvoir », de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions semblables, y compris sous leur forme négative et toutes leurs variantes grammaticales, dénotent généralement des déclarations prospectives.

De par leur nature même, les déclarations prospectives nous obligent à formuler des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques de nature aussi bien générale que particulière qui donnent lieu à la possibilité que nos prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses soient incorrectes, que nos objectifs en matière de rendement financier, nos objectifs environnementaux, sociaux ou autres, notre vision et nos objectifs stratégiques ne se matérialisent pas, et que nos résultats réels diffèrent de façon significative de ces prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions.

Nous avertissons nos lecteurs de ne pas se fier indûment à nos déclarations prospectives étant donné que les résultats réels pourraient différer de façon significative des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs de risque. Ces facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et dont nous pouvons difficilement prévoir les répercussions, comprennent, entre autres, le contexte commercial et la conjoncture économique des secteurs géographiques où nous exerçons nos activités, le marché de l'habitation et l'endettement des ménages au Canada, les technologies de l'information, les cyberrisques et les risques liés aux tierces parties, l'incertitude géopolitique, les risques environnementaux et sociaux, les bouleversements numériques et l'innovation, les risques liés à la confidentialité et aux données, les changements de la réglementation, les risques liés à la culture et à la conduite, les risques de crédit, de marché, de liquidité et de financement, d'assurance, de non-conformité et de réputation, les risques opérationnel et stratégique, les autres risques qui sont expliqués aux rubriques portant sur le risque de notre rapport annuel 2025, y compris les risques liés au cadre juridique et réglementaire, l'incidence des modifications des politiques budgétaires, monétaires et autres de gouvernements, le risque fiscal et la transparence, les risques associés à l'escalade des tensions commerciales, y compris les politiques commerciales protectionnistes comme l'imposition de tarifs douaniers, les risques liés à l'adoption de technologies émergentes, telles que l'infonuagique, l'intelligence artificielle (IA), y compris l'IA générative, et la robotique, le risque de fraude ainsi que notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques liés aux facteurs susmentionnés. D'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont présentés dans la rubrique portant sur les risques de notre rapport annuel 2025 et dans la rubrique Gestion du risque de notre rapport aux actionnaires portant sur le premier trimestre de 2026, lesquelles peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels subséquents.

Nous avertissons nos lecteurs que la liste susmentionnée de facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Les investisseurs et autres personnes qui se fient à nos déclarations prospectives pour prendre des décisions ayant trait à la Banque Royale du Canada doivent bien tenir compte de ces facteurs et d'autres incertitudes et événements potentiels, ainsi que de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives. Les hypothèses économiques significatives qui sous-tendent les déclarations prospectives du présent document sont présentées à la rubrique Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives et, pour chaque secteur d'exploitation, aux rubriques Priorités stratégiques et Perspectives de notre rapport annuel 2025, mises à jour dans la rubrique Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives de notre rapport aux actionnaires portant sur le premier trimestre de 2026. Ces rubriques peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels subséquents. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document reflètent les points de vue de la direction uniquement à la date des présentes et, sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, que nous pouvons faire ou qui peut être faite pour notre compte à l'occasion.

ACCÈS AUX DOCUMENTS TRAITANT DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS

Les investisseurs, médias et autres parties intéressées peuvent consulter le présent communiqué portant sur les résultats trimestriels, les diapositives sur nos résultats trimestriels, de l'information financière supplémentaire et notre rapport aux actionnaires portant sur le premier trimestre de 2026 en accédant à l'adresse rbc.com/investisseurs.

Conférence téléphonique sur les résultats trimestriels et diffusion Web

Notre conférence téléphonique sur les résultats trimestriels aura lieu le 26 février 2026 à 8 h 30 (HE) et comportera une présentation par les dirigeants de RBC de nos résultats pour le premier trimestre. Cette présentation sera suivie d'une période de questions pour les analystes. Les parties intéressées pourront écouter en direct la conférence téléphonique en accédant à l'adresse rbc.com/investisseurs/information-financiere ou en composant le 647 557-5257 ou le 866 440-2170 et en entrant le code d'accès 2559316#, entre 8 h 20 et 8 h 25 (HE).

Les commentaires de la direction seront affichés sur notre site Web peu après la conférence téléphonique. De plus, il sera possible d'écouter un enregistrement de la conférence dès le 26 février 2026 à 17 h (HE), et ce, jusqu'au 27 mai 2026, en accédant à l'adresse rbc.com/investisseurs/information-financiere ou en composant le 647 362-9199 ou le 800 770-2030 et en entrant le code d'accès 2559316#.

