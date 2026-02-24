Faits saillants du sondage :

64 % des milléniaux sont inquiets face à leur avenir financier, car les coûts mensuels compriment leur budget



57 % s'inquiètent de leurs liquidités actuelles



Environ 1 M$ : l'objectif d'épargne des milléniaux pour atteindre l'indépendance financière



Environ un dixième de 1 M$ : le montant que les milléniaux ont réussi à épargner jusqu'à maintenant

TORONTO, le 24 févr. 2026 /CNW/ - La majorité (64 %) des milléniaux sont inquiets quant à leur avenir financier et plus de la moitié (57 %) déclarent qu'il leur reste peu ou pas d'argent après avoir payé leurs factures mensuelles, selon la 35e édition annuelle du Sondage sur l'indépendance financière RBC.

Les autres préoccupations financières mentionnées par les milléniaux indiquent qu'ils sont parmi les plus durement touchés par la réalité économique actuelle :

59 % ne se sentent pas financièrement en sécurité

ne se sentent pas financièrement en sécurité 45 % ont puisé dans leur épargne pour se maintenir à flot au cours de la dernière année

ont puisé dans leur épargne pour se maintenir à flot au cours de la dernière année 44 % éprouvent des difficultés financières

éprouvent des difficultés financières 40 % craignent de ne jamais rembourser leurs dettes

« Le manque d'abordabilité actuel est un défi de taille pour les milléniaux, au moment où leur argent devrait travailler aussi fort qu'eux, affirme Jodi Wright, directrice générale principale et cheffe, RBC Planification financière. Essayer à la fois de payer ses frais mensuels, de rembourser ses dettes et d'investir pour son avenir peut être accablant. »

C'est là que les planificateurs financiers entrent en jeu, a-t-elle ajouté. « Les planificateurs financiers peuvent vous aider à clarifier vos besoins financiers concurrents, à prioriser vos objectifs et à établir une feuille de route claire pour transformer vos aspirations en mesures concrètes assorties d'échéanciers réalistes. Le plan financier qu'ils créent avec vous peut aussi contribuer à réduire votre stress en vous donnant un sentiment de contrôle qui vous aide à bâtir en toute confiance l'avenir que vous envisagez. »

Les milléniaux et la planification financière : « Je ne sais pas par où commencer »

Selon les résultats du sondage, moins de la moitié (48 %) des milléniaux ont un plan financier et le tiers (33 %) d'entre eux affirment en avoir un en tête, plutôt que de façon plus officielle. Par ailleurs, bien que plus de la moitié (55 %) des milléniaux trouvent difficile de composer seul avec la complexité de leur situation financière, moins d'un quart (22 %) ont fait appel à un professionnel pour obtenir des conseils financiers au cours des 12 derniers mois.

Les raisons qui expliquent pourquoi la majorité des milléniaux ne font pas affaire avec des professionnels pour obtenir des conseils financiers transparaissent dans certaines de leurs réponses :

« Je ne veux pas être jugé(e) parce que j'ai l'impression de ne pas en savoir assez » (44 %)

%) « Je crains de découvrir que mes finances ne sont pas au mieux de leur forme » (43 %)

%) « Je ne sais pas par où commencer pour ma planification financière » (40 %)

%) « Les conseillers financiers sont réservés aux personnes riches » (40 %)

Tandis qu'une retraite confortable (52 %), l'atteinte de l'indépendance financière (41 %) et l'accumulation d'un patrimoine (41 %) font partie des principaux objectifs de placement des milléniaux, quatre répondants sur dix (43 %) ne détiennent aucun placement. Deux des principales raisons : ils craignent de faire de piètres choix de placement (56 %) et ils ne sont pas convaincus de leur connaissance des placements (44 %).

« Vous n'avez pas besoin d'avoir réponse à tout. Nos planificateurs financiers sont là pour ça, explique Mme Wright. Nous vous aidons à trouver le bon équilibre entre bien vivre aujourd'hui et vous préparer judicieusement pour l'avenir. Vous n'avez pas besoin de millions de dollars pour commencer à planifier et à investir. La valeur réelle d'un plan est la clarté, l'élan et l'orientation qu'il procure. »

RBC et les placements : l'importance du rendement et des conseils

« Lorsqu'il est question d'atteindre ses objectifs, le rendement et les conseils sont importants, ajoute Mme Wright. RBC peut vous accompagner vers la réalisation de vos objectifs avec le soutien adéquat et un historique de rendement qui vous inspire confiance. Vous pouvez investir avec l'aide d'un conseiller ou prendre vos propres décisions, selon ce qui vous convient le mieux. »

Pour en savoir plus sur les ressources offertes par RBC pour vous aider à faire fructifier votre argent, notamment des offres à durée limitée, rendez-vous au https://www.rbcroyalbank.com/fr/placements/index.html.

Quelques résultats du Sondage sur l'indépendance financière RBC 2026

Milléniaux et toutes les générations

RÉPONSE MILLÉNIAUX

(nés entre 1981

et 1996) TOUTES LES

GÉNÉRATIONS

(18 ans et plus) Montant de l'épargne nécessaire pour atteindre l'indépendance financière 999 000 $ 813 000 $ Montant épargné jusqu'à présent en vue de l'indépendance financière 126 000 $ 290 000 $ Essayer d'épargner pour l'avenir tout en réglant mes factures m'angoisse 65 % 52 % Je ne me sens pas en sécurité financière 59 % 46 % Après avoir payé mes factures, il ne me reste que peu ou pas d'argent chaque mois 57 % 46 % Je crains de faire de mauvais choix de placements 56 % 48 % J'ai du mal à composer seul avec la complexité de ma situation financière 55 % 44 % Objectif de placement : avoir une retraite confortable Objectif de placement : atteindre l'indépendance financière Objectif de placement : accroître son patrimoine 52 % 41 % 41 % 51 % 40 % 38 % J'ai un plan financier... • « en tête » 48 % 33 % 51 % 26 % Ont puisé dans leurs économies en 2025 pour se maintenir à flot 45 % 37 % Éprouvent des difficultés financières 46 % 36 % N'ont pas confiance en leurs connaissances en placement 44 % 38 % N'ont aucun placement 43 % 37 % Sont prêts à payer des frais pour améliorer les rendements de leurs placements 42 % 42 % Ne rembourseront jamais leurs dettes 40 % 30 % Ont fait appel à un professionnel pour obtenir des conseils financiers au cours des 12 derniers mois 22 % 32 % Raisons pour lesquelles la majorité des milléniaux ne font pas appel à des professionnels pour obtenir des conseils financiers :

• « Je ne veux pas être jugé(e) parce que j'ai l'impression de ne pas en savoir assez » 44 % 34 % • « Je crains de découvrir que mes finances ne sont pas au mieux de leur forme » 43 % 33 % • « Je ne sais pas par où commencer pour ma planification financière » 40 % 32 % • « Les conseillers financiers sont réservés aux personnes riches » 40 % 32 %

FAQ - Sondage sur l'indépendance financière RBC 2026

Pourquoi les milléniaux sont-ils anxieux à l'égard des finances ?

Les milléniaux doivent composer avec un coût de la vie élevé, des dettes et des difficultés à épargner pour l'avenir. La 35e édition annuelle du Sondage sur l'indépendance financière RBC révèle que 64 % des répondants se disent inquiets face à leur avenir financier et que 57 % ont peu ou pas d'argent après avoir payé leurs factures mensuelles.

Combien les milléniaux pensent-ils devoir épargner pour atteindre l'indépendance financière ?

En moyenne, les milléniaux croient qu'il leur faut environ 1 million de dollars pour atteindre l'indépendance financière. Cependant, la plupart d'entre eux n'ont épargné qu'un dixième de ce montant jusqu'à présent.

Les milléniaux ont-ils un plan financier ?

Moins de la moitié (48 %) des milléniaux ont un plan financier. Parmi ceux qui en ont un, un tiers (33 %) affirment en avoir un « en tête » plutôt qu'officiellement documenté.

Pourquoi les milléniaux ne sont-ils pas plus nombreux à faire appel à un professionnel pour obtenir des conseils financiers ?

Les principaux obstacles comprennent l'impression de ne pas en savoir assez et la peur d'être jugé (44 %) ; la crainte que leurs finances ne soient pas saines (43 %) ; ne pas savoir par où commencer pour planifier leurs finances (40 %) ; et la conviction que les conseillers financiers ne s'adressent qu'aux personnes fortunées (40 %).

Quels sont les principaux objectifs de placement des milléniaux ?

Leurs principaux objectifs de placement sont notamment une retraite confortable (52 %) ; atteindre l'indépendance financière (41 %) ; et accumuler un patrimoine (41 %). Toutefois, 43 % n'ont aucun placement à l'heure actuelle.

Pourquoi les milléniaux ne sont-ils pas plus nombreux à investir ?

Les deux raisons principales sont qu'ils craignent de faire de mauvais choix de placement (56 %) et qu'ils n'ont pas confiance en leurs connaissances en placement (44 %).

Comment les planificateurs financiers peuvent-ils les aider ?

Les planificateurs financiers aident à préciser les objectifs, à créer des plans concrets et à concevoir des stratégies de placement. Nul besoin de millions de dollars pour commencer à planifier. L'objectif est de clarifier sa situation, d'obtenir de l'élan et une orientation claire.

Où puis-je en apprendre davantage sur les services de placement de RBC ?

Visitez www.rbcbanqueroyale.com/placements/ pour en savoir plus sur les services de placement de RBC, notamment les offres d'une durée limitée et des ressources pour partir du bon pied.

À propos de la 35e édition annuelle du Sondage sur l'indépendance financière RBC

Ces résultats sont tirés d'un sondage réalisé par Ipsos à la demande de RBC. Les données ont été recueillies dans le cadre d'un sondage de recherche quantitative en ligne auprès d'un important groupe de 2 000 Canadiens anglophones et francophones âgés de 18 ans et plus, entre le 5 et le 17 novembre 2025.

